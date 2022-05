Luxusní móda i za dogecoin. Gucci ve vybraných obchodech začalo přijímat platby kryptoměnami

Gucci už dávno není jednou z těch luxusních módních značek, které se drží zajetých pravidel a cílí jen na tu nejmajetnější klientelu. Byť si stále zachovává punc exkluzivity, snaží se pronikat i do moderních oblastí, ve kterých může zaujmout mladší zákazníky. Mezi ně patří i sféra kryptoměn, což se teď ve slavném italském módním domě ve větším měřítku projeví – Gucci totiž začíná přijímat kryptoměny. Včetně dogecoinu.

Kryptosvět není pro jednu z nejslavnějších módních značek žádnou novinkou. Gucci už delší dobu pokukuje po možnostech, jak se dostat k více lidem a od klasické, konzervativní klientely. Jedním z příkladů může být i soustředění na segment digitálních sběratelských předmětů (NFT NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací ), díky kterým mohou zájemci získat speciální odměny.

Tak jako to má například vysoce hodnotná edice Bored Ape Yacht Club (a výhledově i italská automobilka Ferrari), ti, kteří jeden kus z kolekcí pod názvy SuperGucci a Gucci Grail drží, získají přístup k fyzické módní kolekci dříve, než se dostane do obchodů. Zdá se tedy, že možnost přijímat kryptoměny pro platby byla jen otázkou času. A ten teď nastal.

Gucci začne digitální měny přijímat nejprve v amerických kamenných pobočkách. Mezi prvními budou obchody na Wooster Street v New Yorku, Rodeo Drive v Los Angeles, Phipps Plaza v Atlantě a také v nákupním centru The Shops at Crystals v Las Vegas. Na své si přijdou i návštěvníci floridské lokality Miami Design District.

Na těchto místech budou moci zákazníci platit více než deseti kryptoměnami včetně bitcoinu, bitcoinu cash, etherea či litecoinu. Poměrně netradiční je, že Gucci bude podporovat také kontroverzní dogecoin, jehož velkým fanouškem je Elon Musk, nebo shiba inu, další z digitálních měn, která vznikla původně z recese jako reakce na seriózní kryptoměny.

Proces nákupu bude poměrně jednoduchý. Jakmile si zákazník vybere zboží a řekne personálu, že chce platit kryptem, na e-mail mu v rámci sekund dorazí odkaz s QR kódem. Přes něj se vybrané kousky zaplatí a samotný obchod se pak rozhodne, zda kryptoměnu rovnou smění na dolary, nebo si ji uchová v neměnné podobě.

Foto: Julien Tondu/Unsplash Pobočka firmy Gucci v Paříži

„Gucci se vždy snaží využívat nové technologie, které mohou našim zákazníkům poskytnout lepší zážitek. Nyní, když jsme schopni integrovat kryptoměny do našeho platebního systému, je to přirozený vývoj pro ty zákazníky, kteří by chtěli mít tuto možnost k dispozici,“ řekl prezident a šéf společnosti Gucci Marco Bizzarri. Ve zmíněných obchodech odstartují kryptoplatby letos v létě.

Gucci nicméně není jedinou luxusní módní značkou, která s kryptoměnami koketuje. Něco podobného oznámil i prémiový streetwearový brand Off-White ve vlajkových obchodech v Paříži, Londýně a Miláně, přičemž i Phillip Plein s takovou možností experimentuje. Louis Vuitton zase například testuje ověřování autenticity jeho produktů, které se mnohdy falšují, přes technologii blockchainu.