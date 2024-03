Majitelé Bikera koupili jiný cyklo e-shop, cílí na 300 milionů. Na trhu je krev, cítíme šanci, říkají

Uložit 0

Makroekonomové upozorňují, že české hospodářství se stále ještě nedostalo na výkony z předcovidových let. Až se tak stane, bude to aspoň malý důvod k veselí. Prodeje kol se na původní hranici vrátily už loni – jenže pro obchodníky ani výrobce to není moc dobrá zpráva, naopak: znamená značný sešup. Kdo na tom však vydělá, je zákazník, k dispozici má teď bicykly ve slevách. „Krvavá lázeň bude pokračovat i letos na jaře,“ říká s nadsázkou majitel e-shopu Bikero Jan Coufal. Usmívá se u toho, protože se svým byznysovým partnerem Martinem Kudrnou cítí šanci urvat pro sebe víc místa na trhu. A už s tím i začali.

„Celý trh loni padal zhruba o třicet procent, je to velká korekce,“ vysvětluje šestatřicetiletý Kudrna, který Bikero vede a drží v něm i minoritní podíl, většina pak připadá Coufalovi, respektive jeho velké marketingové agentuře Czech Promotion.

Korekcí má na mysli návrat z covidových výšin – cyklistika se v době, kdy se nemohlo cestovat a lidé se dali na sportování, stala velmi populární. Prodeje kol stouply v roce 2021 o stovky procent. Jenže stejně jako rychle vyrostly, tak se i propadly, když se znovu otevřely hranice. Roky 2022 a 2023 už byly ve znamení návratu k normálu.

„Nám se loni podařilo v obratu vyrůst o 13 procent. Je to sice méně, než jsme plánovali, ale i tak nás to těší, protože trh padal. Tržby jsme měli 150 milionů korun,“ dodává sedmačtyřicetiletý Coufal, který Bikero založil v roce 2015, neboť mu na internetu chyběl obchod pro mainstreamové cyklisty. A protože se tehdy také svým způsobem nudil, když Czech Promotion šlapalo i bez něj.

Cílem Coufala i Kudrny je udělat z Bikera největšího českého prodejce kol, do roku 2030 chtějí mít obrat miliardu a aspoň dvě desítky prodejen. Na konci letošního roku by chtěli být ve třetině tohoto úsilí – tedy na obratu přes 300 milionů a s osmi kamennými obchody.

Klíčový krok už udělali, koupili totiž společnost Cycology z Jablonce nad Nisou, která má na severu Čech dvě prodejny (Bikero jich má svých pět) a také e-shop s ročním obratem kolem 100 milionů korun. „Původně jsme nestáli o jiný e-shop. Zjistili jsme však, že v případě Cycology získáme novou expertízu i úplně nový zákaznický kmen,“ vysvětluje Kudrna.

Jde o to, že Bikero je mainstreamový obchod, Coufal s Kudrnou přiznávají, že jejich zákazníky jsou sportovci, kteří se rádi projedou na kole, ale ne nadšenci. Naopak klienti Cycology byli právě zarytí cyklisté. „Kluci jsou také skvělí třeba v servisu, ten my jsme moc neuměli,“ dodává Coufal.

Foto: Bikero Martin Kudrna, ředitel Bikera

Nákup Cycology, který se podle odhadů CzechCrunche pohyboval v nižších desítkách milionů korun, je prvním z akvizičních plánů Bikera. To dává opakovaně najevo, že má zájem o lokální cyklistické prodejny na kvalitních místech, které by mohlo přebudovat na své pobočky. „Měsíčně nám přijdou i tři nabídky, dochází k velké konsolidaci. Byznys opouští zakladatelé z 90. let, kteří se teď hodně vyčerpali,“ říká Martin Kudrna s tím, že žádný další deal ale aktuálně rozjednaný nemají.

Trh je dnes každopádně hodně rozkolísaný, protože po nákupní cyklohorečce z let 2020, 2021 a první poloviny roku 2022 mají prodejci i výrobci plné sklady. A musí je vyprodat, proto jsou všude velké slevy, což tlačí dolů marže. I Bikero, které v minulosti hospodařilo se ziskem, se loni propadlo do minusu.

Pro ambiciózní hráče, jako jsou Kudrna s Coufalem, který už do Bikera investoval nižší stovky milionů korun, je ale zároveň krize příležitostí, ostatně i v dobách covidu se pohybovali hodně dravě. Zároveň si pochvalují, jak se jim vyplatilo ukončit prodej lyží a celoročně se soustředit na cyklistiku, chtějí se také ještě víc etablovat jako lídr prodeje dětských kol, u nichž je mnohem vyšší obrátka než u kol pro dospělé.

„Zatímco vlekaři jsou nešťastní, nám teplé počasí, které letos sledujeme, dělá radost. Stačí dva teplé víkendy za sebou a sezóna je odstartovaná. Teď v únoru jsme vyprodali v podstatě všechna dětská kola, co jsme měli na skladě. Samotné nás to překvapilo,“ krčí rameny Kudrna, který před Bikerem působil třeba v českém výrobci sportovního oblečení Silvini.

Coufal s Kudrnou chtějí stůj co stůj letos otevřít jednu až dvě nové prodejny s logem Bikero. Mají už vytipovaná i města, kde by to mělo být. Jestli půjdou cestou akvizice nějakého už existujícího obchodu, nebo si prodejnu, která musí splňovat požadavky na moderní, vzdušný, designově atraktivní showroom, vybudují sami, se teprve ukáže.

„Novinkou je, že začínáme přemýšlet o tom, že bychom do Bikera přizvali investora,“ přiznává Jan Coufal. Další expanzi, která musí být kvůli proměnám a kontrakcím trhu hodně dynamická, už se mu nechce platit ze svého: „Tam už se bavíme o dalších desítkách milionů a to sám neutáhnu. A do banky se mi chodit nechce.“

Foto: Bikero Dětská kola jsou doména e-shopu Bikero

V minulosti pár nabídek na investici do Bikera či jeho prodej s Kudrnou dostali, vždy je odmítli. Teď se ale začínají rozhlížet. Chvilku zvažovali i vstup na burzovní trh Start pro malé a střední firmy, kam umístila své akcie třeba internetová lékárna Pilulka.cz nebo online prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy.cz. „Uvědomili jsme si ale, že to v tuto chvíli není pro nás,“ říká Coufal.

Bez investora prý zvládnou jet dál podle plánu, tedy otevřít letos až dvě prodejny, s další finanční pomocí by ale mohli expandovat rychleji – očekávají, že v druhé polovině roku se rozkolísaná situace v segmentu začne uklidňovat, navíc i konkurenti, jako jsou e-shopy Koloshop či Mojekolo nebo specializovaní hráči typu Endorphin Republic, prý dávají najevo chuť růst a rozšiřovat svůj zásah.

„Teď je ta správná doba. Chce to odvahu, rozdávají se nové karty. Dřív se mi řada kolegů z oboru smála, když jsem říkal, že chci vybudovat miliardový cyklistický obchod. Najednou od nich slyším něco velmi podobného. Takže to vypadá, že jsem měl pravdu,“ říká Martin Kudrna.