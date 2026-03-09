Mech, stékající voda a japonská příroda. Češi navrhli dům, který splývá s krajinou ostrova Jakušima
Dům je navrhnutý tak, aby v něm šlo vnímat klima ostrova – zvuky deště, vodu stékající ze zelené střechy i mlhu, která zahaluje a odkrývá horizont.
Není to klasická hotelová síť, ostatně napovídá tomu už její název: Not a Hotel. Právě tato japonská firma pravidelně zve světové architekty, aby v mimořádných lokalitách napříč asijským ostrovním císařstvím navrhovali rezidence, které přirozeně zapadnou do krajiny. Jednu z nich navrhl i český ateliér Gelien. Sice nakonec poslední ročník prestižní soutěže nevyhrál, ale probojoval se mezi třicítku nejlepších konceptů z 1 058 přihlášených projektů ze 112 zemí.
Zadáním bylo vytvořit samostatnou rezidenci hluboko v přírodě na ostrově Jakušima – na úpatí hor a nad útesy. Češi navrhli dům o ploše zhruba 300 metrů čtverečních, který má tři ložnice, venkovní bazén, lázně i garáže. „Návrh vznikl přímo z krajiny. Nikoli jako objekt vložený do ní, ale jako její pokračování. Chtěli jsme, aby se harmonie s přírodou stala přirozenou součástí budovy,“ říká architekt Tomáš Gelien, který věří, že by se takový přírodě blízký přístup dal uplatnit i v našich podmínkách.
V návrhu jakušimského domu jeho tým vycházel z principů tradiční japonské architektury – země, vody, ohně a vzduchu – i z pojmu ma, který označuje vztah mezi jednotlivými částmi domu, interiérem a krajinou. Hosté tak mohou intenzivně vnímat klima ostrova, třeba zvuky deště, vodu stékající ze zelené střechy i mlhu, která střídavě zahaluje a odkrývá horizont. Inspirací byl také princip kincugi, tradiční metoda opravy keramiky, která přiznává stárnutí materiálu a zvýrazňuje jeho přirozenou krásu.