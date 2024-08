Mafie z PayPalu se rozpadla, rozbila ji politika. Musk fandí Trumpovi, Hoffman z LinkedInu Harrisové

Uložit 0

Vlivné postavy Silicon Valley se letos v létě stěkají na sociální síti X. A vlastně i mimo ni. Důvodem jsou blížící se prezidentské volby a zjitřené emoce, které vyvolávají. V technologickém pupku světa, který byl tradičně nakloněn spíše demokratům, najednou nejsou před veřejností všichni jednotní a mnoho výrazných jmen začalo otevřeně podporovat kandidáta republikánů Donalda Trumpa.

Větší příklon k republikánům není ovšem jedinou věcí, která se v Silicon Valley změnila. Donedávna se spory, které přirozeně existovaly vždy, řešily spíš v soukromí, nikdy ne na veřejnosti. „Před ještě rokem nebo dvěma platilo v Silicon Valley něco jako omerta,“ řekl deníku New York Times Roger McNamee, spoluzakladatel známých fondů Elevation Partners či Silver Lake. Narážel tím na část kodexu mafie, podle kterého je člen organizace povinen vůči policii a úřadům zachovávat mlčení o všech aktivitách organizace a jejích členech. „Lidé mezi sebou měli spory a šéfové spolu nesouhlasili, ale neříkali to veřejně,“ dodal. To už teď prý neplatí a s největší pravděpodobností to odstartoval neúspěšný atentát na Donalda Trumpa.

„Tohle znormalizovala levice,“ napsal na svůj twitterový účet těsně po pokusu o atentát známý podcaster, investor a zakladatel Craft Ventures David Sacks. Společně s tím přesdílel tweet s částí článku ze serveru Puck, který se týkal Reida Hoffmana, spoluzakladatele sociální sítě LinkedIn. Text se věnoval Hoffmanovu sporu s jiným miliardářem Peterem Thielem, který jej kritizoval kvůli financování žaloby proti Donaldu Trumpovi. Thiel řekl, že Hoffman chce z exprezidenta udělat mučedníka, načež zakladatel LinkedInu měl odvětit: „Ano, přál bych si z něj udělat skutečného mučedníka.“ Stejnou citaci z článku sdílel o pár dní později i Elon Musk s komentářem: „Světu Reida Hoffmana se splnilo jejich největší přání, pak ale mučedník přežil.“

Elon Musk, David Sacks, Peter Thiel a Reid Hoffman jsou přitom bývalí spolupracovníci z nultých let z firmy PayPal. Patří do skupiny lidí, která bývá označována jako „Paypalová mafie“, protože po prodeji PayPalu do rukou eBaye se ze všech stali vlivní a úspěšní byznysmeni, kteří rozjeli vlastní miliardové firmy. Vyvstává tedy otázka, co se stalo, že se dávní kolegové a podle médií donedávna i přátelé, kteří se vzájemně zvali na své svatby, rozešli tak moc v názorech na politiku, že si mají potřebu veřejně nadávat a vyhrožovat?

Motivace každého z nich pro hlasitou podporu Trumpa či Kamaly Harrisové se různí. Vášnivá veřejná podpora Elona Muska pro Donalda Trumpa plyne podle serveru Business Insider mimo jiné ze snahy pomoct Tesle, která začíná ztrácet dominantní postavení na domácím trhu s elektromobily. Joe Biden před dvěma lety prosadil protiinflační balíček, který motivuje i tradiční automobilky, aby se více zapojily do produkce vozů na baterie.

Pro Teslu to znamená větší konkurenci a cenovou válku, kterou aktuálně prohrává. Business Insider připomíná, že letos poprvé klesl podíl prodaných elektromobilů Tesla v USA pod padesát procent. V minulosti přitom činil podíl Tesly i osmdesát procent. Musk dost možná počítá s tím, že kdyby se do Bílého domu vrátil Donald Trump, opatření zruší. Zároveň se Musk nijak netají tím, že mu není blízká daňová a regulatorní politika demokratů a oponuje i některým kulturně-liberálním tématům, jež strana prosazuje.

Dosud volili demokraty, nyní ale hodlají podpořit Trumpa, a to v zásadě pouze pro jeho přístup ke kryptu.

Další sympatie mezi tech komunitou si Donald Trump získal díky slibu, že pokud se na podzim stane prezidentem, půjde z cesty inovacím zaměřeným na kryptoměny. Narážel tím na snahy Bidenovy administrativy bitcoin a spol. zregulovat, což velmi rozlítilo například legendární startupové investory Marca Andreessena a Bena Horowitze. Ti podle serveru The Verge tvrdí, že dosud volili demokraty, nyní ale hodlají podpořit Trumpa, a to v zásadě pouze pro jeho přístup ke kryptu, na které v posledních letech hodně vsadili a rozjeli kvůli němu speciální fond A16z.

Peter Thiel je dlouhodobým podporovatelem republikánů a oddaným stoupencem libertariánství. A Davidu Sacksovi, blízkému příteli Elona Muska, pak Donald Trump zbyl nejspíš jako poslední hratelná politická varianta. Agentura Bloomberg Sackse jeho přesvědčením zařadila spíše mezi konzervativce, byť v minulosti podpořil finančně i kampaň demokratické kandidátky na prezidentku Hillary Clintonové. Jinak ale podporoval v prezidentských volbách republikány Mitta Romneyho či Rona DeSantise. A přestože po útocích na americký Kapitol před třemi lety se Donald Trump podle Sackse diskvalifikoval z další kandidatury, aktuálně ho vidí jako jediného republikána, který je schopný demokraty porazit.

„Voliči zažili čtyři roky prezidenta Trumpa a čtyři roky prezidenta Bidena. V technologickém byznysu tomu říkáme A/B test. Co se týká ekonomiky, zahraniční politiky, imigrační politiky a práva si vedl Donald Trump lépe. On je prezident, který si zaslouží druhé volební období,“ napsal Sacks na svůj účet na sociální síti X letos v červnu. Z dalších tweetů bylo zřejmé, že jeho podporu pro republikány nezměnilo ani to, že v červenci prezident Biden odstoupil a kandidátem demokratů na prezidentský úřad se stala Kamala Harrisová.

Zato pro Reida Hoffmana je kandidatura Kamaly Harrisové naopak očividně dobrou zprávou. „Kamala Harrisová je tou správnou osobou na správném místě,“ tweetnul na sociální síti X. A podle časopisu Time není v Silicon Valley sám, kdo si po rezignaci Joea Bidena oddechnul a poslal demokratům finance. Kampaň viceprezidentky tak získala přes padesát milionů dolarů (přes jednu miliardu korun) během dvaceti čtyř hodin od Bidenova ohlášení, že on s kampaní končí. Hoffman navíc nepodporuje Kamalu Harrisovou poprvé. Její kandidaturu, společně s dalšími velkými jmény z Microsoftu a Amazonu, sponzoroval i ve volbách před čtyřmi lety.

Harrisová totiž není v Silicon Valley neznámá. Má tam kontakty ještě z doby, kdy byla kalifornskou nejvyšší státní zástupkyní a vycházela tamějším technologickým firmám vstříc. To se ale v rámci její pozice v Bidenově administrativě následně změnilo, protože demokraté se nyní vyjadřují mimo jiné pro rozdělení příliš velkých firem, jako je Google. Takže je těžké aktuálně říct, jakou pozici by vůči tech gigantům zastávala jako prezidentka. Každopádně Hoffman společně s více než stovkou investorů, jako jsou například Mark Cuban, Chris Sacca, Katie Stantonová, Eva Hoová nebo Rebecca Kadenová, podepsali dopis na podporu viceprezidentky.

Obecně Silicon Valley historicky platilo za mekku demokratů. V roce 2020 v okrsku Santa Clara, což je většina Silicon Valley, v prezidentských volbách zvítězil se sedmdesáti třemi procenty Joe Biden. O čtyři roky dříve dopadla demokratická kandidátka Hillary Clintonová podobně. Zároveň server Wired přišel s analýzou, která říká, že top dvacet firem v Silicon Valley, které se zabývají investicemi do rizikového kapitálu, typicky do startupových firem, věnovalo aktuálně Demokratické straně na kampaň dvakrát tolik co republikánům. Takže republikánská revoluce v centru technologií se aspoň zatím konat přeci jen nebude.