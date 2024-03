Mám kus bitcoinu a nevím kde. Svět jsem projela po boku kouzelníka, říká designérka Anna Marešová

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá designérka Anna Marešová, která se svou značkou Whoop·de·doo přivedla na trh designové vibrátory i menstruační kalíšky, a také navrhla podobu lanovky na Petřín. Jaké peripetie ji na její byznysové cestě potkaly? Díky čemu se podívala i do Číny? A proč má málo věcí?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Snažím se chodit spát před půlnocí a moje ideální dávka spánku je osm hodin. Ale to se moc často neděje.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Ráno se snažím neotevírat žádnou aplikaci. Ale pouštím si většinou Spotify a nějakou hudbu na dobrou náladu a pak otevírám IDOS a koukám se, kdy mi jede tramvaj. A pak ještě koukám na počasí, abych se adekvátně oblékla.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Na MacBook Pro, jsem na Google – maily, workspace, pak máme ABRA na sklad a výrobu. A pak klasika. Word, Excel, a když mám konečně čas na svoji práci, tak Photoshop, Ilustrátor, Rhino či Autodesk Inventor. No a pak používám iPhone 12 mini. Čekám, jestli ještě někdy udělají nějakou jinou mini verzi. A kupodivu z něj i dost volám.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Miluju pohodlné a šik oblečení. Takže jsem si nechala na míru ušít několik teplákových souprav. Většinou nikdo moc nepozná, že to jsou teplákovky. Jsou z příjemného materiálu, teplákoviny, 100% bavlna. No a tenisky jsou pro mě nejpohodlnější Nike. Jejich velikost 36 mi je akorát, třicet šestky ostatních značek jsou mi velké. A model je taková klasika Internationalist. Jo a ještě dávám 35,5 od Adidasu, běžecký model, myslím ze 70. let. Takže taky klasika.

Foto: Adam Dvořák Anna Marešová

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Klíče, peněženka, Moleskine diář, A4 sešit na poznámky a kresby, něco na psaní, idálně plnicí pero. A pak voda. Ale to už je šest věcí.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěla podělit?

No, nevím, jestli to je úplně lifehack, ale razím cestu: málo věcí a pořádek ve všem. Pak se všechny nejen provozní věci zvládají víc v klidu, rychleji a bez chaosu.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučila všem.

Žert od Kundery. Existuje i jako film. Myslím, že tam jsou popsané snad všechny lidské vlastnosti. Bohužel hodně i ty negativní.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Většinou mám na chvíli zásek na jednom interpretovi, a někdy dokonce i jen na jednom songu. Teď jedu Christine And The Queens a song Paradis Perdus. Je to už deset let staré, ale já to objevila teď. Jinak mě obecně baví soundtracky. Nakopávací je třeba soundtrack The Young Pope a extrémně uklidňující je Ad Astra. A to si pak pouštím Maxe Richtra a podobný vály.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Záleží, kolik mám času. Kdybych měla měsíc a víc, tak rozhodně Kostarika. Když týden, tak Evropa. Někam, kde je teplo a slunce, takže Itálie. Láká mě Sicílie, kde jsem nikdy nebyla, a pak Gruzie.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Nejsem moc na hi-tech novinky. Miluju audio, takže mě zajímají repráky. A nedávno jsem si pořídila projektor Samsung Freestyle. Nemám televizi, a tak jsem koukala na všechny filmy na iPadu. A tohle je tedy gamechanger. Hlavně ho pak schovám a nikde nic není vidět. Televize mě fakt rozčilují. Jak svým vzhledem, tak i obsahem.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Nemám garáž. Ale mám VW Passat Variant z roku 2004, takže už to je skoro youngtimer. Občas mám choutky pořídit si nějaké staré BMW, ale to bych si k tomu musela opravdu pořídit i tu garáž, tak ještě vyčkávám.

Kam si ráda zajdete na dobré jídlo?

Já mám ráda Malého Budhu na Úvoze na Pražském hradě. Mají to fakt dobré a z kvalitních surovin, samá zelenina. Úplně stvořené pro mě.

Foto: Martin Bražina Anna Marešová, zakladatelka značky Whoop.de.doo

Jak jste si vydělala první peníze?

Různými brigádami, od mytí nádobí až po různé hosteskování. V devatenácti jsem nastoupila do práce, takže to brigádničení netrvalo dlouho. Od té doby full time pracuju i při škole.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostala zaplaceno?

Můj nejvtipnější job byla asistentka amerického kouzelníka. A bylo to fajn. Jezdili jsme po světě, dokonce jsme byli dvakrát v Číně, měsíc v Izraeli. Někdy to bylo náročné, ale skvělá zkušenost. Dělala jsem to už při práci, tak jsem si vždycky musela vzít dovolenou.

Co byste dnes poradila svému mladšímu já?

Abych si víc věřila.

Investujete?

No, mám kus bitcoinu, ale ani nevím kde. Spíš si občas koupím nějaké umění, ale fakt jen pro sebe, ne jako investici. A někdy si pro radost koupím nějakou doménu. Každopádně nejvíc investuju do své firmy a značky Whoop·de·doo.

Nejlepší kariérní rada, jakou jste kdy dostala?

Abych nikdy nic nevyráběla. Nepoučila jsem se. Těch rad ale bylo víc. Třeba že halíře dělají talíře. Ale nejdůležitější bylo to sdělení, a pak i moje uvědomění, že v podnikání je důležitá víra, a víra v sebe. Pak člověk ustojí ledacos.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Právě kolem té výroby. Pustila jsem se do vývoje produktů sama na své triko a těch příběhů je nekonečně. Třeba jak jsem získala peníze na Indiegogo a už je měla utopené ve vývoji, který se ale vůbec nedařil. Banka mi nechtěla půjčit, neb jsem byla v červených číslech. Nakonec se mi ozvali ze Zonky a já byla jejich první pilotní projekt. Tenkrát to zprostředkoval Robert Peňažka, takže jsem to všechno nakonec ustála bez investora. Roberte, ještě jednou díky moc a mávám ti tam nahoru!

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

No asi je to zároveň i to nejhorší. Založit si firmu a být nezávislá.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Inspiruje mě hodně lidí. Každý v něčem jiném. Poslední roky to je moje kamarádka Ilona Mančíková, spolumajitelka Sotheby’s Real Estate a nově zakladatelka spolku Moje plíce, který pomáhá lidem s diagnostikovanou rakovinu plic. Ilona si tím prošla také a zjistila, jak málo informací dostává pacient, když se svoji diagnózu dozví. Neví, na koho se obrátit, jak se třeba připravit na operaci, co jíst, jak se šetřit, jak získat státní podporu… A tak se rozhodla pomáhat. Ilona má neuvěřitelně pozitivní energii a drive, že to snad ani není možné. A já jsem ráda, že můžu být hrdou ambasadorkou této její aktivity.