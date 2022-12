Slavnostní vyhlašování světově nejlepších videoher uplynulého roku ovládly fantasy akce Elden Ring a God of War: Ragnarök. The Game Awards už ale tradičně bavily nejen předáváním cen napříč několika kategoriemi od nejkvalitnějšího příběhu až po nejpovedenější adaptaci z jiného média. Pozornost na sebe herní ocenění strhávají i odhalením trailerů na očekávané tituly. Díky hitům jako Diablo IV nebo Baldur’s Gate 3 nebyl ani letošní ročník výjimkou. A objevila se i česká hra s Chuckem Norrisem.

The Game Awards jsou považované za videoherní obdobu Oscarů, žádná jiná cena nedosahuje jejich globální prestiže. Rozhoduje o nich z 90 procent odborná porota z řad herních žurnalistů, desetinu hlasů mohou ovlivnit fanoušci. Do už devátého ročníku akce vstupoval s nejvíce nominacemi God of War: Ragnarök, který uchvátil i nás na CzechCrunchi. Akce zasazená do severské mytologie jich proměnila půl tuctu a získala ceny za příběh, hudební podkres, audio design, herecký, respektive dabérský výkon (kterou vyhlašoval známý herec Al Pacino a získal ji Christopher Judge známý také coby Teal’c z Hvězdné brány), inovace v přístupnosti a titul nejlepší akční adventury roku.

God of War se tak pyšní nejvíce trofejemi, tu nejcennější nicméně oslavila jiná akční fantasy hra. Videohrou roku 2022 se stal vysoce oceňovaný Elden Ring. K tomuto hernímu Oscarovi přidal ještě tři další za nejlepší hru na hrdiny, art direction a herní režii. Po dvou cenách pak získala masivně multiplayerová Final Fantasy XIV a kočičí dobrodružství Stray, které své drápky zabořilo i do členů redakce. Mezi sportovními a závodními hrami pak zvítězilo námi taktéž vysoce hodnocené Gran Turismo 7, nejlepší videoherní adaptací je pak skvělé Arcane na motivy League of Legends.

O finální podobě vítězů napříč kategoriemi, jejichž kompletní výčet naleznete na webu The Game Awards, rozhodovali už podruhé i čeští zástupci ze serveru Games.cz. „Oslovili nás sami organizátoři. Myslím, že nám pomohlo, že jsme společně s časopisem Level jediné české médium zastoupené na webu Metacritic, který sbírá světové recenze, a že jsme se stali partnery výstavy Gamescom, s níž organizátoři cen úzce spolupracují. Spolu s naší prací to zřejmě byl dostatečný argument, proč nás loni oslovit, spolehlivost při hlasování pak důvodem, proč jsme v porotě zůstali i letos,“ říká pro CzechCrunch Aleš Smutný, šéfredaktor Games.cz.

„Hlasovat se snažíme ve všech kategoriích, nicméně pokud se v nějakých necítíme jistí v kramflecích, hlasovat nemusíme. Paradoxně nejtěžší nebývá hlasování o nominovaných, ale až finální užší výběr. Tam se snadno stane, že někdy mají dvě hry v redakci stejný počet zastánců a začíná občas vášnivější debata,“ přibližuje Smutný zákulisí volby. Váha českého hlasu je přitom srovnatelná se světovými médii, body od Games.cz mají stejnou hodnotu jako od Guardianu nebo Gamespotu. Ačkoliv zástupců angloamerických médií je samozřejmě násobně víc.

Nové Diablo ukazuje válku pekla s nebesy

The Game Awards jsou vedle prestižních cen také výkladní skříní světových studií, která zde odhalují nebo připomínají vznikající hity. Letos tak divákům naservírovala nový trailer na fantasy akci Diablo IV, která v tradičně démonické podobě dokonce odhalila datum vydání. Brány pekla se otevřou už 6. června. A několik minut z čekání jistě ukrojí opakované přehrávání doslova epické ukázky.

Čeští tvůrci Vietcongu vyvíjí hru s Chuckem Norrisem

Kromě zástupců v porotě se česká videoherní scéna objevila i mezi představovanými hrami. Ingame Studios, které vede jeden z nejvýznamnějších domácích vývojářů Jarek Kolář, představili ve spolupráci s 505 Games devadesátkovou krimi akci Crime Boss: Rockay City. Studio tvořené z velké části veterány z vývoje Vietcongu, Army nebo Kingdom Come pro ni zlákalo známé herce, v digitální podobě se ukážou Michael Madsen, Chuck Norris, Danny Trejo, Danny Glover, Kim Basingerová nebo rapper Vanilla Ice.

Premiérový trailer na druhý Death Stranding

Pokračování se dočká oceňovaný titul Death Stranding od japonského génia Hidea Kodžimy. Tvůrce známé série Metal Gear vytvořil neobvyklou hru o poslíčkovi v postapokalyptickém světě, který se však vymyká standardním představám o konci světa. Hlavní tváří hry byl herec ze zombie seriálu Živí mrtví Norman Reedus, přinejmenším v traileru pokračování nicméně hraje větší roli postava z prvního dílu s obličejem Léy Seydouxové.

Kyberpunkový Keanu Reeves a digitální Idris Elba

Aby snad známých herců nebylo málo, s hollywoodskou hvězdou se opět vytasil Cyberpunk 2077. Sci-fi akce původně vsadila na Keanu Reevese, v chystaném rozšíření Phantom Liberty nyní dostane prostor charisma Idrise Elby. V ukázce je vidět jeho velmi věrný virtuální dvojník agent Solomon Reed, stejně tak krátký trailer ukázal samotného herce při dabingu i snímání motion capture jeho tváře.

V pokračování legendy Baldur’s Gate nechybí Minsc

Velká herecká jména však v případě dalších odhalení ustoupila velkým jménům herním. Že se milovaná fantasy sága Baldur’s Gate dočká třetího dílu, není novinkou. Pokud tuto adaptaci papírových pravidel Dungeons & Dragons neznáte, může vás trailer z herních Oscarů nalákat na fantastická monstra a hrdiny v pokračování jedné z nejoblíbenějších her na hrdiny v dějinách. A jestli jste předchozí díly hráli, pak vám ke znásobení nadšení postačí tři slova: Je tam Minsc!

U adaptací původně stolních her můžeme ještě na chvíli zůstat, temnou budoucnost plné války z figurkové hry Warhammer 40 000 připomíná trailer na brutální akci Space Marine 2. V o něco méně temném a démonickém vesmíru Star Wars pak hráči prožijí další dobrodružství rytířů Jedi ve Star Wars Jedi: Survivor. Třetici zajímavých sci-fi počinů pak v přehlídce ukázek na The Game Awards uzavírá další známé univerzum s nově představeným titulem Dune: Awakening.

Hráči, kteří před vědeckofantastickými vesmíry dávají přednost fantasy, se pak mohli pokochat pohledem na vylepšenou verzi třetího Zaklínače pro nextgen konzole. Prezentace na herních Oscarech potěšila i ty, kteří trpělivě čekají na přesun konzolového hitu The Last of Us na PC. A svůj velký návrat trailerem ohlásila legendární bojovka Tekken, která chystá už osmý díl. Všechny z mnoha desítek videolákadel naleznete na kanálu The Game Awards na YouTube. A to nejen v podobě trailerů, ale i záznamu celého čtyřhodinového ceremoniálu nebo vyhlašování jednotlivých kategorií.

Bohatá nabídka trailerů představujících i menší projekty navíc ukazuje, že The Game Awards nejsou přehlídkou nejkomerčnějších titulů s největším marketingovým rozpočtem. Však i v loňském ročníku si cenu za nejlepší hru odnesl kooperativní titul It Takes Two od nevelkého studia Hazelight. Ten originálně kombinuje logické hádanky se skákačkou, ale také se silným příběhem rozpadajícího se partnerského vztahu. A byť se dočkal vydání pod gigantem Electronic Arts a není klasickou nezávislou hrou, je přesto poměrně vzdálený typické mainstreamové tvorbě.

Jen pár dní před globálními oceněními se rozdávaly i tuzemské ceny. Českou hrou roku 2021 se stalo edukativní historické dílo Svoboda 1945: Liberation od studia Charles Games. Zabodoval ale i simulátor bezdomovce Hobo: Tough Life, nejprodávanější česká hra Euro Truck Simulator 2 nebo historická budovatelská strategie Nebuchadnezzar. Ocenění za celoživotní práci a přínos herní scéně získal spoluzakladatel studia Bohemia Interactive a jeho dosavadní šéf Marek Španěl.