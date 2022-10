Lístky na Blink-182 v Praze se prodávají po tisících. Zakladatel kapely už vstupenky dokázal ztratit

Mark Hoppus má za sebou úspěšný boj s rakovinou, Travis Barker vyřešil sladké manželské povinnosti s jednou z rodiny Kardashianových a Tom DeLonge postavil svou posedlost hledáním UFO na druhou kolej, aby se vrátil zpět tam, kam patří. Co to znamená? Znovuzrození Blink-182, ikonické punkrockové kapely, která na přelomu milénia válcovala nejednu rádiovou stanici. A vše naznačuje tomu, že jejich návrat bude větší, než se čekalo. Pocítí to i Praha.

Blink-182 před pár dny oznámili, že se vracejí zpět na hudební scénu ve své původní sestavě. Do týmu se totiž po sedmi letech vrátil zpěvák a kytarista Tom DeLonge, který s Markem Hoppusem kapelu v roce 1992 založil. Jen o „personálních změnách“ ale ohlášení, po kterém skalní fanoušci tolik let dychtili, nebylo. Spolu s tím totiž vykopli své dosud největší světové turné a navnadili na příchod nové studiové desky.

Aby ikonické punkrockové uskupení nalákalo miliony fanoušků na koncerty, v podstatě ani nové album vydávat nemusí. Triu by stačilo zahrát hity z třináct let starého projektu Enema of the State jako All the Small Things, What’s My Age Again? nebo Adam’s Song a davy by šílely. O to víc, když by do koncertního repertoáru zahrnuli I Miss You, jednu z vůbec nejúspěšnějších skladeb kapely.

Blink-182 ale svůj takzvaný reunion pojali jinak, velkolepěji. Na více než sedmdesáti zastávkách po celém světě, od Jižní Ameriky až po Nový Zéland, zahrají především písničky z chystané desky Edging, k níž mimo jiné o víkendu vyšel krvavý videoklip ke stejnojmenné skladbě, která Marka Hoppuse, Travise Barkera a Toma DeLonga postavila po zhruba sedmi letech zase k sobě. Za tři dny posbíral přes 5,5 milionu zhlédnutí.

O turné je pak mimořádný zájem. Již v prvních dnech od ohlášení, respektive spuštění (před)prodejů lístků, začal management slavné americké kapely přidávat další zastávky. Zda se něco takového chystá i pro Prahu, kde Blink-182 vystoupí v září příštího roku v O2 aréně, se zatím neví – jak uvádí pro CzechCrunch pořadatel koncertu Live Nation, uvidí se podle poptávky.

„Zájem o vstupenky splňuje naše očekávání. Přece jen se jedná o výjimečnou událost, kdy se kapela vrací po dlouhých letech na pódia v takto silné sestavě,“ říká pro CzechCrunch Ondřej Pojzl z agentury Echo Promotion, která pro Live Nation zajišťuje PR a komunikaci. A dodává, že jen v prvních dnech předprodeje se přes službu Live Nation prodalo několik tisíc lístků.

„Od včerejšího rána, kdy byl zahájen hlavní prodej, se prodaly tisíce dalších. Věříme, že se koncert během několika dnů vyprodá,“ zmiňuje Pojzl. Vstupenky na pražský koncert jsou v době psaní článku stále k dispozici, a to přes oba poskytovatele (Tickermaster a Ticketportal). Ceny se pohybují od 1 400 po 2 390 korun v případě, že by fanoušci chtěli mít vlastní sedadlo.

Právě ceny za lístky se ale na internetu nestřetly se zrovna pozitivními reakcemi od řady fanoušků, kteří namítají, že jsou příliš vysoké. Řeč je především o americkém trhu, kde základní vstupenky stojí i více než 300 dolarů, tedy přes 7,5 tisíce korun. Mnozí však argumentují tím, že jde o „velký návrat, který obnáší vyšší částku“. Spolu s tím se pojí i mnohdy nedostatečně dobře zvládnutý proces jejich zakoupení.

Potvrdil to ostatně i sám Mark Hoppus, který si ze zvědavosti zkusil koupit vstupenky na dva koncerty své skupiny, aby zjistil, že ihned po vložení do virtuálního košíku je „ztratil“. A nebyl v tom sám, něco podobného zažili různí fanoušci, kteří o tom psali na Twitteru.

V příspěvku na komunikační službě Discord pak spoluzakladatel kapely zmínil, že je z toho frustrovaný – stejně tak jako z cen vstupenek, který prý Blink-182 coby samotná kapela nemůže nijak ovlivnit. Jedná se o takzvanou dynamickou cenotvorbu a nastavuje si ji každý pořadatel.

První zastávku v rámci chystaného turné Blink-182 odpálí 11. března v mexické Tijuaně. Pak projedou Jižní Ameriku a vrátí se do Spojených států a Kanady, odkud se vydají směr starý kontinent. Tam zahrají také v německých městech Hamburg a Berlín, přičemž hned den po pražské štaci 19. září zamíří do rakouské Vídně. Turné ukončí na Novém Zélandu 26. února roku 2024.