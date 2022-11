Marvel spojil síly s herním obrem EA. Podle marvelovek vzniknou tři videohry, první bude Iron Man

Padouši, třeste se. Jedna z nejvýznamnějších videoherních společností světa Electronic Arts a superhrdinská mašina na peníze z Marvelu se poslední říjnový den daly dohromady, aby fanouškům přinesly hned trojici her na motivy populárních komiksů – a ještě oblíbenějších filmů. A u tří titulů možná nezůstane. Tedy pokud se hernímu Iron Manovi a dvěma dalším hrdinským kolegům bude dařit.

Spojení sil Electronic Arts a Marvelu odstartuje stejně, jako v roce 2008 začal marvelovský miliardový úspěch ve světě filmu. Prvním plodem herní spolupráce totiž bude Iron Man. Vývoj hry o geniálním miliardáři, který svůj intelekt a bohatství doplňuje prostorným šatníkem plným pokročilých robotických obleků, Electronic Arts oznámili už v září před zveřejněním dohody s Marvelem. Akční hra pro jednoho hráče vyjde na PC i konzole a přinese opět novou variaci na komiksový původ Tonyho Starka oblékajícího ironmanovský pancíř.

Novou adaptaci komiksové postavy dostalo za úkol studio Motive, které pod Electronic Arts vytvořilo dvě hry ze světa Star Wars a na příští rok chystá předělávku úspěšného hororu Dead Space. „Chceme sepsat milostný dopis legendárnímu hrdinovi v podobě ultimátní videohry Iron Man. Zkušenosti Motive s vytvářením fiktivních světů i strhujících her v kombinaci s jejich vášní pro tuto komiksovou ikonu nás v tom podpoří,“ řekl Bill Rosemann, viceprezident a kreativní ředitel herní divize Marvelu.

Tradičně lichotivá slova mají alespoň do jisté míry pevný základ. Vývoj hry povede Olivier Proulx, jenž má se superhrdinskými hrami značné zkušenosti. Ještě před příchodem do Motive pracoval na Marvel’s Avengers, kteří sice sklidili spoustu zasloužené kritiky, ale jejich kampaň pro jednoho hráče si uprostřed méně povedených částí hry vysloužila pozitivní ohlasy. Nebo na výrazně povedenějších Marvel’s Guardians of the Galaxy, kteří do herní formy dostali humor i akci Strážců galaxie.

Směřování dvou dalších titulů po Iron Manovi od Motive zatím nebylo oznámeno, už v létě nicméně údajný únik informací z EA poodhalil vývoj hry na motivy Black Panthera. Ten – respektive po úmrtí představitele hlavního hrdiny Chadwicka Bosemana jeho nástupkyně – se mimochodem už příští týden ukáže i v českých kinech v novém marvelovském snímku Black Panther: Wakanda nechť žije.

Dohoda Electronic Arts a Marvelu hovoří o třech hrách, v případě komerčního úspěchu se dá očekávat pokračování spolupráce obou obrů zábavního průmyslu. Pro společnost proslavenou herními sériemi FIFA nebo NHL či akčními tituly ze série Battlefield a Apex Legends by déletrvající spojení se známou značkou nebylo žádnou novinkou, už dříve se podobně vydala do vesmíru Star Wars, když v roce 2013 podepsala smlouvu s Disneym.

Jejím výsledkem bylo několik úspěšných her, mimo jiné i Squadrons a Battlefront 2 od studia Motive. Desetiletý kontrakt původně dával Electronic Arts exkluzivní práva na starwarsovské hry, loni však majitelé značky umožnili přístup i dalším vývojářům. EA to však příliš mrzet nemusí, jejich tvorba ze světa Star Wars jim vynesla přes tři miliardy dolarů (75 miliard korun) za více než 50 milionů prodaných her. Třetinu obratu přitom tvoří mikrotransakce z mobilní Galaxy of Heroes.

Electronic Arts navíc ve světě světelných mečů a vesmírných stíhaček i nadále zůstanou velice silným hráčem, začátkem letošního roku firma oznámila práce hned na třech nových dílech z oblíbeného univerza. První má být nástupcem Star Wars Jedi: Fallen Order, další hrou má být nová střílečka z pohledu první osoby, třetím titulem bude strategie.

Žánrové zaměření nových her kromě úvodní příběhové akce s Tonym Starkem v hlavní roli zatím známé není. Konkurence v segmentu videoher podle milovaných komiksů – za poslední roky tedy spíš už snímků marvelovského filmového univerza – nicméně bude značná.

Vydání taktické hry Midnight Suns by mělo být za dveřmi, herního zpracování se dočká Wolverine, ve vývoji je i hra propojující příběhy Black Panthera a Kapitána Ameriky. A k velice úspěšnému Spider-Manovi, jehož následoval spin-off s podtitulem Miles Morales, se už příští rok má přidat druhý díl.