Legendární Monkey Island je zpět. 32 let po prvním dílu vychází pokračování pirátské adventury

Žánr adventur má ve videoherním světě nejlepší léta za sebou. Hry založené na hádankách a dialozích povětšinou bez akčnější vložky už netáhnou tolik jako v závěru minulého století. Ne snad, že by hráče vůbec nelákaly, koneckonců taková česká série Polda na svůj sedmý díl i vylepšenou verzi dílu druhého vybrala dohromady už přes dva miliony korun, ale jejich zlatá éra je jednoduše pryč. Teď ale poklidné adventurní vody rozvířila legendární kocábka. Vychází totiž Return to Monkey Island, pokračování jednoho z nejslavnějších titulů v herní historii.

Když v roce 1990 vyšel The Secret of Monkey Island, pobavil pirátskými příhodami postavenými na hlavu. Místo krvelačných hrdlořezů a postrachů moří i oceánů představil pestrou posádku vtipných postaviček v čele s hlavním hrdinou Guybrushem Threepwoodem, který se opravdu moc toužil stát pirátem. Ale vzhledem k tomu, že Opičí ostrov je místo veskrze komediální, asi si i bez znalosti her dokážete tipnout, jak se mu to dařilo a co a jak se asi mohlo stát.

Představte si tak trochu filmové Piráty z Karibiku, jen s menší dávkou rumu, ještě menší dávkou akce, ale dvakrát legračnější a třikrát chytřejší. A byť je úspěch Monkey Islandu spojený s mnoha jmény, největší podíl připadá hlavnímu designérovi prvních dvou dílů Ronu Gilbertovi. A právě vývojářský tým Terrible Toybox pod jeho vedením připravil další pokračování dvaatřicet let staré, ale nestárnoucí značky s názvem Return to Monkey Island.

Lodní lístek je zájemcům k dispozici od pondělí na Steamu a na Nintendo Switch, místo zlatých dublonů si z vašeho lupu uzme třiadvacet euro, tedy zhruba 560 korun. To je velmi příznivá cena za návrat k naprosto stěžejním adventurám, které se kombinací vtipných hádanek a ještě vtipnějších dialogů staly bez přehánění legendou. Nejen v adventurním žánru, ve kterém patří k těm nejcennějším pokladům, ale ve videoherních dějinách vůbec.

Monkey Island se dočkal několika pokračování, první dva díly v sérii dostaly před několika lety modernější remaky, které byly na dlouhou dobu posledním zápisem do lodního deníku série. Ta mimochodem vznikla pod křídly LucasArts, videoherní divize zábavního obra Lucasfilm založeného tvůrcem Star Wars Georgem Lucasem. A LucasArts, respektive od loňska už Lucasfilm Games, spolupracují s Terrible Toybox a vydavatelem Devolver Games i na Return to Monkey Island.

Hráče, pro které se jedná o návrat k milované legendě, možná zaskočí výrazná stylizace novinky. Ale není to poprvé, co se vizuál Opičího ostrova i pirátů proměnil. Po dvou úvodních dílech s pixelovatým půvabem začátku devadesátých let přišel v roce 1997 komiksově vypadající titul The Curse of Monkey Island, který už ale o tři roky později nahradil plně trojrozměrný čtvrtý díl Escape from Monkey Island. A ve 3D sice zůstaly, ale jiný vizuál dostaly i Tales of Monkey Island, poslední hra před remaky prvních dvou dílů.

Rozdíl na pohled by však neměl přebít věrnost tomu, co udělalo z původního Monkey Islandu tak ikonickou adventuru. Příběh nové hry se odehrává okamžitě po událostech druhého dílu, tedy posledního designovaného Gilbertem, a hráči opět obléknou kabátec Guybrushe Threepwooda, který změří síly – respektive důvtip – s nemrtvým pirátským kapitánem LeChuckem. Těšit se tak můžeme na staré známé, například guvernérku Elaine Marley, o jejíž srdce Guybrush i LeChuck usilovali…

Původní The Secret of Monkey Island mimochodem zanechal důležitou stopu i v Česku. V roce 1994 vytvořili dva mladíci Petr Vlček a Jarek Kolář parodickou adventuru Tajemství Oslího ostrova s hrdinou Gajbrašem Trípvůdem, jejíž vydání si vzal na starosti král místní devadesátkové distribuce Vochozka Trading.

Ze spolupráce mladých tvůrců vzniklo studio Pterodon, které má na svědomí lechtivou adventuru Sedm dní a sedm nocí i vietnamskou akci Vietcong. A Kolář se následně stal významnou osobností českého herního průmyslu a šéfem Ingame Studios.