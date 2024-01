Loni galerii Kunsthalle Praha navštívilo přes 100 tisíc lidí. Letos zde dostanou hlavní slovo ženy

Uložit 0

Galerie Kunsthalle Praha představila program na nadcházející rok, během kterého uvede dvě velké mezinárodní výstavy, tři audiovizuální instalace a stovky programových aktivit. Díla některých umělců a umělkyň budou v Česku k vidění vůbec poprvé. Jde například o tvorbu významného amerického umělce Johna Sanborna, galerie představí také první ucelenou prezentaci díla nepříliš známé pražské rodačky, spisovatelky a fotografky Lucie Moholy. V průběhu roku budou hrát prim i další umělkyně, například Ester Geislerová nebo Japonka Chiharu Shiota.

„Rok 2023 byl dynamický, plný inspirativních setkání s uměním a přáteli. Odhalili jsme celkem pět nových výstav, uspořádali stovky vzdělávacích a doprovodných programů a přivítali 101 592 návštěvníků, z toho 35 procent ve věku do šestadvaceti let,“ shrnuje uplynulý rok ředitelka Kunsthalle Ivana Goossen. Nejúspěšnějšími výstavami byly Bohemia: Příběh fenoménu, aktuální READ dvojice Elmgreen & Dragset nebo český audiovizuální projekt The Grief of Misfit Cathedrals.

I pro letošní rok galerie slibuje pestrý program. Prvního března uvede výstavu amerického umělce zaměřeného především na videoart Johna Sanborna. V Česku bude vystavovat vůbec poprvé. Sanborn v 70. a 80. letech dvacátého století patřil k vlně tvůrcům experimentálního videoartu, později se podílel na rozkvětu videoklipové estetiky hudebního kanálu MTV i na rozmachu současného fenoménu digitálního umění.

Foto: John Sanborn Prví letošní výstava představí umělce Johna Sanborna

V Kunsthalle bude k vidění jeho monumentální devítikanálová videoinstalace V+M z roku 2015, jejímiž ústředními tématy jsou láska, sexualita a fluidní genderová identita. „Sanborn poetické příběhy z antické mytologie přetváří s ohledem na dnešní gender fluidní společnost. Poselství jeho díla tak vidím v rovnosti a otevřenosti vůči odlišnostem, což pro divačky a diváky může být velmi inspirativní,“ přibližuje instalaci Barbora Ropková, kurátorka sbírky Kunsthalle Praha.

Premiéru ucelené prezentace na domácí půdě bude mít od 30. května spisovatelka a fotografka Lucia Moholy, která skrze objektiv fotoaparátu mimořádným způsobem zdokumentovala působení umělecké školy Bauhaus, široké a mnohdy i odborné veřejnosti však není příliš známá. Výstava s názvem Exposures si tak dává za cíl zaplnit alespoň část prázdných míst v dějinách umění.

„Objevit Lucii Moholy bylo jako zjevení. Ukázalo se, že československá avantgardní fotografie, proslavená zejména díly mužů jako František Drtikol, Jaromír Funke a Jaroslav Rössler, měla i zástupkyně. Moholy evidentně patřila k bezpočtu umělkyň, které byly nespravedlivě vynechány z knih o dějinách umění. Později jsem se dozvěděla, že jí bylo jen zřídka přiznáváno autorství slavných snímků, které pořídila během svého působení v Bauhausu,“ popisuje Christelle Havranek, hlavní kurátorka Kunsthalle Praha.

Ženy budou mít v rámci programu Kunsthalle hlavní slovo i po zbytek roku. V letních měsících od 28. června galerie uvede dílo umělkyně Ester Geislerové, která se symbolicky vrátí na místo svého uměleckého činu z roku 2012, kdy ještě na půdě bývalé Zengerovy transformační stanice prezentovala diplomovou práci. Tehdejší instalaci Kvíz vystřídá dílem s názvem Co jsme měli říct a neřekli, kde přirozeně navazuje na témata, jimž se věnuje v rámci projektu Terapie sdílením, tedy partnerským vztahům, komunikaci, ale i práci s emocemi a traumatem.

Poslední výstava v Kunsthalle pro rok 2024 ponese název Neklidná duše a představí dílo japonské umělkyně Chiharu Shioty, která pravidelně vystavuje v muzeích a galeriích po celém světě, od losangeleského Hammer Museum přes Gropius Bau v Berlíně až po Yorkshire Sculpture Park ve Velké Británii. V roce 2015 reprezentovala Japonsko na 56. bienále v Benátkách. Její tvorba se vyznačuje rozmáchlými prostorovými instalacemi, v nichž reflektuje život, smrt a mezilidské vztahy. Výstava začne 28. listopadu 2024 a přelije se až do dalšího roku. Rozprostírat se bude ve dvou největších výstavních prostorách v Kunsthalle.

„Jedinečným způsobem, jakým Chiharu Shiota ovládá muzejní prostor – sama tomu říká ‚kreslení ve vzduchu‘ za pomoci vlněných nití – celkově posouvá hranice vizuální tvorby. Vtahuje návštěvníky do svého poetického světa plného předmětů a tvarů, které rezonují nejen s naší osobní, ale také kolektivní pamětí,“ prozrazuje Havranek, podle níž se v tvorbě Chiharu Shioty spojují vlivy asijské i západní kultury.

Nadto chystá galerie bohatý vzdělávací program, jehož součástí bude například interaktivní aplikace rozšířené reality Trafo, kde mohou návštěvníci a návštěvnice nahlédnout do historie bývalé Zengerovy transformační stanice, zažít prohlídku současných galerií nebo si zahrát na magický klavír umělce Zdeňka Pešánka, který byl středobodem historicky první výstavy v Kunsthalle s názvem Kinetismus.

Kultivovat debatu o umění v naší společnosti chce pak galerie v rámci projektu Debatní liga. Jde o otevřenou platformu pro žákyně a žáky středních škol, která jim pomáhá osvojit si zkušenosti s diskutováním nebo s orientací v nejrůznějších tématech více či méně spjatých s uměním. Pokračovat bude také série přednášek o současném umění TransformArt, jejichž ústředním tématem tentokrát bude odolnost umění v digitální době.