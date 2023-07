Life in plastic, it’s fantastic! Pár šťastlivců může strávit noc v růžovém sídle Barbie a Kena

Růžová je barva východu či západu slunce, květin, peří pelikánů, prasat a dokonce masa, ve světě Barbie ale symbolizuje především až naivní nevinnost a naprostou bezstarostnost. A kde jinde by bylo ideální místo pro takovou bezstarostnost než kousek od pobřeží prosluněného Malibu v americké Kalifornii. Právě zde stojí dokonale růžový dům Barbie a několik šťastlivců tady bude moci brzy zdarma strávit noc.

Celou akci má na starosti Airbnb, které standardně mnohem konzervativnější vilu nechalo převléknout do těch nejsytějších odstínů růžové barvy. Není to poprvé, co zde firma nechala přespat hosty. Poprvé takovou možnost zájemci dostali už v roce 2019, tentokrát si ale dekoraci a hostování vzal na starost Ken, přítel Barbie.

Demonstruje, že růžová rozhodně není jen ženská barva a umí ji snadno skloubit se všemi svými zálibami. Například ložnice, kde je bílý jen strop, je plná kovbojských dekorací od bot přes klobouky po kravské kůže na podlaze a přehozy postele s motivy nespoutaných koní. Co na tom, že Ken na skutečné farmě nejspíš nikdy nebyl.

Foto: Joyce Lee Ložnice s dekoracemi podle Kena

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet oblečení z bohatého šatníku, který přichystal, a zatančit si v něm na tanečním barevném parketu. K dispozici je i akustická kytara pro trochu country nebo snad energií nabitého kovbojského black metalu. Pak je ideální čas si zacvičit. Dostatek prostoru je také k odpočinku, na lehátku u bazénu, na nedaleké pláži nebo u barbecue. A v přízemí je dokonce stáj, samozřejmě s velkým, plastovým hřebcem.

Možnost zdarma přespat v růžovém a plastovém království Barbie a Kena dostanou dva páry 21. a 22. července. Stačí si dům 17. července od 19 hodin našeho času rezervovat. Stejně jako jakoukoliv jinou nabídku na Airbnb. Jediným rozdílem je, že tady bude třeba mít rychlou ruku a nemalou dávku štěstí.

Termíny pobytů ne náhodou spadají přesně do doby premiéry nového filmu Barbie. Celá akce je totiž součástí reklamní kampaně. Snímek, který režírovala a spolu se svým manželem Noahem Baumbachem i napsala Greta Gerwig, má českou premiéru 20. července. Ústřední dvojici v něm ztvárnili Margot Robbie a Ryan Gosling.

Příběh diváky zavede do bezstarostného Barbielandu, kde každý den začíná i končí s velkým úsměvem na tváři. Jednou ale Barbie na mysli vytane nečekaná myšlenka – jednoho dne zemře. Jelikož plastový ráj není místem pro existenční krize jakéhokoliv druhu, hrdinka se musí vydat do skutečného světa zjistit, jak se věci mají, a naučit se s nimi smířit. Nebo je možná změnit.

Barbie patří mezi nejočekávanější filmy letošního léta, zajímavě se ale sešla s blockbusterem docela jiného ražení. Ve stejný den jako prosluněná komedie má premiéru zachmuřený thriller Oppenheimer pojednávající o otci atomové bomby. Ten zase přinese těžkou existenciální krizi nejednomu divákovi, jak se už přesvědčili lidé na testovacích projekcích. Otázkou zbývá, kterou z dvojice novinek zhlédnout jako první.