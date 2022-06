Mesiáš skomírajícího kryptobyznysu? Třeba matematický génius, který mluví a paří u toho hry

Efektivní altruismus je filosofický směr, který veškeré konání poměřuje tím, kolik dobra přinese. Navíc k tomu používá i datovou analýzu. Zakladatel kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried ho praktikuje v každodenním životě i byznysu – zachraňuje jednu firmu za druhou a naplňuje tím svoje krédo, že postupně rozdá všechen majetek.

Akcie burzovní aplikace Robinhood, které jsou už několik měsíců v těžkém útlumu, vyskočily v pondělí o šestnáct procent vzhůru. Investory totiž povzbudila zpráva agentury Bloomberg o tom, že třicetiletý Bankman-Fried přemýšlí, že by Robinhood koupil. Podobným vzedmutím trhy zareagovaly několik týdnů nazpět, když oznámil, že ve firmě získal minoritní podíl 7,6 procenta.

Proč? Protože Robinhood neprožívá nejlepší období. Na burzu vstoupil před rokem a přestože to byl právě tento startup, založený Vladem Tenevem a Baiju Bhattem, kdo přivedl americké mileniály v době covidu k masivnímu zájmu o nákupy akcií přes mobilní aplikaci, jeho uživatelé jsou důvodem, že se mu teď moc nedaří. Jejich investiční aktivita ruku v ruce s ekonomikou dost ochladla, takže se ztenčily i příjmy aplikace, která za poslední rok prodělala přes tři miliardy dolarů.

Právě o mladé technologické společnosti jako Robinhood, které se soustředily na růst, ale nikoliv na generování zisku, mají teď investoři malý zájem – hodnota Robinhoodu spadla za posledního půl roku o polovinu. Když se v takový okamžik objeví zpráva, že by služba mohla získat nového majitele a že by se její akcionáři mohli dočkat výplaty svých podílů s prémií, logicky to cenu akcií vzpruží.

Opravdu mladý podnikatel, který podle Forbesu disponuje jměním přes dvacet miliard dolarů, burzovní firmu koupí? „Líbí se nám byznysové výhledy Robinhoodu a potenciální cesty, jak bychom mohli spolupracovat coby partneři. Vždy mě fascinovalo, jaký byznys Vlad a jeho tým postavili. Nicméně žádné aktivní akviziční debaty nevedeme,“ prohlásil Bankman-Fried pro server TechCrunch.

Velmi opatrná, byť ne úplně odmítavá reakce přišla i od Robinhoodu, jehož mluvčí zdůraznila, že spoluzakladatelé firmy sice drží jen patnáct procent jejích akcií, ale více než padesát procent hlasovacích práv, takže bez souhlasu s nimi nelze společnost ovládnout.

Zároveň ale platí, že Robinhood, který vznikl jako služba pro snadné a levné obchodování s akciemi, se loni proměnil v platformu, kterou z velké části pohání obchody s kryptoměnami. FTX se také dlouhodobě snaží více prosadit na americkém trhu a Bankman-Fried už vedl několik rozhovorů s bankéři z Wall Street o tom, že by svůj podnik mohl vzít na burzu. A konečně v uplynulých dvou letech shromáždil dohromady čtyři miliardy dolarů, které chce použít na investice do spřízněných startupů nebo do projektů zaměřených na web 3.0.

Navíc Bankman-Fried, který žije na Bahamách a snaží se nic nevlastnit (proto spí většinou v kanceláři na velkém vaku od Fatboye), se netají tím, že rád pomáhá. Ostatně i přes své asociální sklony (běžně hraje při rozhovorech s lidmi počítačové hry, protože potřebuje maximálně zaměstnávat svůj výkonný mozek) se hodně angažuje v probíhajících debatách o možné regulaci krypta v USA, odkud pochází. A obecně se pokouší celou kryptoscénu posunout dál, v čemž je dost podobný dalšímu z lídrů virtuálních měn, kryptoburze Binance a jejím zakladatelům Changpeng Zhaovi a Yi He. Ta o tom mluvila i v exkluzivním rozhovoru pro CzechCrunch.

Reprofoto: Nas Daily/YouTube Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoměnové burzy FTX

Zatímco akvizice Robinhoodu je momentálně ve fází spekulací, jiným společnostem už Bankman-Fried reálně začal pomáhat. Od FTX získala záchrannou půjčku ve výši 250 milionů dolarů kryptozáložna BlockFi, které při aktuálních propadech hrozilo, že zbankrotuje. Půl miliardy dolarů pak algoritmického obchodníka s kryptoměnami Alameda, který patří Bankman-Friedovi, dostala brokerská firma Voyager Capital. Ta se také dostala do problémů s likviditou.

Z čerstvě třicetiletého muže se tak spolu se šéfy Binance stal jakýsi spasitel, který pomáhá půlročním výplachem ztrápenou kryptoscénu držet nad vodou. Je to o to výmluvnější, že třetí z velkých kryptoburzových hráčů Coinbase, jehož akcie se obchodují na newyorské burze, je také v bídné kondici – cena akcií se propadla o 80 procent a banka Goldman Sachs je ve svém nejnovějším doporučení zařadila do kategorie cenných papírů určených k prodeji. To jinými slovy znamená, že Wall Street očekává u Coinbase další propady.