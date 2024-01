McDonald’s i Primark bojují za lepší Václavák. Revitalizace žene ceny nájmů nahoru a láká nové návštěvníky

Uložit 0

Schází se první středu v měsíci už devatenáct let. Místa mění, naposledy byli třeba na snídani v McDonald’s, protože i ten je členem jejich „klubu“. Podnikatelé, kteří mají sídlo v Praze na Novém Městě, na poradách řeší, jak lokalitu v okolí svého byznysu udělat lepší. Teď svoje úsilí směřují na horní část Václavského náměstí.

Pokud to vezmeme v číslech, Sdružení Nového Města pražského vzniklo v roce 2005. Dohromady má 64 členů, převážně podnikatelských osob, které zaměstnávají na čtyři tisícovky lidí a vlastní nemovitosti o rozloze 140 tisíc metrů čtverečních. To je dvojnásobná rozloha Pražského hradu. Dva roky má sdružení smlouvu s Prahou 1, a to právě na údržbu Václavského náměstí a jeho okolí. Patří sem Hotel Jalta, PSN, Generali Real Estate, obchody s oblečením New Yorker, Van Graaf a Primark, Palác Rokoko, Lagardere nebo již zmíněný McDonald’s.

„Firmám tu nebylo dobře. Nevypadalo to tady hezky ani tu nebylo bezpečno. Řádil tady gang kapsářů, stala se vražda, všude byly nevěstince a doma tu byly i drogové gangy. Všechno vedlo místní podnikatele k tomu, aby se spojili a bojovali za to, aby to místo bylo lepší,“ říká bývalý předseda Sdružení Nového Města pražského Jan Adámek. Majitel realitní kanceláře Jan, která sídlí přímo na Václavském náměstí, byl také několik let ředitelem Hotelu Jalta.

Za oněch devatenáct let řešil spolek různé věci. Nové lavičky, nejdřív povolení a pak omezení buskingu či odstranění stánků na Václavském náměstí. Pravidelně také na nejznámějším pražském náměstí pořádá velikonoční a vánoční trhy, kde podporuje místní neziskové organizace a chráněné dílny.

A soustředí se také na Václavák. Členové totiž představují tři čtvrtiny majitelů zdejších nemovitostí. Sdružení Nového Města pražského se proto snažilo zúčastnit se už revitalizace dolní části, která byla slavnostně ukončena loni. „Iniciovali jsme například prosazení pěší zóny, která je běžná na významných místech v zahraničí, a snažili jsme se také o to, aby jednotlivé práce co nejkratší dobu zatěžovaly jednotlivé provozovatele,“ líčí současný předseda sdružení Jan Kotrbáček, ředitel realitní agentury Cushman & Wakefield.

Podobně se nyní chtějí zaměřit i na horní část, kde by se letos měla také začít stavět tramvajová trať. Podnikatelé brojí především za to, aby rekonstrukce proběhla co nejrychleji a byla s místními dobře koordinována. „Je ale jasné, že některé věci neurychlíte. Když ve spodní části sundali dlažbu, zjistilo se, že uprostřed byly železobetonové desky ze stavby metra,“ vzpomíná Kotrbáček.

Kromě toho rekonstrukce odhalila také to, že místo dlažby byly na náměstí položeny rozřezané židovské náhrobky. Lidé tu chodily po desítkách kamenů se zbytky textů a stovkách kamenů z leštěného mramoru. Ty byly nakonec předány Židovské obci v Praze.

Výsledek revitalizace spodní části podle podnikatelů ukázal na několik faktorů. Jednak vypadá Václavské náměstí zase jako náměstí. A jednak se změnila skladba lidí, kteří sem chodí – ti lokalitu cíleně vyhledávají k nakupování, což má vliv i na ceny nemovitostí. „Díky vyšší návštěvnosti lidí rostou obchodníkům obraty, což má samozřejmě potenciální dopad na růst hodnoty nemovitostí a nájmů. Václavské náměstí se tak začíná hodnotou nájmů srovnávat s ulicí Na Příkopě,“ líčí Kotrbáček.

Zatímco v ulici, která se každoročně řadí mezi ty nejdražší na světě, se nájem pohybuje okolo 220 eur za metr čtvereční na měsíc, což je okolo pěti a půl tisíce korun, Václavské náměstí bylo vždy o deset až dvacet procent levnější. Ve spodní části se ale nyní začínají ceny nájmů na ty Na Příkopě dotahovat. „Věříme, že se nájemné začne po revitalizaci zvyšovat i v horní části,“ dodává Kotrbáček.

A jak to, že se změnila struktura lidí, kteří náměstí navštěvují? Podle spolku to souvisí i se změnou složení nájemců. Ukázalo se, že díky Primarku ho hojně navštěvují dívky mezi patnácti a dvaceti lety, a to nejen z Prahy. Relativně nový tu ale není jen Primark. Je to také prodejna Halfprice, fastfood Popeyes, Under Armour, dvě prodejny Rossmannu, Tezenis, Pokémon Store či Bageterie Boulevard.

„Naším největším záměrem je dostat na Václavák Čechy,“ říká Adámek. Turisté samozřejmě budou tvořit velkou základnu, on ale říká, že třeba na pařížském Montmartru místní vyjdou ven v županu jen tak na kafe nebo nakoupit si. A přitom i oni žijí na jednom z nejvyhledávanějších míst své metropole.