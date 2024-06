Lepší než Hollywood. Navštívili jsme obří studio Netflixu, kde vznikal i Papírový dům nebo Koruna

Uložit 0

Říkají o nich, že jsou srovnatelná s Hollywoodem. V něčem prý i lepší. A jako jediný zástupce českých médií dostal CzechCrunch příležitost je navštívit. Vítejte ve filmových studiích v Tres Cantos u španělského hlavního města Madridu. Na místě, kde má Netflix největší produkční centrum své seriálové a filmové tvorby v Evropě.

„Celý komplex v Tres Cantos má dvaadvacet tisíc čtverečních metrů, máme tu deset stagí a prvotřídní postprodukční centrum,“ vítá zástupce evropských médií včetně CzechCrunche viceprezident Netflixu zodpovědný za neanglický obsah Diego Ávalos. Ten kromě Papírového domu pomáhal k divákům dostat třeba i severská díla Mladá modrá krev nebo Trol. A podobně globálně pracuje celé studio.

Zdejší filmaři, producenti, kameramani, editoři, maskéři, trikoví specialisté a další tvořili například Papírový dům, Sněžné bratrstvo, Elitu – však jsme ve Španělsku –, ale specialisté z Tres Cantos pracovali i na Koruně, Válečné jeptišce či Matce s Jennifer Lopez. To, co při vstupu do areálu vypadá jako spousta moderních kancelářských budov a hal z libovolného evropského předměstí, totiž skrývá velkou část původní netflixovské zábavy.

Projdete jedněmi z moderních dveří – a vejdete do plně vybaveného a honosně zdobeného domu z konce 19. století, v jehož chodbách a pokojích se snadno ztratíte. Jak by také ne, když má posuvné stěny i schodiště a během minut se promění na úplně jiné luxusní sídlo. Už brzy to sami uvidíte v dobovém seriálu Manual para señoritas, který nám podle popisu průvodců připomíná Bridgertonovy říznuté Chůvou k pohledání.

V jiné hale – kam vás doveze minibus, protože pěšky by to byla pořádná dálka – se zase ocitnete ve dvoupatrové nemocnici z doby pocovidové, která ve vás vyvolá nepěkné myšlenky na podfinancování evropského zdravotnictví. Chodíte po ušmudlané podlaze, vedle drahých přístrojů visí zažloutlé letáky o mytí rukou anebo zaprášené dávkovače dezinfekce. Celých 1 500 metrů čtverečních působí jako návštěva opravdového zdravotnického zařízení, naštěstí vás ale čeká jen v seriálu Breathless, v původním znění Respira.

Jenže co až se dotočí? „Obecně řečeno některé kulisy pronajímáme, jiné si sami stavíme a následně skladujeme. Ale u obou těchto seriálů máme velká očekávání a věříme v další řady. Vyplňují díru, kterou na trhu vidíme,“ popisuje Larry Tanz, viceprezident Netflixu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. „O dalších sezonách našich seriálů přemýšlíme a rozhodujeme velice brzy,“ přidává Diego Ávalos. Takže ve zdejších studiích, která mají dvanáct metrů na výšku a až dva tisíce metrů čtverečních, přinejmenším nemocnice i historický dům zůstanou.

Jen o fyzické kulisy ale v Tres Cantos samozřejmě nejde. Mají tu i gigantickou, dvacet metrů širokou digitální stěnu, která studiový záběr promění na výhled z madridského mrakodrapu. Anebo na pohled na filipínské souostroví. Kromě natáčecích prostor, kulis a soundstagí totiž tato centrála Netflixu poskytuje kompletní zázemí pro tvorbu filmů a seriálů. Od první klapky až po poslední střih. Samozřejmě za použití nových technologií.

Španělská vláda je vstřícná, co se týče různých pobídek, nabízí stabilní pracovní podmínky nebo snadné vyřízení pracovních povolení.

„Všechno máme v cloudu. Takže zde produkujeme nejen španělský obsah, ale i ten mezinárodní. Můžeme se tak zapojit třeba i do natáčení v Jižní Americe nebo v Africe. Posílají nám terabajty nahraných dat a my je rovnou upravujeme,“ říká další z šéfů Victor Marti Farres, mimochodem nejstarší pracovník místního Netflixu a donedávna ředitel postprodukce. Tedy té části výroby filmů a seriálů, kdy se natočené záběry dávají dohromady a třeba i digitálně vylepšují.

Například jako u chystaného seriálu El refugio atómico (v neoficiálním překladu Protiatomový kryt), který máme možnost sledovat přes rameno jednoho z digitálních editorů. „Přímo v této místnosti jsme provedli úplně poslední střih Papírového domu. Tady, kde zrovna stojíte, jsme stáli, když se seriál definitivně dokončil,“ přidává historku Larry Tanz. Což zmiňuje i kvůli tomu, že pod nukleární novinkou je podepsaný také Álex Pina, autor Papírového domu.

Právě Papírový dům a desítky dalších seriálů a filmů, které tu (částečně) vznikaly, navíc tvoří neobvyklou výzdobu španělských kanceláří. Když z míst, kde filmaři točí, dojedete do budovy věnované trikům a postprodukci, přivítá vás stěna zaplněná desítkami prvních stránek scénářů. Pro ty další už ale bude nutné najít novou zeď. „Spolupracujeme se čtyřmi stovkami produkčních společností,“ přibližuje objem zdejší práce Tanz.

Velký šéf evropského Netflixu má bohaté zkušenosti z Hollywoodu, pracoval i pro filmového giganta Warner. A právě ke kalifornskému centru kinematografie bývají studia v Tres Cantos, jež spustila provoz před pěti lety, často připodobňována. „V Hollywoodu jsem byl nějakých dvacet let. A tahle studia jsou srovnatelná, v něčem dokonce i lepší. Do Evropy přináší něco, co tu prostě nebylo,“ hlásí Tanz.

Slova svého dlouholetého parťáka – spolupracují už deset let – z evropského vedení doplňuje Diego Ávalos: „Každá stage má například své kompletní zázemí. Tedy kanceláře, dedikovaná pracoviště, nejsou potřeba žádné přistavené obytné vozy… To ani v Hollywoodu nebývá časté.“ Ateliéry u Madridu vycházejí vítězně i z interního srovnání s jinými produkčními lokalitami Netflixu. „Naši američtí nebo britští kolegové také mají k dispozici pokročilá studia, ale nic srovnatelného s Tres Cantos,“ říká Victor Marti Farres.

A i když se hity Netflixu jako Stranger Things přímo ve Španělsku netočí, k dispozici zdejší kapacity filmařům i díky cloudu jsou – a hlavně probíhá výměna know-how a technologických postupů. „Takže když naši kameramani řešili nějaký technický problém při natáčení španělských seriálů, mohli jsme využít toho, že už je před pár lety vyřešili tvůrci Stranger Things,“ říká Farres.

I díky Tres Cantos může Netflix oslovovat téměř tři sta milionů domácností po celém světě. Obsah zde přitom netvoří primárně pro globální publikum. „Ono to není tak, že bychom točili seriály pro celý svět. Kdybyste přišli za Álexem Pinou, ať stvoří Papírový dům jako mezinárodní hit, nejspíš by to nefungovalo. La casa de papel nejprve uspěl tady ve Španělsku, až pak ve světě. Stavíme na autenticitě, na lokálnosti a to vede k úspěchu. To je věc, která se nám neustále potvrzuje,“ popisuje Ávalos. „Ani naopak to nefunguje. Nemáme seriály, které by třeba neuspěly na domácím trhu, ale dařilo se jim globálně,“ dodává Tanz.

Velice lokální nicméně byly důvody vzniku srdce netflixovské produkce právě tady v Tres Cantos. „Samozřejmě nám šlo o místo, kde už existoval zavedený filmový průmysl, ze kterého můžeme těžit a ke kterému nyní můžeme sami přispívat. Ale roli hrál i postoj španělské vlády. Je vstřícná, co se týče různých pobídek, nabízí stabilní pracovní podmínky nebo snadné vyřízení pracovních povolení,“ uzavírá Ávalos.