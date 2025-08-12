LEGO chystá největší Harry Potter set roku. Fanoušky čeká výlet za máslovým ležákem do Prasinek
Do LEGO světa kouzel brzy dorazí legendární vesnice Prasinky. Nechybí Taškářův obchod s kouzelnickými žertíky nebo hospodu U Prasečí hlavy.
Lego v úterý představilo svou dosud největší letošní stavebnici z kouzelnického světa Harryho Pottera. Za cenu 380 eur (přibližně 9 500 korun) si fanoušci budou moci postavit Prasinky, a to s mimořádně propracovanými detaily. Model složený z 3 228 dílků poprvé v historii LEGO zahrnuje ikonická místa jako Taškářův obchod s kouzelnickými žertíky nebo hospodu U Prasečí hlavy.
Kolekce obsahuje 12 minifigurek, mezi nimi Harryho Pottera, Rona Weasleyho, Hermionu Grangerovou nebo profesorku McGonagallovou. Celý set je rozdělen do tří sekcí se sedmi samostatnými budovami, které věrně kopírují filmovou předlohu a nechybí tak ani typická pokřivená okna, komíny a zasněžené střechy. Každá stavba má otevírací dveře a skrývá detailně propracované interiéry, v nichž fanoušci najdou desítky autentických doplňků. Mezi nimi třeba máslový ležák či lotroskop.
Stavebnice je navržena ve stejném měřítku jako předchozí Harry Potter sety, například Příčná ulice nebo Gringottova kouzelnická banka. Ti největší fanoušci tak mohou své stavebnice propojit a vytvořit si doma vlastní kouzelnický lego svět.