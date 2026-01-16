Martin Šonka opět čaroval. Akrobatickým manévrem „poslepu“ odhalil, s čím Verstappen vyjede v F1
Teploty pod bodem mrazu, chirurgická přesnost a rychlost přes 200 km/h. Pilot Martin Šonka ukázal, jak se odhalují formule v roce 2026.
Jen stěží byste hledali šikovnějšího akrobatického pilota než je Martin Šonka. Teď ale na někdejšího mistra světa čekala nevšední výzva, se kterou zahájil novou éru Formule 1. Závodní stáj Red Bull Racing mu svěřila odhalení vozu pro letošní sezónu – a protože půjde o ročník s největšími změnami za poslední dekádu, i představení muselo být speciální. Ostatně kdo jiný by mohl z formule ze vzduchu strhnout plachtu pomocí manévru, během kterého jde o život? A navíc „poslepu“?
Martin Šonka musel se svým speciálem proletět ve výšce pouhých 1,5 metru nad ranvejí a v kritickém momentu prudce zvednout příď letadla. Tím odtrhl proudění vzduchu na křídle a stroj držel nahoře jen silný motor. V této pozici hákem umístěným na ocasních plochách zachytil a strhl plachtu z monopostu, přitom se musel trefit do malého oka, aniž by ho při přiblížení viděl. Sám to přirovnal k navlékání nitě do ucha jehly.
Operace, která Šonkovi a celému týmu zabrala měsíc tréninku, byla o to náročnější, že kvůli konstrukci kabiny ztratil vizuální kontakt s monopostem už 200 metrů před zahájením manévru a orientoval se – s pomocí lidarového systému – pouze podle značek na dráze a prostorového odhadu. Natáčení kampaně navíc probíhalo v podmínkách, kdy bylo několik stupňů pod nulou. A to na „pohodlí“ moc nepřidávalo. Více řekne video níže.
