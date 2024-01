Místní podnikatelé brojí za novou ulici Na Poříčí. Na slavné pražské třídě se rozšíří chodníky i zeleň

Uložit 0

Pokud byste chtěli vyjmenovat významné budovy v pražské ulici Na Poříčí, obě ruce by vám na to nestačily. Je tu Hotel Atlantic, Palác YMCA, Hotel Imperial, dům U Volavků, dům U Zlatého slunce nebo Bílá labuť. Většinu člověk jen míjí. Byť se Poříčí nachází v samotném centru metropole, lidé se tu příliš nezdržují. A právě to by se mělo změnit. Léta o to usiluje několik byznysmenů, kteří zde sídlí, a teď to vypadá, že budou úspěšní.

O proměně staré ulice se diskutuje už delší dobu. Ostatně před více než deseti lety se revitalizace třídy řešila i na pražském magistrátu. Bez výsledku. Pak ale přišel tlak od obchodníků sídlících přímo v ulici, začalo to u Černé labuti. Dům vlastní Danuše Siering, která žije v Berlíně, ale podniká v Praze. Právě ona zburcovala místní i několik dalších podnikatelů, aby se zapojili do iniciativy GoFlorenc. Ledy se pohnuly.

Kromě samotné majitelky Černé labuti je mezi podporovateli změn i Hotel Imperial, kde má restauraci Zdeněk Pohlreich, dále síť italských bister La Bottega nebo investiční skupina Penta Investments. Podporu vyjádřila také Hospodářská komora Prahy 1.

Foto: TaK Architects Proměnu Poříčí si přeje i několik byznysmenů, kteří v okolí podnikají

Dnes je hotový projekt ve fázi podání žádosti o stavební povolení. „Revitalizace obnáší celkovou úpravu, a to jak vzhledu, tak funkčnosti. Měla by vzniknout moderní třída hodná jednadvacátého století, s touto akcí je spojená také výměna opotřebených kolejí v úseku od ulice Havlíčkova po náměstí Republiky. Mělo by také vzniknout několik míst pro kulturní akce, sousoší či zeleň,“ shrnul pro CzechCrunch radní městské části Praha 1 Vojtěch Ryvola.

Změny by se měly odehrát podle návrhu architekta Marka Tichého, respektive jeho studia TaK Architects, které stojí například za oceňovanou rekonstrukcí paláce Elektrických podniků v Bubenské nebo za rekonstrukcí hotelu Intercontinental, jež nyní probíhá. „Ulice Na Poříčí je historicky jedním z nejvýznamnějších městských bulvárů, při němž vznikaly stavby a paláce pro obchod, kulturu a veřejnou správu, které jsou dodnes ikonami moderní architektury. Smyslem plánované obnovy je podtrhnout výjimečnou hodnotu místa, upravit a doplnit parter tak, aby se zde vyloučily dopravní kolize a zvýšila se pobytová hodnota celé lokality,“ uvádí studio.

V zásadě by tady měli dostat mnohem větší prostor pěší. To například znamená, že by se měly rozšířit chodníky. Auta budou mít prostor v pásu pro tramvaje, jako je to i na jiných místech v Praze, takže ve finále by plocha pro chodce měla být zhruba dvojnásobná oproti dnešku. Počítá se také s vysázením nových stromů, doplnit by se mělo osvětlení, vodní prvky i mobiliář. A vzniknout by měla také jakási artová zóna, tedy prostor pro umění.

A co Florenc?

Záměr počítá se změnou, která je na jedné straně ohraničená náměstím Republiky až po ulici Těšnov. Existuje ale iniciativa rozšířit vše ještě dál, a to až po samotný Florenc, před kterým nyní plány končí. Na Florenc byla v minulosti vypsána urbanistická soutěž, kterou vyhrálo studio Unit architekti a jež udává směr celé lokality. Právě sem by nyní chtěla celý projekt posunout už zmíněná Penta.

Ta má v území velké plány, ostatně na konci loňského roku koupila společnost ČSAD Praha Holding, která je vlastníkem zdejšího autobusového nádraží. Několik let je firma Marka Dospivy také majitelem tamního supermarketu Billa. Penta ale nyní říká: rozšiřme celé území ještě o kousek, na hranici městských částí Praha 1 a 8, a dejme dohromady blok u metra Florenc, tedy v zásadě kromě Poříčí také ulici Sokolovskou a Ke Štvanici.

„Metro na Florenci je těžištěm veřejné dopravy pro polovinu Poříčí i Petrské čtvrti, navíc hranice Prahy 1 a 8 je nebezpečná, podle mapy kriminality patří mezi lokality s vysokým výskytem násilných trestných činů, krádeží či toxikomanie, takže je potřeba to řešit. Zabývat se územím u metra Florenc se navíc nabízí i proto, že momentálně běží rozsáhlá rekonstrukce podzemních částí stanice, bylo by tak ideální navázat po jejím skončení i na povrchu,“ řekl pro CzechCrunch mluvčí Penty Martin Lánský.

Foto: TaK Architects Rekonstrukce by měla končit u křižovatky na Těšnově

Cílem je rozběhnout ještě během letoška debatu a ideálně i vypsat architektonickou soutěž na řešení Florence. K tomu je ale podle Penty potřeba dohoda všech vlastníků pozemků a budov, takže vedle Penty také dopravního podniku nebo magistrátu.

Zatímco o Florenci by se teprve mělo začít diskutovat, mnohem blíž k úpravám je Petrská čtvrť, která leží za třídou Na Poříčí. „Revitalizace ulice Na Poříčí by měla být první fází zkvalitnění života v celé Petrské čtvrti. Je připraven návrh čtyř tranzitních tras přes tuto rezidentskou oblast, a to za pomoci úpravy dopravního značení, například malá pěší zóna s kombinací jednosměrných ulic. Vše se připravuje na participaci s občany, která bude probíhat v průběhu tohoto roku,“ doplňuje Ryvola.