Polda 2 dostane novou uniformu. Na Hithitu už vybral 700 tisíc korun a láká na nová dobrodružství

Bylo to jasné prakticky od prvních hodin crowdfundingové kampaně. Fanoušci úspěšně podpořili vznik remasteru – tedy vlastně remástru, jak ho sami autoři nazývají – oblíbené české adventury Polda 2. V komunitním financování prozatím vybrali bezmála 700 tisíc korun, kampaň vývojářů ze Zima Software navíc ještě zdaleka nekončí.

Hratelnost a zábava sice nestárne, ale vizuální stránka her časem dostává někdy pořádně zabrat. Polda 2 z roku 1999 sice nepatří mezi tituly, které by dnešní oko urazily nebo byly až příliš ohlodány zubem času, přesto se autoři rozhodli provést zkrášlující plastickou operaci. „Vše překreslíme vše, do vyšších detailů převedeme i animace. To je samo o sobě poměrně náročné, proto se nám bude hodit finanční podpora od lidí,“ prohlásil po startu kampaně pro CzechCrunch hlavní tvůrce hry Petr Svoboda.

Nyní může se svými kolegy ze studia Zima Software slavit. Polda 2 remástr během tří dní splnil požadovaný cíl 600 tisíc korun a přidal k nim další stotisícovku. Na této sumě se navíc počítadlo na Hithitu nemusí zastavit – příspěvky mohou zájemci posílat ještě dalších dvaačtyřicet dní. Už dříve přitom vývojáři avizovali, že pokud dosáhnou na 750 tisíc korun, dostane Polda 2 nejen facelift do 4K rozlišení, ale i obsahový přídavek.

„Půjde v podstatě o krátkou adventurku o velikosti zhruba pěti až sedmi pozadí. Tento hratelný epilog se spustí po dohrání Poldy 2, avšak půjde z menu pustit i samostatně. Jeho události začnou přímo tam, kde původní Polda 2 skončil, a končit budou přesně tam, kde začíná Polda 3,“ zmínil Svoboda. Pokud k této blížící se metě přibyde ještě dalších sto tisíc korun, dočká se vylepšení i hudební stránka hry.

Výměnou za finanční podporu kampaně nabízí Zima software vcelku tradiční crowdfundingové odměny. Digitální verzi hry pořídí fanoušci už za 349 korun, ale i za nižší příspěvek je připravena odměna. Za 299 korun získá zájemce hru nikoliv digitální, ale fyzickou – sadu hracích karet s motivy série Polda. Vyšší částky pak znamenají fyzickou kopii hry na DVD i různé sběratelské předměty nebo třeba účast na párty s tvůrci nebo možnost nadabovat postavu.

Právě dabing je jedním z hlavních důvodů, proč si série Polda s policistou a později detektivem Pankrácem v hlavní roli získala srdce českých hráčů. Hlasy postavám propůjčili známí herci a dabéři jako Luděk Sobota coby hlavní hrdina, Valérie Zawadská, Jiří Lábus nebo Petr Nárožný. Kombinace s osobitým humorem dala vzniknout celkem šesti dílům, díky crowdfundingu se k nim letos na jaře přidal i Polda 7.

Na ten Zima Software taktéž na Hithitu vybrali přes 1,4 milionu korun, hře se však nevyhnula kontroverze ohledně pirátských kopií hry. Ty měly krátce po vydání výrazně negativně ovlivnit prodeje hry, nicméně zakrátko se vše otočilo. „Teď je situace již dobrá a s prodeji jsme spokojeni,“ dodal Svoboda.