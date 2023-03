Loni se ABBA vrátila na pódium v obří show za miliardy korun. Teď virtuální koncert míří do světa

Koncem roku 2021 byla stále hlavním tématem pandemie. I když se svět pomalu zotavoval a většina karanténních opatření byla pryč, rostly například ekonomické dopady. Mnozí se ohlíželi do minulosti na dobu před pouhými dvěma lety, kdy věci vypadaly úplně jinak. V té době přišla legendární skupina ABBA s Voyage, prvním novým albem po čtyřiceti letech. Loni Švédové svoje největší hity představili na speciálních koncertech v Londýně, kde pomocí technologií omládli, a teď hlásí, že se jejich nostalgická i futuristická show vydá do světa.

Akce pojmenované ABBA Voyage jsou virtuální koncerty, kde vystupují omlazené avatary skutečných členů kapely vytvořené technologií pro zachycení pohybu a jeho převedení do digitálního prostředí. V zásadě stejným způsobem vznikají třeba superhrdinové Marvelu nebo Na’vi v Avataru, proto také měla hudební show rozpočet jako hollywoodský blockbuster. Podle informací The New York Times vyšla na 140 milionů britských liber (asi 3,7 miliardy korun), což z ní činí jednu z nejdražších v historii.

Značná část nákladů přitom putovala na vybudování speciálního stadionu s projekčním vybavením, které ABBA Voyage vyžaduje. Proto je možné koncert, i když je virtuální, zhlédnout pouze v Londýně v hale ABBA Arena pro tři tisíce lidí. Teď ale šéf nahrávacího studia Universal Music Group Lucian Grainge oznámil, že se velkolepá show vydá do světa. Zatím není známo, kdy, kam ani v jaké přesně formě to bude, je ale prakticky jisté, že si najde zástupy návštěvníků.

Švédská popová skupina, která do světa prorazila díky vítězství v Eurovizi v roce 1974, patří mezi nejoblíbenější hudební tělesa vůbec. Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog a Björn Ulvaeus v průběhu deseti let, co byli aktivní jako ABBA, stihli vydat osm studiových alb. Když pak nenahrávali ve studiu, trávili mnoho času natáčením videoklipů. Jelikož tehdy většinu příjmů hudebníků tvořily prodeje alb a členové skupiny z různých důvodů nechtěli příliš cestovat ani hrát živě, rozšířit povědomí o jejich hudbě po světě pomohla videa.

Už v době nejaktivnější části své kariéry tak čtveřice směřovala spíš k virtuální prezentaci. Andersson v rozhovoru pro The Guardian odhadl, že za celých deset let neodehráli ani stovku koncertů. Jejich obří sláva se ale přesto silně podepsala na jejich životech. Počátkem 80. let se oba páry, které skupinu tvořily, rozpadly a v roce 1982 pak následoval také konec jejich společného hudebního tažení.

Jejich odkaz nicméně v různých formách přežíval dále. Po propadu zájmu ve druhé polovině 80. let Švédům v 90. letech začali vzdávat hold slavní hudebníci studiovými i živými covery a jejich příběh inspiroval několik filmů. V roce 1999 dokonce za spoluúčasti Anderssona a Ulvaeuse vznikl muzikál Mamma Mia!, později následovaný dvěma filmovými adaptacemi. Jak popisují The New York Times, první nápad vrátit skupinu ABBA v nějaké formě na pódium se pak objevil v roce 2014.

O několik let později volba padla na vytvoření digitálních omlazených avatarů, které umožní odehrát dokonalý koncert tolikrát, kolikrát o to budou mít fanoušci zájem. Producenti Svana Gisla a Ludvig Andersson, kteří projekt vymysleli, se domluvili se všemi členy kapely a začali pracovat s Industrial Light & Magic (ILM), jednou z nejznámějších společností tvořících speciální efekty pro Hollywood, kterou založil George Lucas.

Základem byl seznam skladeb vytvořený z největších hitů. Čtveřice hudebníků si pak na sebe vzala speciálních obleky umožňující do detailu zaznamenat jejich pohyby a po dobu pěti týdnů ve švédském studiu hráli uprostřed systému se dvěma stovkami kamer. Celý proces sledovali také čtyři mladší tanečníci a věhlasný choreograf Wayne McGregor. Jejich úkolem bylo výkon Bennyho, Anni–Fridy, Agnethy a Björna napodobit a zároveň posunout o úroveň výše, aby vzniklo perfektní vystoupení.

Sto čtyřicet animátorů ILM pak dlouho usilovně pracovalo na tom, aby vytvořili mladé digitální verze hudebníků, téměř k nerozeznání od těch, co v 70. letech skutečně vystupovali na pódiích. Celý proces od začátku natáčení přes animaci po vybudování a přípravu stadionu trval bezmála čtyři roky. ABBA se mezitím rozhodla znovu vstoupit do studia, aby na virtuálním koncertu představila i novou hudbu. Výsledkem bylo pozitivně přijaté album Voyage.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený ABBA Voyage (@abbavoyage)

Podle Baillieho Walshe, který ABBA Voyage režíroval, má finální show být o zahlcení smyslů. V jednom momentě tak čtveřice Švédů hraje a zpívá obklopena blikajícími světly jako na klasickém koncertě, v jiném jsou kolem nich velkolepé projekce sluneční soustavy, pak se postavy hudebníků vmžiku přemisťují po pódiu jakoby montáží ve videoklipu.

Koncert má svoje jasné nevýhody. Především to není skutečně živá událost, ale předem nahraná show s přesně určeným seznamem skladeb, dokonalými výkony všech zúčastněných, a tudíž i nulovým prostorem pro spontaneitu či organické interakce kapely s publikem. To je daň za to, že návštěvníci mohou kapelu vidět v její nejlepší formě, jakoby od 70. let, kdy byla na vrcholu, neuplynul ani den.

Pro fanoušky skupiny je to, zdá se, plně akceptovatelná daň. Na koncerty ABBA Voyage, které probíhají od loňského května skoro každý den, se prodalo už přes milion vstupenek. Na premiéru se vydali dokonce král a královna Švédska a lidé se do speciální arény v Londýně sjíždějí z různých koutů světa. V budoucnu už nebudou muset, když se legendární popové uskupení vydá za nimi.