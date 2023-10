Letiště Praha počítá, že první vlak přivítá v roce 2030. Bude jezdit z Masaryčky i hlavního nádraží

V příštím roce zrychlení procesu odbavení či kapacitní trolejbusové spojení, v dalších letech zvýšení počtu parkovacích míst i rozšíření terminálů včetně nových přímých letů a nakonec vlakové spojení s centrem Prahy a také nová paralelní vzletová dráha. Takové jsou plány rozvoje, které představilo po pandemickém útlumu Letiště Praha. Do roku 2030 chce nabídnout celkem 200 přímých spojení, 37 dálkových linek a 10 tisíc parkovacích míst. Cestující mají na největším českém letišti získat větší komfort i nabídku obchodů a vedení Letiště Praha chce zároveň do roku 2030 splnit cíl a stát se uhlíkově neutrálním.

Mezi dlouhodobě nejdiskutovanější projekty, které mají významným způsobem zlepšit dopravní obslužnost pražského letiště, patří vlakové spojení. V aktuálním plánu je, že by měly první vlaky dorazit do zastávky přímo na Letišti Václava Havla v roce 2030. Dosud se počítalo s tím, že pojede přímá linka z Masarykova nádraží a následně bude pokračovat až do Kladna. Novinkou je, že s letištěm by mělo být přímo spojené také hlavní nádraží, díky kterému budou spoje navazovat na rychlíkové a dálkové spoje a do budoucna i na plánovanou vysokorychlostní dráhu.

„Už dlouho slýcháme, že železnice na letiště za těch šest nebo sedm let bude. Děláme reálné kroky, aby to tentokrát skutečně byla pravda. Je to v tuto chvíli slabé místo našeho letiště, to je třeba říct,“ uvedl na tiskové konferenci při představování plánů Zbyněk Stanjura, ministr financí, které je jediným akcionářem letiště.

Spolu s předsedou představenstva Letiště Praha Jiřím Posem zároveň zdůraznili, že si letiště na významné investice do svého rozvoje buď vydělá, nebo půjčí, nebude nic čerpat ze státního rozpočtu. „Při současných stavebních cenách počítáme s investicemi přes 30 miliard korun, ale budeme odhad dál zpřesňovat,“ doplnil Jiří Pos.

Foto: Letiště Praha První vlaky mají přijet na letiště v roce 2030

Foto: Letiště Praha Vizualizace vestibulu vlakové zastávky na letišti

Optimistický je ve výhledu dostavby železniční dráhy na letiště také ministr dopravy Martin Kupka. „Proti předchozím letům je zásadní změna v tom, že se již staví,“ prohlásil s tím, že se pracuje na několika důležitých úsecích mezi Prahou, letištěm a Kladnem a navíc by měl podle něj v dohledné době končit tendr na rekonstrukci Masarykova nádraží, kde očekává ještě letos zahájení archeologických prací.

„Novinkou letošního roku je strategické určení, že dojde k provázání trati Letiště Václava Havla také s pražským hlavním nádražím,“ uvedl Kupka. Ve špičkách by měl být interval vlaků na letiště až 10 minut. Kdy a jak budou jezdit na Masarykovo nádraží a hlavní nádraží se bude teprve řešit. Na letišti původně měla být stanice přímo před terminálem, nakonec se postaví za hotelem Mariott v trase ulice Aviatická, což umožní budoucí napojení letiště na vlak do Kladna.

Původně se podle Kupky v projektu počítalo zejména se zapojením Masarykova nádraží kvůli uspokojení regionálních spojů, které vedou hlavně sem. Vláda si však prý nově spolu s managementem letiště vyhodnotila aktuální potřeby i v mezinárodním kontextu, který si žádá propojení železniční infrastruktury také s mezinárodními dálkovými spoji. Chce tím zůstat atraktivní také pro cestující z větších vzdáleností a ze zahraničí.

Do rozvoje svých letišť ve velkém investují také v Polsku, Německu, Rakousku či Maďarsku. Poláci například chtějí v roce 2028 otevřít ve Varšavě nové megaletiště pro až čtyřicet milionů cestujících ročně, které má být součástí masivního dopravního projektu včetně návaznosti na železnici a vysokorychlostní tratě. Proto potřebuje své služby včetně dopravní obslužnosti zlepšovat také Praha.

„Tento projekt je odpovědí, jak čelit narůstající zahraniční konkurenci,“ doplnil ministr financí Stanjura. Proto má Letiště Praha v plánu v následujících letech navýšit kapacitu svých terminálů až na více než 21 milionů pasažérů ročně a zdvojnásobit špičkovou hodinovou kapacitu. „Všechna letiště v našem regionu a okolí se připravují na nárůst cestujících, nejsme mimo realitu,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

V nynějším stavu bylo letiště kapacitně na hraně v roce 2019, kdy odbavilo 17,8 milionu lidí. Letos předpokládá odbavení 13,6 milionu cestujících, což by byl nárůst o necelé tři miliony oproti loňsku. S návratem k předcovidovým číslům počítá v roce 2026. V příštím roce cílí letiště na odbavení 14,9 milionu cestujících.