Léto v Kalifornii. Ashton Kutcher a Mila Kunis vám s Airbnb pronajmou svůj dům na pláži

Prý je to hloupější nápad, než když si nechal narůst knír, někomu ale může jednou provždy změnit život. Když totiž Ashton Kutcher říkal své manželce, neméně známé herecké hvězdě Mile Kunis, že by měli svůj domeček na kalifornské pláži nabídnout k pronájmu, zpočátku se tvářila, že se jí tomu nechce věřit. Zjevně ale nakonec souhlasila, protože místečko lásky jednoho z nejoblíbenějších hollywoodských párů se pro některé šťastlivce opravdu otevírá.

Pronájem plážového, plně vybaveného domku Ashtona Kutchera a Mily Kunis je součástí marketingové kampaně Airbnb, během které populární ubytovací služba občas nabízí exkluzivní ubytování pro pár vyvolených. S příchodem mánie okolo filmu Barbie, která předčila finanční očekávání, dokonce nabídla i honosný dům, kde se to růžovou barvou jen hemžilo.

Teď standard nabízeného ubytování o něco klesl, nicméně myšlenka, že v něm tráví čas tato dvě velká herecká jména, může být atraktivnější než přepych. Dům na pláži je totiž relativně skromně vybavený a do svého okolí, okresu Santa Barbara na jihovýchodě americké Kalifornie, ničím vyloženě nekřičí. Zkrátka takový minimalismus okořeněný hollywoodským duchem.

Zvenku je domeček obsypaný zelení, ve které se skoro ztrácí, uvnitř pak převládá bílý nábytek se zpravidla dřevěnými doplňky. Hlavní devizou je relativně prostorná veranda s posezením, grilem a vířivkou, která se nachází doslova několik metrů od bílého písku tamní pláže. A ti, kteří nebudou chtít do písku, mohou šoupat nohama na malém travnatém dvorku.

Dům je kompletně vybavený pro život, tudíž je v něm vše, co by člověk očekával – od kuchyně přes obývací pokoj až po koupelnu. K dispozici je i Wi-Fi a také televize. Ne tak tradiční je možná kamerové zabezpečení v okolí pozemku, nicméně vzhledem k renomé obou herců, které den co den nahánějí paparazzi, naprosto pochopitelné.

„Je to náš dům daleko od domova, zejména když si potřebujeme odpočinout a zrelaxovat. Pár kroků od pláže s krásným výhledem na pohoří Santa Ynez, kde najdete jak památky, tak řadu aktivit pro nezapomenutelný letní pobyt,“ říkají herci, kteří s Airbnb spolupracovali i na podpoře uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny.

Spíše než komfort ale zájemci budou hledat zážitek, který Kutcher a Kunis doplní jak o osobní setkání během předávání klíčů, tak o společné trávení času. Jestli ale manželé mají v plánu s novými nájemci žít, to je spíš nepravděpodobné. Nabídka se každopádně otevírá dnes v 19.00, tehdy by se měla odhalit i cena.

Zážitek navíc přichází jen den poté, co na něčem podobnému spolupracovalo Airbnb s další herečkou, tentokrát Gwyneth Paltrow, která se rozhodla pronajmout dům v kalifornském městě Montecito, kde dva šťastlivci mohli s ní a jejím manželem, scenáristou Bradem Falchukem, také povečeřet.