Galerie Kunsthalle Praha se změnila na knihovnu. Dánsko-norským umělcům s výstavou pomohl i Knihobot

Pražská Kunsthalle zahájila další z řady velkých výstav, do jejíž realizace tentokrát hlavní kurátorka galerie Christelle Havranek přizvala světově proslulé umělecké duo Elmgreen & Dragset. Dvojice umělců se částečně chopila i samotné kurately expozice, kromě 15 vlastních děl tak přispěla také svým neotřelým přístupem k uchopení práce jiných tvůrkyň a tvůrců i výstavních prostor. Ty proměnili ve veřejnou knihovnu, v níž na návštěvnice a návštěvníky čeká spousta překvapivých momentů, ukrytých mezi řadami knih.

Dánsko-norské umělecké duo Elmgreen & Dragset si dlouhodobě získává pozornost po celém světě. Zaujali například permanentní instalací Prada Marfa v podobě zavřeného obchodu s luxusním zbožím, který umístili doprostřed texaské pouště, nebo venkovní sochou vertikálně postaveného bazénu ve tvaru ucha nazvanou příznačně Van Gogh’s Ear.

Rádi ale pracují i s prostorem galerií, který přetváří do nečekaných forem. V minulosti takto vytvořili v jedné části Národní galerie v Dánsku nemocniční pokoj, v hale Centra pro současné umění v Číně vystavěli vlastní veletrh umění, který čítal na osmdesát děl, a do francouzského muzea Centre Pompidou-Metz přenesli prvky z každodenního života – dokonce do jeho prostor umístili bytový dům.

Foto: Claire Dorn Umělci Elmgreen & Dragset

Na koncept transformace navazuje i nová výstava Read v galerii Kunsthalle Praha. Dvě její patra totiž dvojice umělců proměnila na knihovnu. Tu vnímají jako klíčový prostor pro sdílení vědomostí. Zároveň si jejím prostřednictvím kladou otázky, jaký význam mají knihy a psané slovo v digitálním věku a co bude s knihovnami, pokud je nahradí moderní technologie? Nápad na spolupráci dua Elmgreen & Dragset s pražskou Kunsthalle se přitom začal rodit už v roce 2017.

„Už před šesti lety jsme navštívili ateliér Elmgreen & Dragset v Berlíně. Věděli jsme, že jsou skvělí umělci, ale zároveň kurátoři. Takže jsme se jich zeptali, jestli by jednoho dne, po dokončení pražské Kunsthalle, nechtěli jednak převzít dva prostory naší budoucí instituce jako umělci, ale zároveň kurátorovat část naší umělecké sbírky. Věděli jsme totiž, že ji nebudeme chtít veřejnosti prezentovat jako permanentní expozici, ale čas od času ukazovat její části,“ vysvětluje hlavní kurátorka pražské Kunsthalle Christelle Havranek.

Právě jedno z děl ze sbírky Kunsthalle Praha bylo důležitou inspirací uměleckého dua pro výstavu Read – obraz Zakázané hračky od Giorgia de Chirica, zachycující neznámé knihy spolu s dalšími tajemnými předměty. „Když jsme se podívali na sbírku více do hloubky, začala se před námi objevovat další a další díla, která nějak souvisí s literaturou, jazykem a písmem,“ přibližuje umělec Michael Elmgreen.

Výstava tak čítá celkem 89 děl od 60 umělkyň a umělců, z nichž 15 z nich je od Elmgreen & Dragset a 29 pochází ze sbírky Kunsthalle. Ta se v roce 2021 rozšířila o kolekci Marie a Milana Knížákových, zaměřenou na tvorbu uměleckého hnutí Fluxus. Mnohá z těchto děl jsou na výstavě Read nyní k vidění vůbec poprvé. Mezi další vystavená díla ze sbírky patří například práce Kurta Schwitterse, Běly Kolářové či japonské umělkyně Čiharu Šioty, jež ilustrují různé přístupy ke knize jako objektu a uměleckému médiu.

K vidění je také například dílo autorky Dory García, jehož základem je soubor divadelních her Václava Havla Audience, Vernisáž a Protest, Meriç Algün z Turecka připravila pro galerii novou verzi svého projektu Knihovna nevypůjčených knih, který tentokrát vznikl v partnerství s Městskou knihovnou v Praze. Jaro Varga pak ve vstupní části galerie představuje pokračování svého aktuálního projektu Interaktivní knihovna, kde mají návštěvníci možnost nadepsat hřbety knih svými vlastními smyšlenými tituly.

„Během příprav jsme zkoumali, jak se historicky v uměleckém prostředí měnilo a vyvíjelo chápaní toho, čím může být kniha. V době, kdy dochází k zákazům knih v zemích, kde bychom to v životě nečekali, nám připadalo urgentní do výstavy zařadit také nedávnou minulost a současnou tvorbu, v níž hrají knihy a psaní důležitou roli,“ narážejí Elmgreen & Dragset na práci vycházející z nejvíce zakazovaných knih v USA s názvem Fifty Most Banned Books in the United States of America.

Foto: Vojtěch Veškrna Výstava čítá 89 děl, někdy ukrytých mezi knihami

Návštěvnice a návštěvníci po celou dobu výstavy procházejí mezi povědomými strukturami knihoven, jejichž základ tvoří zejména regály naplněné hromadami knih. Ty se do prostor dostaly díky spolupráci s již zmíněnou Městskou knihovnou v Praze, ale také díky Francouzskému institutu v Praze a společnosti Knihobot, která galerii poskytla tisíce knih.

Ve vrchní části Galerie 2 se ale známé knihovní struktury proměňují s humorem, který je pro duo Elmgreen & Dragset typický. Regály knih tady visí vzhůru nohama, k nápisu Filosofie vedou těžko překonatelné, téměř rozpadlé schody, zaujme také had padesáti publikací nechvalně proslulého románu Padesát odstínů šedi. Na celý prostor přitom dohlíží Strážce, socha, již Elmgreen & Dragset vytvořili speciálně pro pražskou výstavu Read.

Výstavu tradičně doprovází program přednášek, projekcí, workshopů a performancí. Významné umělecké projekty z výstavy představí jejich autoři, mezi nimi například Jaro Varga, který promluví o svém díle Interaktivní knihovna. Ve spodní části Galerie 1 bude každou středu a každý víkend k vidění performance s názvem Deníky, během které bude po dobu trvání výstavy sedět u stolu pět mužů píšících zápisy do deníků. Výstava Read je k vidění od 16. listopadu a skončí 22. dubna 2024.