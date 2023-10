Logan Paul a KSI dostali miliardový nápoj Prime do boxu. Ze zájmu může těžit i český Albert

Uložit 0

Před pár lety, hned po vyhraném zápase, vyzval přímo z ringu dva tehdy největší influencery planety, aby si to s ním rozdali v boxu. „Jake Paul, Logan Paul, any other Paul, I don’t care. Bring it!“ Tato slova zarezonovala natolik, že prakticky dala vzniknout novému fenoménu internetové doby – boxerským zápasům hvězd sociálních sítí. Dnes, po pěti letech od onoho momentu, právě slavný britský youtuber KSI spolupořádá galavečer, který v tomto odvětví nemá obdoby. A na vlně zájmu se může svézt mimo jiné český supermarket Albert.

Skalní fanoušci boxu považují tyto influencerské zápasy za zábavu znevažující jejich sport. Když ale přijde na řadu byznys, zřejmě i oni ztlumí tón. V ringu mezi youtubery, tiktokery a jinými internetovými celebritami se točí miliony dolarů. A odměny pro zápasníky jsou tak zajímavé, že dokonce lákají i profesionální bijce, kteří se právě s hvězdičkami sociálních médií chtějí utkat. Jednak aby jim srazili hřebínek, jednak aby si přišli na mnohdy největší peníze ve svých kariérách.

Své o tom ví především Američan Jake Paul, dříve kontroverzní youtuber, dnes profesionální boxer a podnikatel. Právě on boxerské zápasy influencerů posunul na novou úroveň, několikrát se utkal s ostřílenými zápasníky z UFC a díky chytré propagaci zajistil oběma stranám milionové výplaty. V dolarech. Obdobně velké jméno má v této disciplíně ale i britský youtuber KSI, který dal před dvěma lety vzniknout zápasnické organizaci Misfits Boxing, pod níž více či méně známí influenceři boxují.

Právě ta na dnešek chystá galavečer, který za oněch pět let, co se takzvaný influencer boxing rozšířil do všech koutů světa, může být tím vůbec největším. Velkou roli v celé události hraje Prime, extrémně populární značka hydratačních a energetických nápojů, která se sice nedávno dostala do hledáčku amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv za údajné klamání spotřebitele, ale ani to jí na oblibě mezi mladými nijak neubírá. A teď může být ještě větší.

