Životní úspěch tenistky Karolíny Muchové! Porazila světovou dvojku a je ve finále French Open

Žádné velké šance neměla, sázkové kanceláře ji pasovaly do role velkého outsidera. Ostatně se nebylo moc čemu divit, když se před ní chystala postavit světová dvojka. Karolína Muchová ale i dnes ukázala, že hraje svůj nejlepší tenis v životě, a vůbec poprvé ve své kariéře se probojovala do finále prestižního Roland-Garros. Svou soupeřku, Bělorusku Arynu Sabalenkovou, v napínavém, tříhodinovém klání vyprovodila z kurtu poměrem 2:1 na sety.

Obě dámy se proti sobě postavily na hlavním kurtu Philippa Chatriera – a obě šly do utkání s jasným cílem. Papírově měla větší šance na úspěch Aryna Sabalenková, která letošní rok odstartovala vítězstvím na Australian Open a do v pořadí druhého grandslamu sezóny šla v roli favoritky. Karolína Muchová ale v minulých zápasech ukázala, že se s ní musí počítat také v posledních, těch nejdůležitějších fázích turnaje.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce navíc do zápasu vstupovala i s pocitem, že pokud se do finále Roland-Garros alias French Open probojuje, půjde o její životní úspěch. Ve své dosavadní kariéře zatím získala jen jeden singlový titul na okruhu WTA, a to v roce 2019 na Korea Open v jihokorejském Soulu.

S grandslamovými turnaji nicméně zkušenosti má – dosud nejlepší výsledek bylo semifinále na Australian Open v roce 2021, také se dostala do čtvrtfinále Wimbledonu v roce 2019. Nikdy se ale nepodívala do finále. To se ovšem teď mění.

Muchová si totiž dnes v semifinále poradila se Sabalenkovou ve třech setech, první vyhrála v tiebreaku a třetí i přes nepříznivý vývoj zvládla otočit a vyhrála poměrem 7:5. Ten druhý vyhrála Běloruska, také v tiebreaku. Na aktuální třiačtyřicítku v žebříčku WTA bude čekat buď nejlepší hráčka světa, Polka Iga Šwiateková, nebo brazilská tenistka Beatriz Haddadová Maiaová. Jejich zápas je naplánovaný na dnešní podvečer.

Samotné finále žen se v Paříži odehraje v sobotu 10. června od 15 hodin. V neděli pak proběhne finále mužské dvouhry.