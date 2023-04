Marek Vašut a Petr Rychlý opět ve hře. Dabují slovenskou strategii, která láká na XCOM z druhé světové

Slovenské studio Centurion Developments nejspíš neznáte, svou první hru teprve tvoří. Jeho členové ale mají zkušenosti z titulů, které budou českým hráčům velmi dobře známé. Pracovali například na třetí Mafii nebo na ikonické střílečce z našich školních let Bulánci. Své schopnosti nyní pod vedením Branislava Guláše uplatňují při vývoji Forgotten but Unbroken. Tahové strategie se zajímavými zdroji inspirace i lákavým zasazením.

Ve Forgotten but Unbroken se stanete velitelem tajné jednotky odbojářů bojujících proti nacismu během druhé světové války. V taktických bojích budete muset přechytračit či přestřílet nepřátele, ve strategické části pak budete spravovat svou základnu a vojáky. Nepřipomíná vám to něco? Ano, na přesně takový princip nesmírně úspěšně sázela slavná série XCOM. Jen místo fašistů jste likvidovali mimozemské dobyvatele.

„XCOM je naše velká inspirace,“ říká pro CzechCrunch vedoucí vývoje v Centurion Developments Branislav Guláš. „Ale stejně tak nás inspiroval třeba Silent Storm,“ připomíná velice zábavnou, ale přece jen spíš už opravdovým fanouškům žánru známou hru. Prvně jmenovaný titul nicméně patří mezi nejúspěšnější a nejmilovanější zástupce tahových strategií, a tak je laťka pro slovenské autory nasazena opravdu vysoko.

„Ve hře jsou prvky, které ani naše vzory nemají, ale nerad bych vše prozrazoval. Když jsme s vývojem začínali, tak na trhu žádný titul podobný tomu našemu zrovna nebyl. Hráči se každopádně můžou těšit na strategickou hloubku, stavbu základny a dobový příběh,“ říká Guláš. Právě zasazení do druhé světové války bude pro mnoho hráčů velkým lákadlem, boj proti hitlerovskému Německu je vděčnou kulisou pro mnoho povedených her.

A hráče domácí by navíc mohl přivábit i český dabing. Ve slovenské hře totiž promluví Marek Vašut a Petr Rychlý. Tedy dvojice, kterou si čeští fanoušci budou dobře pamatovat jako dabéry jedné z nejlepších českých her Mafie. Což je zaprvé skvělá zpráva pro domácí hráče, zadruhé ale také nečekaný obrat v původních plánech vývojářů.

„Úplně na rovinu, je to náš první projekt a o dabingu jsme nejdřív ani neuvažovali. Ale pak si ho na starost vzal kolega Róbert Servický, velký fanoušek Mafie, který v tom měl jasno a věděl, že chce tahle konkrétní jména,“ říká Guláš. Když se v týmu shodli na kladné odpovědi na otázku, jestli si profesionální dabéry můžou dovolit, mohlo se začít. „Tedy až po překonání asi největší výzvy, jak sladit tolik lidí, zvukaře a studio na stejný termín,“ dodává.

Po zdolání této překážky tak v nahrávání replik zůstala už jen drobná zakolísání, na která ale v Centurion Developments vzpomínají s pobavením. „Trochu jsme se obávali, abychom třeba před panem Vašutem nepůsobili jako amatéři. Přece jen to je velký profesionál, zatímco my nikdy dabing nedělali. No a samozřejmě to začalo tím, že jsme ho navedli do špatného studia na Barrandově. Ale bral to sportovně,“ popisuje s úsměvem Guláš.

„Občas nám pan Vašut při natáčení řekl ‚ale pánové‘, vyšší level byl ‚ale chlapci‘, ale nakonec jsme to zvládli. A při dabingu pana Rychlého anebo tandemu Rychlý a Wágner všem přítomným tekly slzy smíchu, opravdu jsme si to užili,“ připomíná jednak vtipné okamžiky z tvorby hry, jednak další dabérské jméno.

Richard Wágner namluvil hlavního hrdinu Forgotten but Unbroken. Oproti předchozí dvojici možná není tak zvučným dabérem, ale fanouškům českých her je jeho jméno docela známé. Mladý herec totiž před nedávnem propůjčil hlas protagonistovi Jindřicha ve fanouškovském českém dabingu pro Kingdom Come: Deliverance. I ten se pyšní známými jmény, jako jsou Jan Přeučil nebo Ladislav Županič.

Někoho může překvapit, že slovenská hra nepromluví svou mateřštinou, ale právě česky a také anglicky. Zapojí se například Elias Toufexis, anglický hlas Adama Jensena z nových titulů Deus Ex. „Na jedné přednášce jsem dělal anketu a z dvaceti oslovených lidí by jen šest lokální dabing ocenilo. Ostatní preferovali anglickou verzi. Ale je možné, že ještě před vydáním uděláme průzkum, jestli by o slovenštinu měli lidé zájem. Bylo by to plus a věříme, že by se zájemci našli,“ říká Guláš.

Zmíněné hlasy budou hráče provázet válečným příběhem, do kterého mohou promluvit také podivuhodné osobnosti světového konfliktu. Do boje se po vašem boku zapojí třeba známý odstřelovač Vasilij Zajcev, špión Nikolaj Kuzněcov nebo Jack Churchill přezdívaný ‚Šílený Jack‘, který i v době kulometů a samopalů nosil meč a luk, dokonce prý při pochodování do boje hrál na dudy. Či záškodník Tommy MacPherson, kterému nacisté přezdívali „zabiják v kiltu“. Tedy postavy skutečné, ale pro videohru jako dělané.

O tom, kdo se k vám přidá, rozhoduje vaše počínání ve strategické fázi hry mimo boj. V té taktické velíte jednotlivým vojákům v tahových přestřelkách, posíláte je do krytu, určujete cíle jejich útoků a tak dále. Ale když se z mise vrátíte na základnu, budete třeba řešit, kam své komando příště pošlete. Pokud se zaměříte na východní frontu, zlepší se vaše vztahy se Sovětským svazem, materiální podpora od Rudé armády a s tím i šance na pomoc od snajpera Zajceva. Anebo se můžete vydat západním směrem.

Skutečná historie ale ovlivnila i jinak fiktivní děj hry. „Námi vyprávěné příběhy čerpají z reálných postav a příběhů, ale některá prázdná místa jsme museli vyplnit. V deníku hlavního hrdiny Martina se tak třeba objeví zmínky o partyzánských akcích, které se v Evropě skutečně staly. Byla to nevyčerpatelná studnice příběhů a byl problém vybrat ty nejlepší,“ říká Guláš.

Ten na hře pracuje s jádrem zhruba deseti dalších vývojářů Centurion Developments, jednotky kolegů projekt přibírá externě podle potřeby. Titul v současné podobě je ve vývoji přes dva roky, nápad na Forgotten but Unbroken však vznikl už o několik let dřív. Od té doby se prý základní koncept nezměnil, ale cesta k jeho finalizaci se výrazně obohatila. Třeba i o český dabing, ale i o komplexnější herní mechanismy.

S datem vydání hry na Steamu míří tvůrci na prosinec. Do té doby ale zbývá ještě spousta práce. „Vlastně se dá říct, že se stále pracuje na všem. Herní mechanismy, správa základny, příběhové animace, nová bojová prostředí,“ vyjmenovává Guláš. „Jsme v příjemné fázi vývoje, kdy je každý měsíc něco vidět,“ uzavírá vývojář. Do Vánoc by si tak Forgotten but Unbroken mohlo připravit ještě spoustu pěkných ukázek.