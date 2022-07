Lepší výsledky i motivace aneb Proč je pro firmy nezbytné, aby obstály ve zkoušce důvěry

Stéphane Nicoletti je generálním ředitelem a jednatelem společnosti Up Česká republika, která se dlouhodobě specializuje na péči o zaměstnance firem a na vývoj technologických inovací pro oblast HR. Vystudoval BTS Action Commerciale ve francouzském Štrasburku. Do Prahy přišel ve svých 23 letech a s kolegy budoval zastoupení Le Cheque Déjeuner v Česku, které se v roce 2017 přeměnilo na Up Česká republika.