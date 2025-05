Lidé vs. dinosauři opět v džungli. Nový Jurský svět se Scarlett Johansson připomene Spielberga

Scarlett Johansson vede vědeckou výpravu mezi dinosaury ve snaze získat revoluční lék. Novinka v režii tvůrce Rogue One: A Star Wars Story působí slibně.

Jurský svět: Nadvláda sice zašel snad tak daleko, kam nás vůbec příběh o dinosaurech v éře lidí mohl zavést. Vydělal ale miliardu dolarů, takže šťastný konec nebo ne, je čas na pokračování. Zatímco v předchozích filmech prehistorická fauna představovala chybu a důsledek lidské sebestřednosti, chamtivosti nebo zbrojení, tentokrát si poklidně žijí v odlehlé džungli, kam se lidé vydají získat od nich ještě něco navíc.

Ano, novinka s názvem Jurský svět: Znovuzrození podle všeho opět v jádru přichází s další variací příběhu o tom, co se stane, když si snažíme hrát na bohy a vykořisťovat přírodu. Tentokrát se alespoň tým vědců pod vedením Scarlett Johansson do tropů za dinosaury vydá s cílem vyvinout lék, který může pomoci zachránit nespočet životů. Snad za to nebudou muset položit svoje vlastní.

Čtvrtý film v sérii Jurský svět (sedmý při započtení celé dinosauří ságy) docela nápadně připomíná Ztracený svět: Jurský park. Režii má nicméně na starost Gareth Edwards stojící za Godzillou z roku 2014 a Rogue One: A Star Wars Story, takže bychom se snad mohli dočkat více autorského pojetí. Znovuzrození dorazí do kin 2. července.