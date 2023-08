Londýn zavedl poplatek za vjezd starých aut do celého města. V Praze zatím nic takového nehrozí

Během včerejška vstoupilo na téměř celém území Londýna v platnost nařízení, které uděluje majitelům starších vozů nutnost při vjezdu do města zaplatit 12,5 libry, tedy zhruba 350 korun. Toto nařízení samozřejmě budí u místních vášně, a to takové, že začali odpojovat či dokonce ničit kamery určené k čtení registračních značek vozů. O podobném nařízení uvažuje i vedení Prahy. Náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib však uklidňuje, že rozhodně nebude tak razantní, jak informovala některá média.

Nízkoemisní zóna není v Londýně nic nového. Od roku 2019 platí v samotném centru města a o dva roky později se rozšířila i na vnitřní předměstí. Od včerejšího dne je ovšem platná v téměř celé metropoli na Temži, což podle starosty města Sadiqa Khana nebylo vůbec snadné rozhodnutí. Vedení města k němu však přistoupilo ve snaze efektivně řešit znečištění Londýna, které ročně způsobí předčasnou smrt až čtyř tisíc Londýňanů.

Na základě nového nařízení smí do ulic Londýna vjet pouze vozy vyrobené po 1. lednu 2006 a musí splňovat emisní normu Euro 4. V případě aut s dieselovým pohonem jsou požadavky ještě přísnější – takové automobily musí splňovat Normu Euro 6 a být ještě o deset let mladší.

Kdo tyto požadavky nesplňuje, do města vjet může, musí ovšem zaplatit poplatek ve výši 12,5 libry na den, tedy zhruba 350 korun. Tento postih se týká přibližně 700 tisíc řidičů žijících jen v samotném městě. Kdo platit nechce, má možnost buď vůz přestat používat a přesedlat na MHD či jiný dopravní prostředek, nebo si koupit vůz nový, odpovídající požadavkům. Na to také město nabídlo příspěvek zhruba 50 tisíc korun. Ten se ovšem nevztahuje na řidiče z širšího okolí Londýna s neodpovídajícími vozy, kterých je zhruba 1,5 milionu.

Je jasné, že toto nařízení okamžitě vzbudilo vášně. A to takové, že se během včerejška staly kamery kontrolního systému čtoucí SPZ vozidel terčem útoků. Odpůrci poplatků tvrdí, že se pro některé jedná o neúnosný výdaj, který výrazně zkomplikuje jejich životní situaci. Poukazují také na to, že ve vnějších částech Londýna je podstatně více vozidel a horší infrastruktura veřejné dopravy než v centru.

Mezitím se o zavedení podobné zóny na území Prahy 1 začalo mluvit i v českých médiích. Rozruch vyvolal vedoucí odboru dopravy Prahy 14 Petr Vomáčka, který na svých sociálních sítích ukázal mapku s nízkoemisní zónou, která překrývala téměř celou Prahu 1. Zároveň uvedl, že by vjezd do této části města měl být pro vozy nesplňující normy zpoplatněn, a to částkou 200 korun. Poplatek by navíc měl být údajně kontrolován speciálními vozy.

Anatomie hoaxu aneb někdo plácne vymyšlenou blbost a my to pak celý den uvádíme na pravou míru: Vedoucí odboru dopravy Prahy 14 Petr Vomáčka na Facebooku sdílel údajnou mapku mýta pro téměř celou Prahu 1. A že to prý budou kontrolovat nějaká speciální auta. Tyto nesmysly se pak… pic.twitter.com/axFbgPja0e — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) August 29, 2023

Na tuto informaci ovšem na sociálních sítích zareagoval někdejší primátor Zdeněk Hřib, současný náměstek primátora pro dopravu, který vysvětlil, že podobné mýto prozatím nemá legislativní oporu. „Celou dobu se bavíme jen o zpoplatnění vjezdu do některých oblastí památkové rezervace na části Malé Strany a u Smetanova nábřeží. Zpoplatnění vjezdu pro celou Prahu 1 nikdy nebylo ve hře,“ uvedl ve svém tweetu Hřib.

Zároveň dodal, že se finální návrh zpoplatněných vjezdů do vybraných částí města teprve ladí a nic zatím není na stole. Vyvrátil i ověřování zaplacení poplatků pomocí automobilů s kamerami.