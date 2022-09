Mandalorian vs. jeho klan. Disney ukázalo trailer nové řady hitu ze světa Star Wars i mnoho dalšího

V americkém Anaheimu dnes končí D23 Expo, jedna z hlavních akcí Disneyho, kde představuje všemožné chystané projekty. Vzhledem k tomu, že jde o největší mediální korporaci na světě, to představuje menší Comic-Con. A letos bylo o čem mluvit. Největší oznámení se týkala Mandaloriana, seriálů z univerza Marvelu, Avataru nebo Indiany Jonese.

Ti, kteří se D23 Expo zúčastnili osobně, měli možnost zhlédnout i úryvky vysoce očekávaných filmů, pro online publikum je nicméně hlavní novinkou první upoutávka na třetí řadu Mandaloriana. Příběh o mezihvězdném lovci odměn ze světa Star Wars byl prvním seriálem natočeným exkluzivně pro Disney+ a dodnes se těší největší oblibě ze všech titulů streamovací služby.

Děj seriálu se točí primárně kolem dobrodružství Manda, maskovaného vesmírného kovboje, a Grogu, malého zeleného tvora stejného druhu jako Yoda. Dosud spolu cestovali galaxií ve snaze najít zbytek Groguova lidu nebo rytíře Jedi, který by se o něj postaral, a druhá řada Mandaloriana v tomto ohledu dospěla k zásadnímu posunu. Události v propojeném seriálu Boba Fett: Zákon podsvětí ale situaci vrátily téměř do výchozího bodu.

Zde také začíná trailer na třetí řadu Mandaloriana. Ten ovšem naznačuje, že se osud malého zelenáče tentokrát tolik řešit nebude a místo toho více prozkoumáme řád titulního hrdiny. Samozřejmě přitom nebude chybět velká dávka akce na několika cizích planetách i ve vesmíru. Pokračování seriálového hitu by na Disney+ mělo vyjít někdy v únoru příštího roku.

Další tituly ze světa Star Wars

Už za deset dnů ale vyjde jiná, potenciálně ještě zajímavější novinka z předaleké galaxie. Andor, který včera dostal poslední trailer, ukáže začátky Aliance rebelů, vzpouzejících se ničivé moci Impéria. Seriál, na němž pracovali tvůrci Rogue One: Star Wars Story, se má inspirovat v žánru špionážního thrilleru a produkčními kvalitami má být velice blízko tvorbě pro kina.

Kromě toho Disney odhalilo ještě první trailer na animovanou antologii Tales of The Jedi ukazující šest různých příběhů rytířů jedi s datem uvedení 26. října. Novinky kolem Star Wars pak uzavírá informace, že druhá řada animovaných Star Wars: The Bad Batch má nové datum premiéry 4. ledna příštího roku.

Marvel

Ve spojitosti s Marvelem toho včera zaznělo mnoho, přičemž většinou šlo o střípky k některým z projektů probíhající čtvrté, páté a šesté fáze audiovizuálního univerza (MCU), které studio oznámilo už v červenci. Návštěvníci D23 například viděli scénu z filmu Black Panther: Wakanda nechť žije, v níž obyvatelé Wakandy brání Spojeným státům a zlodějům v tom, aby dostali přístup k bezmála magickému materiálu Vibranium.

Kevin Faige pak odhalil, že novou verzi Fantastické čtyřky, zamýšlené jako počáteční film šesté fáze MCU, bude režírovat Matt Shakman. Ten pracoval třeba na WandaVision nebo The Boys a měl režírovat nový filmový Star Trek, než z projektu odstoupil. Dále byla oznámena první jména pro Thunderbolts, v zásadě marvelovskou verzi Sebevražedného oddílu. Ve snímku chystaném na rok 2024 se objeví David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus nebo Olga Kurylenko.

Hlavní zpráva se však týkala seriálu Secret Invasion, v němž Samuel L. Jackson jako Nick Fury bojuje proti invazi mimozemské rasy Skrullů na Zemi. První zveřejněný trailer přitom slibuje akční thriller a bývalého šéfa Avengers jednajícího takřka na vlastní pěst, jelikož se potenciálně infiltrovaným autoritám nedá věřit.

Nakonec na internetu vyšla ještě upoutávka na zvláštní hororový speciál Werewolf By Night, který vyjde 7. října. Marvel v něm bude opět experimentovat s retro černobílým formátem v režii Michaela Giacchina, původně skladatele soundtracků pro filmy jako Spider-Man: Bez Domova či The Batman.

Animace a hrané tituly Disney

V segmentu animace mezi největší oznámení patřilo potvrzení, že vznikne pokračování oscarového V hlavě od Pixaru. Zaujal také, na internetu zatím nedostupný, trailer na novinku Divnosvět (Stranger World) o rodině legendárních dobrodruhů potýkajících se s rozkolem mezi jednotlivými členy. Snímek vyjde v kinech 24. listopadu. Odhaleny byly také nové filmy Elio o nepravděpodobném vyslanci Země při prvním setkání s mimozemšťany a Wish o kouzelném přání, které pomůže zachránit ohroženou komunitu mladé hrdinky.

Mezi hranými projekty se pak pozornost stočila k první ukázce z hrané Malé mořské víly chystané na příští rok, traileru na dobrodružný seriál National Treasure: Edge of History nebo oznámení prequelu „hraného“ Lvího krále. Vedle toho Disney ukázalo ještě upoutávky na Disenchanted, pokračování muzikálového fantasy Kouzelná romance z roku 2007, a na seriál The Santa Clauses, v níž se Tim Allen ujme role štědrého vousatého muže v červeném.

Další velká oznámení

Některá z nejzajímavějších oznámení nakonec nespadala ani k Marvelu, ani ke Star Wars. Zaprvé dostali návštěvníci D23 možnost zhlédnout trailer pátého Indiany Jonese. Titulní hrdina v něm prochází ulicemi pouštního města a vzpomíná na svou minulost, v další scéně se ale prohání na koni ulicemi New Yorku. Klip prý ukázal také herce Madse Mikkelsena v nacistické uniformě.

Premisa ani název filmu, který má vyjít příští rok v červnu, zatím nejsou známy, Harrison Ford ale diváky ujistil, že půjde o kombinaci lidského příběhu a výbušné akce. Režisér Indiany Jonese 5 James Mangold, který stojí za snímky Logan: Wolverine a Le Mans ’66 má ostatně s obojím dostatek zkušeností. Ford také potvrdil, že to bude jeho definitivně poslední film, v němž ztvární legendárního dobrodruha.

Mnoho pozornosti se nakonec dostalo pokračování Avataru. Nový film s přídomkem The Way of Water se divákům představil v několika minutách dosud neviděných scén, které odhalily plavání pod vodou s Nav’i, noční scénu se zajatci a bojem nebo emocionální scénu mezi Jakem a Neytiri. Režisér James Cameron opět zdůraznil, že zásadní roli v očekávané novince bude hrát rodina.