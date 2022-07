Sešívačka schovaná v želé. Hrneček s nápisem Nejlepší šéf na světě, který nejlepší šéf nadělil sám sobě. Obrázek Scrantonské pobočky společnosti Dunder Mifflin pověšený na zdi. Pokud jste si ke zmíněným reáliím byli schopni přiřadit seriál Kancl, je zřejmé, že vám přirostl k srdci. Možná tak moc, že se k jeho epizodám vracíte stále dokola a hlášky z něj vytahujete i ve společnosti, která neví, kdo je Michael Scott. V LEGO naštěstí podobné nadšení sdílejí a představili novou stavebnici, která vzdává tomuto veledílu zasloužený hold.

Kultovní dánská společnost 15. července představila stavebnici Kancl v rámci programu LEGO Ideas. Každý fanoušek známých kostiček do něj může přispět nápadem, pro který následně hlasují lidé ze všech koutů světa. Když získá více než 10 tisíc hlasů, posoudí jej LEGO komise a vyhodnotí, zdali může obchodně uspět. Některé nápady tak mohou skutečně spatřit světlo světa.

To se nyní podařilo Jaijaiovi Lewisovi, který svou ideu na repliku Kanclu ze stavebnice LEGO přihlásil do programu už v roce 2015. Samotný autor návrhu uvedl, že americký Kancl je jeho nejoblíbenější seriál, který viděl už nesčetněkrát. K postavám tak vymyslel také spoustu doplňků a vtípků, důmyslně skrytých v prostorách známé kanceláře.

Foto: LEGO Celý set je tvořen 1164 elementy

Fanoušci legendárního seriálu se tak budou moci každý den podívat na recepci, ve které sedí Pam, a Jima natočit na židli směrem k ní, aby spolu mohli pokoutně plánovat, jak společně napálí Dwighta. Ten může skákat po stole nebo skládat písničky o Ryanovi, který pravděpodobně něco zapaluje v kuchyňce – s neustále tlachající Kelley za zády. A Michael může hučení v pracovním úlu, kterému šéfuje, sledovat skrze rolety své kanceláře.

Ke každé z figurek navíc patří signifikantní předměty, díky nimž si fanoušci okamžitě vybaví kultovní scény. Michael má kromě již zmíněného hrnku třeba scénář k vlastnímu akčnímu filmu Stav ohrožení: půlnoc. Stanley třímá preclík, Kevin hrnec plný chilli, Angela má dokonce svojí kočičí parťačku. Jimovi pak nechybí zásnubní prstýnek pro Pam a Meredith drží v ruce nádobku, která pravděpodobně obsahuje nápoj s vysokým obsahem alkoholu.

„Podle Jaijaiova podrobného návrhu modelu jsme vytvořili finální strukturu tak, abychom do ní vměstnali co nejvíce ikonických prvků. V prostoru se nachází 15 figurek a kočka. Co se týče referencí, nechtěli jsme se držet zkrátka, takže jsme přidali také různé nálepky a další doplňky, aby si každý mohl dotvořit své oblíbené okamžiky ze seriálu,“ říká Chris Perron, jeden z designérů.

Set je tvořen 1164 elementy a čeští fanoušci seriálu si ho mohou už nyní předobjednat na oficiálních stránkách LEGO. Prodej začne 1. října letošního roku a celá Dunder Mifflin legrace přijde v přepočtu přibližně na 2 500 korun. LEGO bohužel neoznámilo, že by bylo možné za set zaplatit Schruteovými dolary.