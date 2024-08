Letenky nakupuju impulzivně podle ceny, ne termínu nebo místa, říká David Eiselt z Cestujlevně

Uložit 0

Jaká byla jejich první dovolená? Do kterých zemí s chutí vyrážejí dnes? Kolik je cestování stojí a jak vyzrávají na levné letenky? Na toto a mnohem více se v rámci letního formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich turistických zážitků.

Tentokrát na Karlínských 20 v cestovatelské edici odpovídá David Eiselt, zakladatel srovnávače letenek Cestujlevně, jenž kromě toho prodává zájezdy. Která konkrétní cesta znamenala zrod tohoto projektu? Proč dnes Eiselt do zahraničí nejezdí za odpočinkem a co dělal v gruzínském Tbilisi ve tři hodiny ráno?

***

Vzpomínáte si na svou první dovolenou? Jaká byla?

Vzpomínek z dětství bude mnoho, ale zlomové zahraniční cesty se odehrály později. Jedna v 18 letech, kdy jsem se poprvé vydal sám na jazykový pobyt na Maltu a při přestupu ve Frankfurtu a pohledu na letištní plochu mne uchvátilo letectví natolik, že jsem mu přizpůsobil výběr vysoké školy. Druhá zlomová cesta byla první low-cost výprava během studií do švédského Stockholmu, kdy jsme měli koupené zpáteční letenky za dvacet korun. Od toho okamžiku se začala rodit myšlenka pomáhat lidem cestovat, kterou dnes ztvárňuje náš web.

Jak nejčastěji vypadala vaše dovolená s rodiči?

Noční jízda autem či autobusem na prosluněné pláže v Chorvatsku nebo Bulharsku.

Který svůj pobyt v zahraničí považujete za nejlepší v životě a proč?

Asi nejemotivnější okamžiky jsem prožíval na Palau v Oceánii. Díky jet lagu jsme s ženou mohli každý den beze slov, jen za šumu oceánu pozorovat ty nejúchvatnější východy slunce.

Kolikrát do roka si odpočinek v zahraničí dopřáváte?

Čistě za odpočinkem jsem poslední cestu mohl podniknout zhruba před osmi lety. Od té doby jsou všechny cesty chtě nechtě pracovního charakteru, čemuž je přizpůsoben výběr lokality, hotelů i přejezdů v místě. Snažíme se ale vždy minimálně o dvě poklidnější a pomalejší cesty v roce, které se dají nazvat jako odpočinkové.

Foto: archiv Davida Eiselta David Eiselt na cestách v Thajsku

Zájezd, nebo dovolená ve vlastní režii?

Oboje. Vyrůstal jsem na individuálním cestování, ale díky covidu a změně strategie webu využíváme i organizované zájezdy, zejména do exotiky s přímými lety z Prahy.

Raději do hor, nebo k moři?

Znovu kombinace obojího vítězí. Když pominu tuzemské pohoří, máme rádi třeba Thajsko a kombinaci Čiang Mai na severu s plážovými lokalitami na jihu.

Odpočinek, nebo aktivní dovolená plná zážitků?

Nejsem ten typ, který by dokázal trávit týden na jednom místě, proto naše cesty plánuji tak, abychom se ideálně do pěti nocí přesunuli do jiné lokality a cestu trávili aktivněji.

Jaký je váš průměrný rozpočet na dovolenou?

Více než rozpočet řeším, co za peníze obdržím. Například jednou jsem letěl do Thajska první třídou Qatar Airways a současně strávil pár nocí v hostelu. Dokáži naplánovat eurovíkend za pár set korun a stejně tak i z druhé strany cestu do Asie v nižších statisících.

Přečtěte si takéČeští vývojáři s handicapem pomáhají i Warhorse StudiosKdyž je z nevýhody superschopnost. Čeští vývojáři s handicapem pomáhají i tvůrcům Kingdom Come z Warhorse Studios

Máte nějaký tajný dovolenkový hack, kde třeba ušetřit?

Pokud zrovna nenakupuji samotné letenky nebo pobyt v akci a za ceny mnohem nižší, než je běžné, využívám věrnostní programy aerolinií i hotelových řetězců naplno a výslednou cenu ponížím alespoň o zpětně získané benefity.

Auto, letadlo, loď, nebo vlak?

Letadlo.

Máte nějaký trik spojený s nákupem letenek?

Jediný existující hack na levnější letenky je flexibilita. Být flexibilní s datem, místem odletu i příletu. Nakupovat impulzivně na základě dostupných cen, a nikoliv dle vybraného termínu a místa dovolené.

Váš nejdelší let a co vám pomohlo jej přežít?

Let z Tokia do Bostonu na 13 hodin a nejnovější byznys produkt od Japan Airlines v podobě Sky Suite.

Foto: archiv Davida Eiselta Zakladatel Cestujlevně David Eiselt

Jak bojovat s jet lagem?

Každému pomáhá něco jiného a stejně tak každý jet lag snáší jinak. Za mě je ideální tělo unavit, a dokud je světlo, být maximálně aktivní.

Řešíte, se kterou leteckou společností poletíte?

Ano, ale z toho pohledu, abych vyzkoušel co nejvíce aerolinií.

Největší dovolenkový fuck-up?

Cesta kolem světa za 18 dní a jet lag před finální fází. Žena odpadla v Tokiu a já v Bostonu. Londýn jsme si ale už užili.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Senior Java Developer Qinshift Czechia

QA Engineer Veeam Software

Backend C# Developer Veeam Software

Junior Developer in QA Veeam Software

Hledáme Designéra s extrémními nároky na detail 😊 Pixelmate, s.r.o.

Kdy jste se na dovolené nejvíce bál?

Velmi zajímavá byla jízda v Gruzii v Tbilisi s neoficiálním taxikářem, který nás ve tři hodiny ráno dovezl do nevábně vypadající čtvrti a zajel do vjezdu ze kterého nebylo úniku. Spletl si název hotelu…

Nejlepší a nejhorší jídlo na dovolené?

Nejlepší kategorií jídel je street food. V Malajsii, Indii, kdekoliv… Asi nejhorší jídlo, co si vybavuji, bylo, v čínské čtvrti v Kuala Lumpur, kde jsem dostal rýži s rozdrcenými kostmi a ani jedno sousto se prakticky nedalo jíst.

Země, kde byste si dokázal představit žít kromě Česka?

Malajsie.

Kam se chystáte na příští dovolenou?

Do Thajska na ostrov Ko Samui.

Vytoužená destinace, kam byste se jednou chtěl podívat?

Všude, kde jsem ještě nebyl.