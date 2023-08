Když je z nevýhody superschopnost. Čeští vývojáři s handicapem pomáhají i tvůrcům Kingdom Come z Warhorse Studios

Handicap povětšinou považujeme za překážku. Český projekt Gaming Heroes v něm ale vidí superschopnost. Do vývoje videoher zapojuje právě handicapované pracovníky, kteří mohou poskytnout jedinečný pohled na věc. A to třeba i ve spolupráci s Warhorse Studios, kteří mají na kontě historický hit Kingdom Come: Deliverance.

„Například pro kolegu s obsedantně kompulzivní poruchou osobnosti je při testování videohry prakticky nemožné něco opomenout. Zkrátka jde o to využít handicap člověka k tomu, abychom z něj udělali jeho přednost,“ říká pro CzechCrunch Filip Molčan, zakladatel vývojářské firmy Good Sailors, která iniciativu Gaming Heroes spustila. A která sama už dvě desítky let zaměstnává a podporuje handicapované pracovníky.

Její nejnovější počin se zaměřuje právě na testování her. Díky neobvyklé perspektivě se ale pracovníci ze zatím desetičlenného týmu zapojují i do jiných oblastí vývoje. „Pomáháme třeba s designováním rozhovorů. Tomu se věnuje náš neslyšící kolega, který má výrazně silnější vnímání neverbální komunikace. Kolegové s poruchou autistického spektra jsou zase na některé složité herní mechanismy a algoritmy šikovnější než ostatní,“ dodává Molčan.

Už teď handicapovaní vývojáři spolupracují s Warhorse Studios, tvůrci úspěšné středověké hry Kingdom Come: Deliverance. Na čem? To je tajné. Ale proč si nezaspekulovat – o pokračování hry zasazené do českého středověku se oficiálně nic neví, ale všichni tak nějak tuší, že Kingdom Come 2 vzniká. Ať už je každopádně povaha jejich práce jakákoliv, u kooperace s firmou vedenou Martinem Frývaldským to pro Gaming Heroes teprve začíná.

„V současné době jednáme s několika velkými jmény. Cílem je pracovat pro více studií v Česku a posléze i jinde. A ukázat tak, že i lidé s handicapem mohou být pod slavným herním titulem podepsaní,“ říká Molčan. Ale dodává, že rozšiřovat portfolio není úplně jednoduché: „Přece jen se jedná o zcela nový koncept a herní průmysl je ve světě vývoje něco jako CIA. Tajné je úplně všechno a propojení s novým partnerem je vždy náročný proces.“

Své služby chtějí Gaming Heroes poskytovat jak na jednotlivé projekty, tak formou zapojení pracovníků do existujících týmů. S přihlédnutím k tomu, že lidé s handicapy samozřejmě mají specifické potřeby. „Naše role je taková, aby vše fungovalo, klient nic nepoznal a čerpal primárně ony ‚superschopnosti‘,“ upřesňuje zakladatel Good Sailors.

Podobné myšlenky mimochodem razí i další české herní studio. Kikiriki Games se věnují přímo tvorbě přístupných her, po audiostřílečce jen před pár dny vydali kvízovou hru Brave Brain dostupnou i lidem s postižením zraku. Spoluzakladatelka firmy Jana Kuklová je sama nevidomá a už dříve pro CzechCrunch hovořila o tom, aby nevznikaly hry pouze pro nevidomé. Ale prostě dobré hry, které si budou moci zahrát i handicapovaní.

Gaming Heroes tak k tomuto cíli také svou troškou začínají přispívat. Ačkoliv se alespoň v tento okamžik více nezaměřují přímo na zvyšování přístupnosti vyvíjených her. „Testujeme, hlásíme chyby, doporučujeme vylepšení. Ale i tak se snažíme upozornit na věci, které mohou otevřít hru širšímu okruhu hráčů právě z řad handicapovaných. Někdy stačí drobná úprava a najednou se tím odstraní velká překážka,“ uzavírá Molčan.