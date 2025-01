Let’s go, Jiri! Zápasník Jiří Procházka znovu uhranul UFC. Je z něj fenomén, kterému fandí i Američané

Uložit 0

K jednomu z nejočekávanějších zápasů turnaje UFC 311 proti sobě nastoupili třiatřicetiletý rodák z Gran Rapids v americkém Michiganu a o více než rok mladší zápasník z jihomoravské vesničky Hostěradice. Jelikož k duelu v polotěžké váze smíšeného bojového umění (MMA) došlo v kalifornské hale Intuit Dome, kde jsou doma basketbaloví LA Clippers, šlo by očekávat, že převážně američtí fanoušci poženou kupředu domácího Jamahala Hilla. To by mu však v cestě nesměl stát Jiří Procházka, ze kterého se stal ryzí sportovní fenomén s globálním přesahem. A jeho vítězství na technické KO ve třetím kole bylo jen třešničkou na dortu.

„Divokost je v mé povaze. Občas potřebuji schytat pár ran, by se ukázal pravý Jiří Procházka,“ hlásil po vítězném zápase přímo v kleci český bojovník do mikrofonu, když odpovídal na dotazy známého moderátora a podcastera Joea Rogana, který s organizací UFC dlouhodobě spolupracuje. A vlastně tím dokonale popsal, proč ho fanoušci bojových umění milují, často nehledě na státní příslušnost. Procházka si totiž během necelých pěti let v nejprestižnější MMA organizaci získal prakticky všechny.

Sedm zápasů, pět vítězství, jeden titul šampiona v polotěžké váze do 93 kilogramů. Jediným (a hned dvojnásobným) přemožitelem Jiřího Procházky v UFC i po poslední nedělní bitvě s Jamahalem Hillem zůstává ještě jiný zápasnický fenomén, Brazilec Alex Pereira. Ovšem jen málokterému bojovníkovi, obzvlášť v nejlepší organizaci na světě, se daří dlouhodobě držet neporažený rekord. Navíc pouze kvůli výsledkům, které jsou jistě působivé, by zřejmě Američané dopředu Procházku nehnali a hlasitě jeho jméno neskandovali.

CHAOS IN THE OCTAGON WHEN HE FIGHTS 🤩@Jiri_BJP achieves the Round 3 TKO! [ #UFC311 LIVE on @ESPNPlus PPV ] pic.twitter.com/gHqRimgOvN — UFC (@ufc) January 19, 2025

„Let’s go, Jiri!“ To bylo i u televizních obrazovek slyšet už při Procházkově nástupu do klece a následně také během zápasu. Rodák z Hostěradic fanouškovský svět bojových sportů uhranul tím, že je svůj. I když nemáte MMA nijak zvlášť následované, dokážete často už z jeho chování v kleci i mimo ni poznat, že tohle je prostě zápasník z jiného těsta. Ne nadarmo se mu říká samuraj. Zatímco u mnoha sportovců mohou být podobná označení povrchní, Jiří Procházka to žije. Hluboce věří filozofii inspirované japonskou kulturou a přístupu k boji, v němž klade důraz na čest, disciplínu a osobní růst.

Své samurajské „kořeny“ upevňoval během několika let v japonské organizaci Rizin, kde se proslavil agresivními výkony, rychlými vítězstvími, až si nakonec došel pro pás šampiona v polotěžké váze. Do UFC to už pak byl kousek a Jiří Procházka do této organizace v roce 2020 vletěl jako uragán. První dva zápasy ukončil do druhého kola a ve třetím zápase se v roce 2022 po neuvěřitelném vítězství nad Brazilcem Teixeirou stal historicky prvním českým šampionem v UFC.

Být šampionem v MMA ale může být poměrně pomíjivé. Procházka ostatně o svůj pás hned v dalším zápase s Alexem Pereirou o více než rok později přišel. Srdce mnoha fanoušků kvůli tomu už ale neopustil. Světové MMA dnes není jen o sportu jako takovém, je to showbyznys, kde je skoro stejně důležité jako výkon v kleci také to, jak se chováte mimo ni. Často o tom hovoří spoluzakladatel česko-slovenské organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný a své zápasníky upozorňuje, že když třeba nebudou aktivní na sociálních sítích, fanoušci na ně mezi zápasy zapomenou.