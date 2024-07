Lotyši lidem v Asii usnadňují přístup k financím. Investují do nich Presto i bývalí partneři PPF

Uložit 0

Ve velkých a rozvíjejících se ekonomikách lidé běžně pořád nemají zkušenosti s finančními službami. Tuto propast se snaží překlenout lotyšský startup Jeff, který provozuje online tržiště a kromě Vietnamu se již rozšířil i na Filipíny a do Indonésie. Velký potenciál v tomto segmentu vidí i čeští investoři jako Presto Ventures a bývalí spoluvlastníci PPF Jean-Pascal Duvieusart a Ladislav Bartoníček, kteří startupu posílají desítky milionů korun. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Jeff

Kdo investuje: Kolo vede český fond Presto Ventures, přidali se i matadoři finančního světa a bývalí podílníci PPF Jean-Pascal Duvieusart a Ladislav Bartoníček. Investory doplňuje zakladatel lotyšské dropshippingové společnosti Printify James Berdigans či původní fond J12.

Kolik a v jakém kole: Dva miliony dolarů (47 milionů korun) v late-seed kole.

Kolik již startup získal: Před aktuálním kolem Jeff podle portálu Crunchbase ve čtyřech kolech nabral tři miliony dolarů (70 milionů korun).

Co Jeff dělá: Jeff vybudoval datově orientované tržiště finančních služeb v několika asijských zemích. Jeho platforma poskytuje alternativní analýzu spotřebitelů díky digitálním datovým stopám a zejména lidem v segmentech s nedostatečnou finanční obsluhou poskytuje přístup k finančním službám odpovídajícím jejich potřebám. Na druhé straně poskytovatelům finančních služeb ulehčuje přístup k novým zákazníkům.

Foto: Presto Ventures Vojta Roček, Přemysl Rubeš, Eduard Kučera a Roman Nováček z Presto Ventures

Jaký je kontext: Podle údajů Světové banky čtyřicet až šedesát procent obyvatel velkých rozvíjejících se ekonomik (jako Vietnam, Indonésie, Mexiko a Filipíny) nemá účet u finanční instituce a pouze deset až dvacet procent lidí si u nich někdy půjčilo peníze. To vede mimo jiné k nedostatečným záznamům o úvěrové a finanční historii, což ještě více ztěžuje přístup lidí k úvěrům.

Sídlo startupu: Oficiálně sídlí v lotyšské Rize, zaměřuje se ale na region jihovýchodní Asie. V roce 2020 začínal ve Vietnamu, od té doby se rozšířil na Filipíny a do Indonésie.

Zakladatelé: Předtím, než spoluzaložil startup Jeff, Toms Niparts pět let budoval fintechy, kdy například působil jako ředitel tzv. peer-to-peer investičního marketplacu, jenž působil na třiceti evropských trzích. Spoluzakladatel Reinis Tenis do startupu přinesl pětileté zkušenosti z komerčního i investičního bankovnictví. Sandris Artemjevs se ke dvojici připojil o něco později a má patnáct let zkušeností s vedením softwarového vývoje ve finančnictví.

Jakmile Jeffův tým zahájí činnost v Indii, bude mít působnost v pěti z dvaceti nejlidnatějších zemí světa.

Jak je startup velký: Vyrostl na roční tržby ve výši deset milionů dolarů (233 milionů korun) a loni se stal profitabilním. Od svého založení poskytl šesti milionům lidí přístup k více než 60 milionům finančních produktů.

Proč je to zajímavé: „Jakmile Jeffův tým zahájí činnost v Indii, bude mít působnost v pěti z dvaceti nejlidnatějších zemí světa, kde jsou významné segmenty spotřebitelů s nedostatečnou bankovní a finanční obsluhou a mezi jejich systémovými problémy lze vysledovat mnoho podobností. Jeffův tým již dokázal, že jeho úspěch ve Vietnamu nebyl jednorázový, a my se těšíme, až uvidíme jejich plán pro vstup do nových zemí a produktových kategorií v praxi,“ komentuje Roman Nováček z Presto Ventures, pro které jde o poslední investici do nové portfoliové firmy z jeho druhého fondu. Následně již bude realizovat investice z nedávno oznámeného Presto Tech Horizons.

„Vzhledem k tomu, že jsem pracoval na obrovských trzích s dynamickým růstem, jako jsou Vietnam, Indonésie, Filipíny a další, mohu s naprostou jistotou říci, že tyto velké ekonomiky jsou na pokraji masivní digitalizace finančních služeb, což vytváří velmi velké příležitosti pro hráče, jako je Jeff. Protože vím a vidím, jak Toms a jeho tým přemýšlejí a jak jdou za svým cílem, jsem optimistický ohledně toho, čeho společnost dosáhne,“ doplňuje Jean-Pascal Duvieusart, partner společnosti BD Partners a donedávna podílník finanční skupiny PPF.

Na co startup plánuje využít investici: Chce pokračovat v expanzi na rozvíjející se trhy jako Indie a další země v regionu.