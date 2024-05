Make-up přímo pro hokejový šampionát. Notino ukazuje při zápasech na kostce nad ledem virtuální zrcadlo

Uložit 0

Na první pohled může partnerství mezi Mistrovstvím světa IIHF v ledním hokeji 2024 a největším e-shopem s parfémy a kosmetikou v Evropě překvapit. Notino tím chce ale ukázat, že sport a krása jdou dohromady. Do sportovního světa v následujících týdnech, kterým bude vévodit šampionát v Praze a Ostravě, vnese jak své kosmetické produkty, tak technologické vychytávky. A přímo během zápasů vše propojí na takzvané kostce nad ledovou plochou. Na ní se objeví virtuální zrcadlo, které fanouškům ukáže, jak je může změnit speciální make-up.

„Vždy jsme v Notinu bořili bariéry, ať už ve světě e-commerce, nebo ve světě beauty. Nyní chceme ve spolupráci s domácím Mistrovstvím světa IIHF v ledním hokeji 2024 pokořit další milník a ukázat, že krása a sport k sobě neodmyslitelně patří. Nebojíme se výzev, a proto s hrdostí podporujeme hokejové mistrovství světa a věříme, že společně s fanoušky ledního hokeje zažijeme nezapomenutelné momenty,“ říká výkonný ředitel Notina Zbyněk Kocián.

Oficiální spolupráce mezi Notinem a hokejovým šampionátem, který se do Česka vrátil po devíti letech, má několik rozměrů. Stylisté Notina připravili speciální líčení, které je inspirované národními barvami a zároveň podle nich představuje nejnovější trendy v make-upu, jako je modrá řasenka nebo výrazné rudé rty. V přestávkovém programu během jednotlivých zápasů si pak tento make-up look budou moci vyzkoušet i samotní fanoušci a fanynky.

Notino se rozhodlo, že na multimediální kostku nad hrací plochou umístí virtuální zrcadlo, ve kterém ukáže vybrané fanoušky sedící přímo v pražské či ostravské aréně. A díky digitálním technologiím v přímém přenosu zobrazí, jak by vypadali se speciálním „národním“ make-upem. „V rámci našeho konceptu ‚Beauty of the game‘ chceme propojit zdánlivě neslučitelné světy krásy a sportu a zároveň při tom fanoušky během zápasů pobavit, což zajistí právě virtuální zrcadlo na kostce během zápasů,“ dodává Zbyněk Kocián.

Vedle toho se Notino objeví také v oficiálních fan zónách před arénami v Praze a Ostravě, ve kterých nabídne mimo jiné fotokoutek s umělou inteligencí. Díky ní se budou moci fanoušci vyfotit v dresu svého oblíbeného hokejisty včetně všech dalších hokejových rekvizit. Součástí šampionátu bude i QR kód, který povede ke stažení mobilní aplikace Notina. Fanoušci po stažení mohou získat desetiprocentní slevu na nákup a zapojit se do soutěže o voucher v hodnotě 10 tisíc korun na nákup na Notinu.

Dlouhodobým cílem českého e-shopu je dělat krásu dostupnější a oficiální partnerství s mistrovstvím světa v hokeji je dalším krokem v této misi. Notino dnes působí na sedmadvaceti evropských trzích a ve svém portfoliu má zhruba sto tisíc produktů od více než 2 700 značek včetně těch největších jako Dior, Lancôme, Gucci, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Chloé nebo Estée Lauder. V předposledním fiskálním roce, který trval do loňského dubna, firma v obratu překonala 23 miliard korun.