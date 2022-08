Není překvapením, že při současné ekonomické situaci a nepříliš utěšených vyhlídkách do dalších měsíců lidé začínají šetřit. Maloobchodní tržby se v květnu propadly více, než předpokládali analytici, načež v červnu propad pokračoval. Vysoká inflace se začala projevovat na spotřebitelském chování a obchodníci registrují menší návštěvy. Často s tím souvisí i nižší tržby, ale český investiční podílový fond CREIF hlásí, že někde se naopak hodnota nákupního košíku alespoň prozatím zvyšuje.

Český statistický úřad nedávno uvedl, že maloobchodní tržby po dubnovém růstu o 5,7 procenta v květnu klesly meziročně o 6,9 procenta. Analytici původně očekávali pokles zhruba o 2,5 procenta, byť někteří z nich upozorňují, že meziroční srovnání je v tomto ohledu trochu zavádějící. I meziměsíčně však byly tržby v květnu nižší o 2,3 procenta a pokles se týkal všech typů prodejen s výjimkou lékáren a drogerií.

Minulý týden pak Český statistický úřad doplnil také data za červen, v němž maloobchodní tržby dál pokračovaly v meziročním poklesu – snížily se o šest procent. Za květen pak statistici původní údaj revidovali na 6,6 procenta. Také v červnu si opět pohoršily všechny typy prodejen s výjimkou lékáren a drogerií. Klesl prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin a prodej výrobků pro domácnost.

Ve fondu CREIF (Czech Real Estate Investment Fund), který založila investiční skupina DRFG a zaměřuje se na komerční reality z oblasti maloobchodu a logistiky, nicméně nevidí situaci tak černě. Ve svých objektech taktéž pozorují propad návštěvnosti, ale zároveň lidé více utrácí. Hovoří přitom především o regionech, v nichž má CREIF desítky maloobchodních objektů a středisek, od Mostu přes Humpolec až po Český Těšín.

Foto: DRFG Angelika Houdková, výkonná ředitelka Real Estate Facility Management

Jak dlouho tato situace vydrží, jaké i přes nepříznivou situaci vidí na trhu příležitosti a kdo je na tom nyní lépe v pomyslném souboji kamenný vs. internetový obchod? O tom mluvila v rozhovoru pro CzechCrunch Angelika Houdková, výkonná ředitelka společnosti Real Estate Facility Management, která jako člen skupiny DRFG spravuje nemovitosti pod značkou Czech Fund.

Maloobchodní tržby v posledních měsících podle dat Českého statistického úřadu klesají. Jaké dění aktuálně v maloobchodu pozorujete?

Pokles tržeb souvisí s očekávaným či již aktuálním zvýšením cen služeb a produktů. Zákazník se připravuje na horší časy a střádá finanční rezervy pro případ neočekávaných výdajů se zabezpečením elektřiny, plynu a tepla v domácnosti. Spotřebu omezuje zejména u zbytných výdajů. Samozřejmě to souvisí i s kupní silou obyvatelstva dané lokality. Někde je tato změna spotřeby výraznější, někde žádná. Návrat k normálu předpokládáme až na jaře příštího roku, kdy přece jen část inflace bude kompenzována mzdovým nárůstem.

Podle vašich dat lidé navštěvují obchodní centra méně, ale více utrácejí. Můžete prozradit nějaká konkrétní čísla?

Nižší návštěvnost souvisí jednak se zvýšením cen pohonných hmot, ale je to asi částečně i trend a chování, které jsme zaznamenali během covidu, kdy zákazník nechtěl trávit v nákupních centrech mnoho času. Toto chování se pro mnohé stalo trendem i v současnosti. Pokles návštěvnosti se u nás pohybuje okolo 10 procent ve srovnání s dobou před pandemií, je však více než vyvážen větším nákupním košíkem spotřebitele, chcete-li vyššími tržbami v některých lokalitách až o 20 procent.

Platí menší návštěvnost, ale vyšší útraty obecně, nebo jen v určitých lokalitách?

Ano, toto platí obecně napříč lokalitami. Obraty se ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 skutečně zvyšují. Změna indexu spotřebitelských cen za poslední tři roky dosáhla více než 24 procent, což platí i konkrétně pro potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje nebo tabák. A například v segmentu oděvů a obuvi došlo k ještě výraznější změně. Vzhledem k tomuto zvýšení cen není růst obratu neočekávaný, a to i přes pokles návštěvnosti.

Očekáváte, že návštěvnost bude dál klesat?

Návštěvnost klesá a tento jev lze pozorovat v každém měsíci ve srovnání s téměř pandemickým obdobím. Podle našich údajů však trend poklesu návštěvnosti existoval již v období před příchodem covidu a zdá se, že pandemie přinesla prudký pokles návštěvnosti, který se po uvolnění opatření nevrátil na původní úroveň. Na druhou stranu se také zdá, že se pokles podařilo zastavit a covid pouze urychlil některé změny ve spotřebitelském chování. Časy největších poklesů jsou ale možná již za námi. Do jaké míry jsou tyto domněnky správné, se ukáže až s odstupem času.

Jak dlouho podle vašich očekávání tento stav vydrží? Nebo nepočítáte s tím, že by se ve vašich obchodech tržby začaly propadat?

Počítáme s propadem v období dovolených a návrat tržeb s podzimní a zimní sezónou, kdy by zákazníci mohli svou odloženou spotřebu již znovu nastartovat. Vše bude však záviset na vývoji makroekonomické situace a cenách za dodávky energií, jež mohou nízkopříjmové domácnosti, ale bohužel i řadu domácností střední vrstvy zasáhnout. Na základě výše uvedeného nicméně neočekávám pokles obratu ani v blízké budoucnosti, pokud nedojde k výraznému zhoršení makroekonomické situace, například v podobě hospodářské deprese.

Vy máte mnoho lokalit mimo hlavní město. Jaké pozorujete v regionech trendy?

Obecně se dá říci, že nákupní košík stoupl napříč všemi lokalitami, menší ztrátu návštěvnosti pozorujeme v dobře situovaných retail parcích, které jsou blíže centrům, případně větším spádovým oblastem. Méně se utrácí v restauracích, za oblečení i obuv.

V rámci CREIF máte maloobchodní nemovitosti se zaměřením na potraviny, diskontní produkty a zboží každodenní potřeby. Je to v současné ekonomické situaci ideální mix?

Ano. A neustále se o tom přesvědčujeme. Potravináři tvoří hlavní frekvenci zákazníků pro další spontánní nákup, s výjimkou velkých obchodních center, high street budov, konceptů nábytku a potřeb pro zahrádkáře a kutily nebo stavebníky, kde se jedná o nákup cílený. Kategorie diskontních prodejců je na tom v době krize dobře a jejich tržby posilují. Těží obecně ze situace, kdy klesá poptávka, neboť část poptávky z vyšších cenových kategorií se propadne právě do diskontu. Ostatně takový vývoj byl patrný i při minulé krizi. Právě tato odolnost proti poptávkovým šokům je důležitým aspektem našeho portfolia.

Foto: CREIF Nemovitostní fond CREIF má v portfoliu například Most Retail Park

Spolu s retailem se propadá také e-commerce. Jsou to podle vás propojené nádoby, nebo má aktuálně někdo navrch?

Spojité nádoby to bezpochyby jsou, jelikož e-commerce ve svém jádru stále představuje maloobchod. A s tím souvisí i procyklická povaha většiny jeho odvětví. Čím se e-commerce odlišuje, to je dynamika, s jakou roste a od počátku tohoto roku i klesá, byť je lepší vnímat e-commerce v dlouhodobém trendu, který setrvá na růstové křivce. Pandemická situace favorizovala e-commerce, avšak v současné situaci rostoucí cenové hladiny bude mít dle mého názoru navrch tradiční maloobchod, jehož skladba zahrnuje ve větším poměru zboží každodenní potřeby, naproti tomu nejprodávanějším zbožím na českých e-shopech je elektronika a převládajícím sortimentem oblečení, obojí technicky vzato luxusní statky, jejichž spotřeba se dá krátkodobě omezit.

Máte v rámci investic s e-commerce přímou zkušenost?

V posledních letech jsme v rámci naší developerské činnosti vnímali rostoucí nárůst poptávky po skladovacích prostorech, jenž je přímým dopadem rostoucí obliby nákupů na internetu. Tomuto trendu odpovídá i několik realizovaných velkých projektů, převážně v Polsku, které má pro logistiku strategický význam převyšující tranzitní povahu České republiky. Příkladem takové spolupráce je development logistického areálu v Dolnoslezském vojvodství pro polskou logistickou společnost InPost nebo projekty ve spolupráci se společností Panattoni, které však nejsou čistě logistickou záležitostí, ale zahrnují i průmyslovou výrobu. Poptávka po tomto segmentu je opravdu masivní, a kdo v této oblasti již působí, má náskok.

Vidíte při současné situaci na trhu nějaké příležitosti například k rozšiřování portfolia nebo novým investicím?

Je pravdou, že v současné době je český trh komerčních nemovitostí poměrně strnulý. Přispěla k tomu však nejen stávající monetární politika, ale také situace na trhu maloobchodních prostor, jejichž nabídka stagnuje a při současných nákladech financování se najde jen málo aktiv, která by zapadala do naší koncepce dlouhodobé držby a výnosu realizovaného z inkasa nájemného. I proto se naše pozornost ve větší míře soustředí za hranice a ponořili jsme se hlouběji do vod developmentu, ať už v odvětví dříve zmíněné logistiky, nebo rezidenčních projektů. Ze druhé jmenované kategorie však mohu avizovat i domácí projekty výstavby víceetapového projektu v Olomouci, který rozšíří bytový fond města prakticky o novou čtvrť, nebo chystanou výstavbu obytného souboru v Mladé Boleslavi.