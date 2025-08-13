Měříme si sport i spánek, majetek ale sledujeme v mailech a tabulkách, říká. Rozhodla se to změnit
I v současném moderním světě stále existuje spousta majetku, o kterém nevědí dědicové. Nový startup, který to hlídá, teď podpořili investoři.
Celosvětově leží přes 300 miliard dolarů v zapomenutých, duplicitních nebo neaktuálních finančních produktech a například pozůstalí někdy nevědí, kde všude se nachází majetek po jejich blízkých. „Naučili jsme se trackovat si kroky, sportování, spánek, stravu… ale majetek a závazky máme stále často roztroušené po mailech, PDF, excelových tabulkách a nemálo aplikacích,“ říká Jitka Paterová, která se to rozhodla změnit svým startupem Eterny. Ten zároveň podpořili investoři: 15 milionů korun získal od českých fondů Purple Ventures, JIC Ventures a Depo Ventures za přispění několika andělských investorů.
Paterová dlouhodobě pracovala v marketingu, kde se starala právě o startupy. Ve svém blízkém okolí ale viděla, jak může náhlá změna situace ohrozit finanční i mentální stabilitu rodiny. „Netýká se to pouze náhlých událostí, ale i každodenního přehledu. Čím více majetku, závazků, investic i zodpovědností máme, tím více ztrácíme přehled, jestli nám neprotýkají peníze mezi prsty,“ vysvětluje Paterová, ke které se v lednu přidal jako CTO Pavel Kučera.
Eterny uživatelům nebo jejich zástupcům poskytuje kontextuální přehled o majetku, smlouvách a závazcích, který je vždy připraven k předání i využití v krizových situacích. Kombinuje také AI audit smluv s napojením na PSD2 data a dokáže odhalit duplicitní platby nebo nevýhodné smlouvy. Po získání téměř pěti tisíc uživatelů během čtyř měsíců a vítězstvích v soutěžích jako Fintech Roadmap’25, Microsoft Challenge či FinTechers Hackathon plánuje v roce 2026 expanzi do Irska a Spojených států.