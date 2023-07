Litva hodlá vybudovat největší technologický kampus v Evropě. Vyjde na téměř 2,5 miliardy

Kdysi to byla významná textilní továrna, první budovy se tu datují do roku 1940. Teď se mají stát základem pro obrovský technologický hub. Ve Vilniusu, hlavním městě Litvy, roste technologické centrum o 55 tisících čtverečních metrech. V představách svých tvůrců se stane krokem k evropskému Silicon Valley a přiláká talenty, významné firmy i nové nápady. Otevřít se má příští rok a má v něm být všechno. Takže když nebudou lidé chtít, nebudou muset vůbec odcházet.

Projekt s názvem Tech Zity má zabrat prostor, který odpovídá zhruba rozloze Českých Budějovic (nebo taky pětadvacetinásobku pražského Karlína). Jednou chce být výrazně větší než největší evropský kampus tohoto typu, kterým je pařížský projekt Station F. Ten má asi 34 tisíc čtverečních metrů a říká o sobě, že je vůbec největším světovým technologickým kampusem.

Vilnius chce víc. Na jednom místě tu mají fungovat technologické, kulturní i kreativní podniky. „Doufáme, že se nám podaří přilákat sto společností,“ popisuje firma Tech Zity, která za stejnojmenným projektem stojí a provozuje už několik menších podobných lokalit. Vybudování kampusu má vyjít na 100 milionů eur, tedy zhruba 2,5 miliardy korun.

Firma věří, že se v oblasti bude pohybovat na pět tisíc nejen technologických specialistů. „Vznikne zde široká síť vzájemných vazeb a nových společností. Budeme průběžně plánovat akce, které budou odpovídat různorodým požadavkům komunity,“ ubezpečuje.

Tech Zity přeměňuje starou textilní továrnu na moderní prostory

V Tech Zity nebudou žádné ploty ohraničující areál, zato vedle původních továrních budov vzniknou komunitní dvory, náměstí i stavby pro velké akce. Své místo tu najdou bary i restaurace a vzniká tým známých litevských umělců, kteří budou zodpovědní za opětovné využití a přizpůsobení autentických prvků textilky tak, aby zapadaly do aktivit technologického kampusu.

Projekt je pro Litvu důležitým krokem. Předsevzala si totiž přilákat co nejvíc talentů hlavně v technologickém sektoru. Především hlavní město Vilnius se prezentuje jako místo, které jim nabídne to nejlepší a kde dokážou rozvíjet své nápady – a do takové pozice se staví s velkou vervou.

Když své zaměstnance propouštěly velké společnosti jako Meta či Twitter, nechala organizace Go Vilnius oblepit v Londýně oblast poblíž jejích kanceláří reklamou s jednoduchým sdělením: „Dostali jste výpověď v Metě či Googlu? Přestěhujte se do Vilniusu“.

Foto: Go Vilnius Vilnius aktivně láká technologické odborníky z jiných zemí

Technologická komunita ve Vilniusu čítá přes 700 startupů a několik jednorožců včetně online projektu s použitým oblečením Vinted nebo kyberbezpečnostní firmy Nord Security. Země samotná má přitom 2,8 milionu obyvatel.

Litevská ministryně pro technologie a inovace se o takových firmách vyjadřuje jako o zlatu 21. století a společnosti skutečně po technologických talentech už teď prahnou. Podle Go Vilnius chybí stovky IT pracovníků, další zdroje je počítají až na 15 tisíc. Organizace ubezpečuje, že její snaha přilákat do země tyto lidi není jen o optimismu, ale o jasných datech.

„Litevský technologický sektor rychle roste a posiluje svou hodnotu,“ uvedla Inga Langaité, která vede startupovou asociaci v zemi. Podle ní ve třetím čtvrtletí minulého roku zaplatilo 700 aktivních startupů v zemi 74,4 milionu eur na daních. A to bylo o 45 procent víc než o rok dřív.

„Průměrný plat v oboru vyrostl o pětinu na 3,2 tisíce eur a celkový počet zaměstnanců v ekosystému dosáhl 16,4 tisíce lidí,“ popisuje. A zmíněné Vinted a Nord Security na investicích přilákaly miliony eur.

Tech Zity se má stát prostorem, který tyto trendy ještě znásobí. Aby to fungovalo, jeho autoři přitom myslí nejen na to, kde se bude pracovat, ale jak se tu celkově bude fungovat – aby se dobře pracovalo. Takže třeba řeší, aby restaurace nabízely zdravá jídla. „Různé studie odhalily, že vyvážená strava může zvýšit produktivitu až o 45 procent,“ popisují tvůrci projektu.

A třeba zeleň obklopující budovy i vnitřní společné prostory jsou navrženy tak, aby zaměstnance vybízely k většímu pohybu. „Chceme, aby si lidé při procházkách venku organizovali schůzky nebo aby častěji využívali světlá a útulná schodiště. V plánu máme také úschovnu kol, vybudování sportovního zázemí a vymezení prostor pro soustředění a meditaci,“ zdůrazňují autoři projektu.