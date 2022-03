Znuděné NFT opice dostaly obří investici. Díky 10 miliardám korun s nimi tvůrci zamíří do metaverza

Digitální svět NFT je v posledních dnech pěkně napnutý – a může za to americké studio Yuga Labs, které stojí za jednou z nejcennějších virtuálních sbírek světa, Bored Ape Yacht Club. Právě autoři roztodivných primátů, kteří oslnili i světové celebrity, před nedávnem sjednali pravděpodobně největší akvizici v oblasti NFT a teď k nim putuje masivní investice od áčkových investorů. Vůbec první v jejich zhruba roční historii.

Poté, co Yuga Labs koupily tvůrce vysoce cenných sběratelských kolekcí CryptoPunks a Meebits, získaly finanční injekci ve výši 450 milionů dolarů (zhruba deseti miliard dolarů). Investici vedl slavný americký fond Andreessen Horowitz, který v minulosti podpořil řadu známých značek, například ubytovací platformu Airbnb, kolaborativní nástroj Asana, carsharingovou službu Lyft, Facebook a mnoho dalších.

Díky této investici, která je vůbec první v historii Yuga Labs, vystřelila hodnota původem floridského startupu na čtyři miliardy dolarů. A definitivně tak potvrdil, že se jedná o nejhodnotnější projekt ve světě NFT. Do nové finanční injekce se mimo jiné zapojila i kryptoměnová směnárna Coinbase nebo mateřská společnost české herní služby Gamee Animoca Brands.

Tvůrci milionových znuděných opiček (a nově i londýnských pankáčů a takzvaných meebitů) už nechtějí být spojováni pouze s Bored Ape Yacht Club. I když jim tato exkluzivní edice, která pro majitele jednotlivých obrázků slibuje i různé extra bonusy, prakticky dala jméno, nově mají v plánu se soustředit na něco většího. A tím bude projekt metaverza.

Ostatně to předpověděl i technologický youtuber a fanoušek NFT Petr Mára v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch, když zmínil, že Yuga Labs mají „skvěle našlápnuto prorazit ve virtuálním vesmíru“. Zmínil to hlavně v souvislosti s akvizicí zmíněných CryptoPunks a Meebits, což startupu výrazně rozšířilo portfolio a nahrnulo nové uživatele.

Yuga Labs proto koketují s novým projektem nazvaným Otherside, což má být speciální hra žánru MMORPG a bude „propojovat ostatní virtuální vesmíry“. V centru dění by pak měl být hráč, respektive majitel nějakého podporovaného avatara na bázi NFT. Nový svět tak nebude limitován pouze na Bored Apes, CryptoPunks nebo Meebits.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

— Yuga Labs (@yugalabs) March 19, 2022