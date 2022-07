Žádné pádlo, ale kompaktní stroj. V redakci nám sice vládne Apple, ale vyzkoušeli jsme i nový Zenfone

Nejspíš vás to nepřekvapí, ale v redakci CzechCrunche vládne Apple. Na stolech i po kapsách. Nás, androidích a windowsích matadorů, není mnoho. Ale existujeme! A rádi vyzkoušíme zařízení, které zrovna nemá jablko ve znaku. Už jsme tak otestovali několik kousků od společnosti Asus (obzvlášť notebook, kde na jednom displeji máte puštěný Doom nebo Civilizaci a na druhém videohovor, nás bavil). A teď k nim přibyl Asus Zenfone 9, telefonická vlajková loď tchajwanského výrobce. Vlastně spíš loďka.

Když už jsme u těch lodí – fyzičku na to autor tohoto textu ani zdaleka nemá, ale co se telefonu týče, mohl by se směle stát členem kajakářské výpravy na olympiádu. Vlastní totiž velikánské androidí pádlo. Je zoufale neoriginální, ale zcela dostačující (telefon, ne autor…). A ani dříve používaná zařízení nebyla nijak titěrná. Takový Galaxy S8 ještě nenabýval olbřímích rozměrů, ale s následujícím Note9 už by se daly kajaky pohánět za medailí.

Jenže člověk vždy touží po tom, co zrovna nemá, a tak s každým rokem sílil vnitřní hlas volající po telefonu, který by se snadno strčil do kapsy. A který by ideálně svými schopnostmi strčil do kapsy i větší konkurenci. Jenže kombinace líné neochoty porovnávat parametry přístrojů, chorobné spořivosti a ve výsledku i spokojenosti (či přinejhorším absence nespokojenosti) se stávajícím telefonem však nedopřála tomuto hlásku sluchu. Dokáže tento status quo změnit Zenfone 9?

Asus svou novinku prezentuje slovy „Kompaktní rozměry, velké možnosti“. A ono to vlastně sedí perfektně – stejně jako Zenfone do ruky, ať už je to medvědí pracka, nebo veverčí pacička. Rozměry 146,5 × 68,1 × 9,1 milimetru je blízko iPhonu 13. Je mírně užší, lehce tlustší, ale bavíme se o milimetrech či jejich desetinách. I s hmotností 169 gramů se zenfonová devítka liší od jablečné třináctky nebo Galaxy S22 – neplést s obrem s přízviskem Ultra – v jednotkách gramů.

Foto: CzechCrunch Porovnání Zenfonu 9 s telefony od Applu

I delší manipulace s telefonem je tak zcela pohodová a obecně se Zenfone krásně a plynule ovládá. Třeba i pomocí jednoručního režimu vyvolaného jednoduchým potažením palcem pro ty, kterým příroda nadělila kratší prstíky. Ale takový komfort není nutně výsadou tohoto modelu, uživatelsky přívětivý zážitek je dnes, dvojnásob u flagshipů, očekávaným standardem.

Co se vzhledu týče, těžko vynášet nějak hlubokomyslné verdikty nad dalším ze zařízení, která všechna splňují definici placatého černého kvádru se zaoblenými rohy. Ale rovné hrany jsou milejší než kulatý rám, semišová a matná záda pěkně překvapí a v ruce jsou velmi příjemná. Ale že by se ze Zenfonu tajil dech, to zase ne.

Trochu se do hlavy dokonce vkrádá myšlenka, že člověk nemá úplně pocit výjimečné prémiovosti vlajkové lodi velké značky. Ne snad, že by telefon působil lacině, to rozhodně ne. Ani takový pocit není potřeba. Ale bez grafických prvků kolem objektivů nebo bez názvu telefonu na zadní straně by se estetičtěji založení uživatelé jistě obešli.

Podobně nejsou úplně vrcholem estetického zážitku dva velikánské knoflíky trčících objektivů. Ale střízlivým pohledem je to akceptovatelná daň za pěkné fotky. Subjektivně je navíc podobné uspořádání mnohem méně nevzhledné než obrovitánský, z poloviny zad telefonu vystupující ostrov vyplněný tolika objektivy, až to připomíná pavoučí oči.

Foto: CzechCrunch Pohled do kanceláří CzechCrunche optikou Zenfonu 9

Hlavní 50megapixelový foťák od Sony, jehož schopnosti můžete posoudit na snímcích všude kolem, zde doplňuje jen širokoúhlý objektiv – a pokud dovolíte zamyšlení nad telefony obecně, kdyby zůstalo jen u hlavního snímače, vůbec nic by se nestalo. Kolik procent vaší galerie je z wide kamerky?

U fotoaparátu Zenfonu 9 je nicméně potřeba zmínit šestiosou gimbalovou stabilizaci, což sice může méně technicky nadšeným čtenářům připomínat nesmyslnou hlášku šéfa strojovny ze Star Treku, v reálu je to ale povedené řešení stabilizace obrazu. Díky němu je i video natočené rozklepanou rukou redaktorů CzechCrunche krásně plynulé a fotky nejsou máznuté.

Prohlížet si je budete na AMOLED obrazovce od Samsungu s rozlišením 5,9 palce, která už tradičně vypadá výborně a je dostatečně čitelná i na letním sluníčku. Pěknou podívanou pak podtrhují působivé parametry obnovovací frekvence 120 Hz a rozlišení 2 400 × 1 080 pixelů, tedy poměrem stran 20 : 9. Spousta čísel, praktický výsledek je to, že všechno včetně nestárnoucích vědomostních soutěží České televize vypadá pěkně a hýbe se to na obrazovce svižně.

Foto: Asus Obsah balení Zenfonu 9 od Asusu

Vysoký výkon telefonu dodává osm nebo šestnáct gigabajtů operační paměti v tandemu s osmijádrovým procesorem Snapdragon 8+ Gen 1 na taktu 3,2 GHz. Řečí skutečného světa na tom supersvižně jede PUBG nebo třeba – pokud jste milovníci temného fantasy a zavrženíhodného pay-to-win gamblingu – nové Diablo Immortal.

Do výčtu pozitiv ještě stále dost lidí zařadí také audio jack, případně multifunkční čtečku otisků v bočním tlačítku. Potěší i odolnost proti vodě a prachu IP68. A univerzálně oceňovaná bude kapacita baterie 4 300 mAh. Promo materiály snad všech výrobců rády hovoří o celodenní výdrži, ale tentokrát to nejsou jen slova. Dokonce si i při středně náročném používání k tomu dni přičtěte spoustu hodin ze dne dalšího.

K dispozici jsou modely v černé, bílé, modré a červené barvě, varianty se 128- nebo 256gigabajtovým úložištěm a buď osmi, nebo šestnácti gigabajty operační paměti. Doporučená cena startuje bez desetikačky na dvaceti tisících korun, nejdražší varianta – černý přístroj s 16 GB RAM a 256GB úložištěm – je o tři tisíce dražší.

Jestli za to Asus Zenfone 9 stojí? Šalamounská odpověď zní, že záleží na tom, jestli potřebujete výhody vlajkové lodě, ale nechcete telefon obrovských rozměrů. V nepřeberné nabídce androidů jistě za polovic ceny nebo i méně seženete takový, který splňuje základní požadavky na smartphone, k tomu třeba obstojně fotí, a dokonce zvládne nějakou tu hru. Jenže Zenfone to prostě umí s vyšším výkonem, velkou výdrží – a v menším balení. Na to, jak je kompaktní, se nám tak z ruky dával docela těžko.