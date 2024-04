Lidé a data jsou pro fungování firmy klíčové, říká šéf HR Notina. Online parfumerie oboje spojuje dohromady

Uložit 0

Notino, největší evropský online prodejce kosmetiky s více než třicetimiliardovým obratem, v předchozích letech vykázalo rychlý růst, což se odrazilo i v tom, jak funguje jeho HR oddělení. Lidé jsou na prvním místě, ale pro efektivní řízení jsou stále důležitější data, a to ve všech jejich podobách.

Počet zaměstnanců Notina je mimo sezónu aktuálně kolem dvou a půl tisíce, přes vánoční špičku se o tisícovku zvyšuje. Čtvrtým rokem se o personální záležitosti firmy stará Michal Daniel, jeden z členů top managementu celé společnosti, který v článku pro CzechCrunch popisuje nástroje, které se mu během praxe osvědčily.

***

Abychom zvládli držet krok s rychlým růstem, pomáhají nám moderní technologie a inovace postavené na datech. Právě lidi a data jsou pro firmu a její fungování naprosto klíčovou oblastí, která pomáhá zlepšovat fungování logistiky, obchodu, prodeje, marketingu nebo zvyšovat zákaznickou spokojenost. Čím větší firma, tím víc dat měří a vyhodnocuje. A tím lépe potom optimalizuje jednotlivé postupy.

Jako jednička v online prodeji kosmetiky v Evropě čelíme nejen technologickým výzvám, ale i dalším, jako je například fluktuace zaměstnanců. Chceme být atraktivní zaměstnavatel, proto sledujeme trendy také v personalistice. Mladší generace smýšlí o práci odlišně a my se tomu musíme přizpůsobit, abychom dokázali každého správně motivovat a pomáhat mu hledat smysl ve vykonávané práci.

V Notinu jsem začínal před více než sedmi lety, když to byla firma s ročním obratem okolo pěti miliard. Dnes jsme na třiceti a výrazný růst se netýkal jen tržeb, Notino se neustále rozrůstá i o nové týmy a další kolegy. A ti se neustále posouvají ve svém osobním růstu. A stejně jako měříme čísla v jiných částech byznysu, klíčovou roli hrají i v HR oblasti. Jednoduše se řídíme heslem, co neměříš, to neřídíš. Díky datům si v Notinu určujeme priority, efektivněji řídíme celou firmu a leckdy odhalujeme skryté jevy.

Zkoumáme například informace z náborových procesů – jak dlouho v průměru trvá, jaké má fáze, kde jsou zbytečná zdržení. Podle zjištění zefektivňujeme náborový postup, abychom zlepšili zkušenost kandidátů. Data o odchodech zaměstnanců nám pomáhají odhalovat příčiny fluktuace. Monitorujeme trendy v růstu firmy a víme, že přes Vánoce budeme potřebovat o tisíc zaměstnanců víc – místo aktuálních dvou a půl tisíce ve špičce vyrosteme na tři a půl tisíce zaměstnanců.

A data nám odkrývají i skryté problémy, jako jsou například komunikační bariéry mezi odděleními. Ukazují nám ale také, kam se v produktivitě a efektivitě práce můžeme dostat za pět let.

Rychlý a dynamický svět na firmy vytváří tlak, takže kdo nechce jen držet krok s trendy, ale sám je přinášet, musí se snažit dvojnásob. Notino například spolupracuje s platformou Talentpilot, která manažerům dává do ruky nástroj založený na generativní umělé inteligenci, se kterým mohou rozvíjet současné členy svých týmů nebo vyhodnocovat osobnosti kandidátů na nové pozice.

Rychlý a dynamický svět na firmy vytváří tlak, takže kdo nechce jen držet krok s trendy, ale sám je přinášet.

U současných kolegů Talentpilot zkoumá především jejich motivaci a hodnoty v práci, což je pro nás důležité, když jim chceme pomoct s dalším růstem. U nových kandidátů se zaměřujeme hlavně na identifikaci toho, jaký mají talent a jak jim jako zaměstnavatel můžeme umožnit naplno využít jejich potenciál. Výsledky pak porovnáváme s firemními cíli Notina a jsou důležitou součástí výběrového řízení.

Zaměstnancům nabízíme i možnost vybrat si část mzdy kdykoliv v měsíci podle odpracovaných hodin, s čímž nám pomáhá český startup Advanto. Žádné žádosti o zálohy a jiné administrativně náročné úkony. Jednoduchá aplikace, ve které každý vidí, na co má nárok, a může si peníze snadno vybrat.

Úspěch Notina není jen o číslech a obratu, ale také o kvalitních a motivovaných lidech, kteří tento úspěch vytvářejí. Jen za rok 2023 se náš tým rozrostl o 1 237 nově příchozích zaměstnanců, což je zhruba o tři sta více než v roce předešlém. Lidé, zaměstnanci i zákazníci jsou pro nás vždy na prvním místě a snažíme se o ně starat a být jim co nejblíž. V týmu People Care tak dnes pracuje přes 100 lidí, kteří denně pečují o své kolegy a pomáhají pro ně vytvářet příjemné pracovní prostředí.

Naším receptem je dívat se na věci vždycky trochu jinak, ať už jde o byznys, nebo přístup k lidem. Vidím to jako dokonalý koloběh, kvalitní pracovní prostředí podporuje pracovní produktivitu. A díky zvýšené produktivitě můžeme získané finance investovat do budování pracovního prostředí.