Logistický Mailstep miliardáře Šmejce vyrostl na 660 milionů. Po expanzi do Itálie přidá další země

Na začátku devadesátých let byl český Mailstep klasická garážová firma, která posílala balíky. Nyní se řadí mezi největší tuzemské hráče v oblasti takzvaného fulfillmentu, kdy svým klientům z řad online obchodníků zabezpečuje kompletní logistiku od skladování až po doručení zákazníkům. Navzdory tomu, že trh e-commerce loni poprvé ve své historii meziročně klesl, Mailstep dokázal výrazně vyrůst a svůj obrat navýšit o 46 procent na celkem 660 milionů korun.

Ještě v roce 2021 společnost dosáhla tržeb ve výši 450 milionů korun, v listopadu téhož roku do Mailstepu v rámci největší akvizice české online logistiky vstoupil miliardář a zakladatel investiční skupiny Emma Capital Jiří Šmejc, jenž v něm drží podíl 70 procent. Zbylá část připadá původnímu zakladateli Janu Rozlivkovi. Ten firmu dříve nejprve prodal, málem ale zkrachovala, tak ji Rozlivka odkoupil zpět a zachraňoval. I díky podpoře nového spolumajitele se teď Mailstepu daří dále růst.

„Rok 2022 byl složitý skoro pro všechny podnikatelské segmenty. Naše plány sice počítaly s ještě vyšším obratem, přesto nárůst o 46 procent při obecném poklesu e-commerce trhu beru za dobrý výsledek. Po loňských velkých investicích do posílení naší infrastruktury čekám i letos meziroční nárůst o desítky procent, hlavně akvizicí nových zákazníků,“ říká generální ředitel Mailstepu Libor Hudeček.

Uplynulá vánoční sezóna skončila pro Mailstep pozitivně – ve srovnání s rokem 2021 zaznamenala firma nárůst počtu vyexpedovaného zboží o 33 procent na celkem 600 tisíc zásilek, které před Vánoci rozeslala do 60 zemí po celém světě. Celkem za loňský rok tak Mailstep, navzdory nižším celkovým tržbám českých e-shopů, které loni meziročně utržily o 12 procent méně, odeslal 2,7 milionu zásilek, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 42 procent.

Foto: Mailstep Libor Hudeček, ředitel společnosti Mailstep

Posilování pozice na domácím českém trhu Mailstep podpořil investicemi za 180 milionů korun, které směřovaly do rozšíření skladů v pražských Horních Počernicích, na otevření vývojového centra v Karlíně a do vývoje softwaru. Aktuálně firma zajišťuje servis pro více než 200 e-shopů ze střední a západní Evropy, její řešení je propojeno s 50 evropskými dopravci, největšími tržišti i e-shopovými platformami jako Shoptet či Shopify. Jako klienty uvádí například Top4Sport, Vltava Labe Media či Czech News Center.

Letos se kromě upevňování pozice na českém trhu Mailstep chystá otevřít pobočky v dalších evropských zemích. Vedle Itálie, kam vstoupil loni, připravuje expanzi do Řecka, Španělska a do severní Evropy. „Zatím jsme ve fázi zvažování všech dostupných možností a zvolíme si tu, která nám v dané situaci bude dávat největší smysl. V tuto chvíli stále vše vyhodnocujeme,“ doplňuje Hudeček pro CzechCrunch s tím, že cílem firmy je do tří let vybudovat celoevropskou síť distribučních center pod názvem Mailship.

Ve výhledu na letošní rok Hudeček očekává, že e-commerce bude stagnovat a e-shopy se budou muset rozmyslet, jak zohlednit rostoucí náklady a kde šetřit – zda půjdou cestou zdražování zboží, případně ušetří na jiných nákladech a do ceny produktů se rostoucí náklady nepromítnou. Zároveň má podle ředitele Mailstepu pokračovat trend, kdy zákazník chce mít své zakoupené zboží u sebe co nejrychleji a zvolit si to nejjednodušší logistické řešení.

„Nesmí se samozřejmě zapomínat na zákaznickou zkušenost, protože stále více kupujících hledá e-shop nejen dle ceny, ale i dle recenzí od ostatních. Tedy cílem každého e-shopu bude to, aby se každý kupující stal loajálním zákazníkem, ideálně jeho e-shop doporučoval i dál a napsal na něj skvělou recenzi. A posledním bodem jsou online tržiště, kde si lokální e-shopy mohou jednoduše vyzkoušet oslovit zákazníky i v zahraničí,“ dodává Hudeček.