Malý vyzyvatel velkých telefonů. Asus Zenfone 10 s gimbalovou stabilizací i skvělou baterkou je akorát do ruky

Jiní výrobci telefonů mají vlajkové lodě, Asus připlouvá spíš s vlajkovou lodičkou. Ale to bychom Zenfonu 10 křivdili, je to mobil nejvyšší třídy s výkonným hardwarem i foťákem, který se s rozměrnější konkurencí směle měří. Naopak, pro mnohé uživatele bude skutečnost, že to není žádný obr, dalším pozitivem. Třeba jako pro nás, když jsme ho měli možnost otestovat.

Pokud je zrovna nepoužíváte k editaci excelovských tabulek nebo k pravidelnému sledování seriálů, využijete vůbec plus minus sedmipalcové displeje současných velkých telefonů? Praktičtěji založení lidé ocení spíš to, že zařízení padne do ruky i do kapsy. Jako Asus Zenfone 10. Není to přitom za cenu nějakých kompromisů, však i ty seriály a hry na něm vypadají dobře.

Novinka od tchajwanského výrobce přichází stejně jako loni v kompaktnější podobě s úhlopříčkou 5,9 palce a rozlišením 1 080 na 2 400 pixelů. Je to AMOLED od Samsungu s obnovovací frekvencí 120 Hz (ve hrách až 144 Hz), kvalita obrazu je tedy vysoká a vše je příjemně plynulé. Letní testování prověřilo i jas displeje, na slunci zůstává dobře čitelný. Vlastně se chce říct, že je to prostě displej kvalitního vlajkového mobilu. Což nemusí znít výjimečně, ale ve skutečnosti je to zařazení se po bok nejsilnější konkurence mezi androidími telefony. A splnění nároků, které třeba i jinak povedené stroje ne vždy zvládají.

Svými rozměry Zenfone 10 připomíná například iPhone 14. Výška 146,5 milimetru, šířka 68,1 a hloubka 9,4 milimetru jsou hodnoty, které se od zařízení od Applu liší v desetinách milimetru, hmotností 172 gramů by dokonce měly být zcela stejné. Jen hloubka či tloušťka je pocitově výraznější (a tabulkově o milimetr a půl větší). Ten dojem ještě umocňuje dvojice fotoaparátů na zadní straně. Když Zenfone položíte na stůl, je znát, jak ho jejich vystouplý design nadzvihuje a naklání.

Foto: Asus Asus Zenfone 10 je malou velkou vlajkovou lodí tchajwanské značky

To však není žádná překážka ani při manipulaci s telefonem. K uživatelskému komfortu naopak přispívá i hrubší zpracování zad, při delším držení je to oproti lesklým a hladkým povrchům velmi příjemné. Ačkoliv současně je nutné dodat, že povrch zad je plastový a při poklepání vyvolává dojem dutosti, nikoliv precizního a kompaktního stroje. Což je u špičkového zařízení trochu překvapivé.

Telefonem nicméně hlavně komunikujete nebo fotíte, velkému zkoumání jeho dílenského zpracování ho většina uživatelů podrobovat nebude. Už zmiňované foťáky kombinují hlavní 50megapixelový snímač s třináctimegapixelovým širokoúhlým fotoaparátem. Hlavní z dvojice je navíc vybaven šestiosou gimbalovou stabilizací. Tedy technologií, díky které se i z rozklepané ruky pořídí ostrý snímek. Optickou stabilizaci navíc doplňuje i elektronická. Je to znát, i houpavé natáčení videa přináší překvapivě, inu, stabilní výsledek.

Termín představení Zenfonu navíc poskytl jedinečnou příležitost k vyzkoušení jeho fotografických schopností. Kompaktní stroj jsme vzali mezi kompaktní stromy. Tedy na výstavu bonsají v pražské botanické zahradě. Počasí focení přálo, na modrém nebi viselo jen pár mraků, ale vnitřní prostory s umělým osvětlením poskytly i jiné než ideální podmínky.

Foto: CzechCrunch Zenfone 10 si při focení poradí i s tmavším prostředím. Třeba na představovačce konzole ROG Ally

Výsledky nejen z botanické zahrady naleznete na snímcích ve článku, dojmy jsou ale veskrze pozitivní. Stabilizace je nesmírně praktická a povedená, i náhodná cvaknutí nebo videa z pohybu jsou přinejhorším použitelná, přinejlepším nepoznáte vliv roztřeseného telefonu. Trochu zamyšlení vyvolávají sluncem zalité fotografie s modrým nebem a zářivou zelení. Prozrazují, že standardní postprocesing je často výrazný a chce se říct, že barvy jsou někdy živější než živé.

Milovníci realistického zachycení skutečnosti a profi fotografové z toho nejspíš nebudou kdovíjak potěšeni, ale tak si prostě nastaví profi režim podle libosti. A pravda je taková, že když se budete fotkami z výletu chlubit známým a rodině, saturované a jasné snímky sklidí nadšení. V interiéru a při jiném než zářivém letním světle byly navíc výsledky mnohem mírnější a přirozenější. Zenfone 10 si dokonce dokázal solidně poradit i s hůře osvětlenou místností. Opět sice vytáhl jas a barvy o něco výš oproti skutečnosti, ale pro čitelnost fotografie to je plus.

Při prakticky celodenním používání mezi bonsajemi se navíc ukázalo další pozitivum zařízení od Asusu. Baterie s kapacitou 4 300 mAh je skvělý držák, i při často zapnutém fotoaparátu klesala jen zvolna a vydržela by do dalšího dne. Když už baterka dojde, nechybí možnost bezdrátového nabíjení.

Foto: CzechCrunch Bonsaje jsou malé a povedené, Zenfone 10 také. Tak jsme jedno spojili s druhým

Kromě fotoaparátu jsme baterii trápili i mobilními tituly Call of Duty a FIFA, procesor Snapdragon 8 druhé generace, grafika Adreno 740 a 8 nebo 16 gigabajtů operační paměti jsou víc než dostatečně bohatá výbava na to, aby vše bez sebemenšího sekání zvládla. A do příjemné výbavy můžete zahrnout i čtečku otisků v bočním tlačítku nebo sluchátkový jack.

Desítkový Zenfone přináší očekávatelně vysoký výkon i displej vrcholového telefonu s vynikající životností baterie. Fotí velmi dobře, byť základní zpracování některých snímků nemusí být každému po vkusu. Decentní design trochu mohou srážet výrazné fotoaparáty (jenže šestiosá gimbalová stabilizace je velmi fajn) či zpracování zad (ačkoliv jejich drsnější povrch je v ruce příjemný).

Největší devizou budou pro mnohé zájemce samozřejmě jeho kompaktní rozměry. Pomoci rozhodnout může i cena, konkurent mnohem větších vlajkových lodí do obchodů připlouvá s cenovkou 19 490 korun, v případě silnější konfigurace je o čtyři tisíce dražší.

Foto: Asus Obsah balení desítkového Zenfonu od Asusu