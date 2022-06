Binance chce investovat v Česku, říká spoluzakladatelka kryptoburzy. Regulace je prý nutná

Binance není jen její šéf a většinový majitel Changpeng Zhao aka CZ. U zrodu největší kryptoburzy světa stála také její marketingová a investiční ředitelka Yi He. Je spoluzakladatelkou firmy a zároveň jednou z nejvlivnějších postav převážně mužského kryptosvěta. Byla to ona, kdo vymyslel, že Binance majetkově vstoupí do Forbesu. Nebo že přispěje Elonu Muskovi na akvizici Twitteru. V exkluzivním rozhovoru pro CzechCrunch říká: „Vyhledáváme takové investice, které mohou ještě více rozšířit využití kryptoměn a přinést masový zájem o Web 3.0 a blockchainové technologie.“

Na burze Binance se za loňský rok zobchodovaly kryptoměny za 7,7 bilionu dolarů. To je v korunách těžko představitelných 177 bilionů. Pro srovnání, roční státní rozpočet Česka jsou zhruba dva biliony korun a objem celé ekonomiky, takzvané HDP, šest bilionů. Během jara sice došlo k ochlazení, protože kryptoměny – podobně jako akcie – výrazně klesly, Binance ale zůstává výrazným byznysovým hráčem a největší kryptoburzou světa. Že nepolevuje, ukázala, když před pár dny oznámila úzkou spolupráci s nejznámějším sportovcem světa, portugalským fotbalistou Cristianem Ronaldem.

Dámou, která má na starosti právě to, jak lidé Binance vnímají, je její spoluzakladatelka a menšinová akcionářka Yi He. Ve firmě, kde je hlavní postavou čínsko-kanadský podnikatel Changpeng Zhao známější pod zkratkou CZ, má na starost všechny marketingové aktivity, péči o zákazníky a investiční projekty včetně toho, že Binance slíbila Elonu Muskovi půl miliardy dolarů na převzetí Twitteru. V převážně mužském světě krypta je čínská podnikatelka svého druhu unikátem, zároveň jej zná jako málokdo, protože Binance není jediný kryptoprojekt, s nímž má co do činění. S Changpengem Zhaem se seznámila v kdysi největší čínské bitcoinové burze OKCoin, u jejíhož vzniku také byla.

Burza Binance začala fungovat v roce 2017 a dnes patří k největším hráčům kryptobyznysu. Šéf a zakladatel CZ, který ve firmě drží výraznou většinu, se i přes pokles hodnoty virtuálních měn nadále drží mezi stovkou nejbohatších lidí světa podle magazínu Forbes, a to se jměním na úrovni 17 miliard dolarů. Mimochodem Forbes, respektive jeho vydavatelství, je jednou ze společností, do níž Binance v nedávné době investovala.

V exkluzivním rozhovoru, který Yi He poskytla CzechCrunchi přes e-mail, vysvětluje jak investiční strategii společnosti, tak její pohled na regulace. I to, jaké má firma plány v Evropě včetně Česka, kde v týdnu oznámila, že jejím novým lokálním šéfem bude manažer Matt Okša. Ten v minulosti působil mimo jiné ve společnosti SatoshiLabs, jež stojí za známou kryptopeněženkou Trezor.

Binance je jednou ze společností, které přislíbily pomoc Elonu Muskovi s nákupem Twitteru, a to částkou 500 milionů dolarů. Co vás k tomu vedlo?

Jsme rádi, že se Elon Musk i Twitter zajímají o Web 3.0. Přitáhne to další pozornost k našemu oboru. Binance se už dnes snaží stavět potřebnou infrastrukturu, náš blockchain BNB Chain je jeden z nejpoužívanějších a naše společnost Binance Labs k rozvoji přispívá mimo jiné investicemi do projektů jako Polygon nebo FTX. Vše se točí kolem toho, že se snažíme vytvářet budoucnost tohoto oboru.

A chcete, aby se Twitter stal ještě důležitější součástí kryptokomunity, než je dnes, kdy je jejím hlavním komunikačním nástrojem?

Twitter je už dnes jedním z největších sociálních médií a zároveň to je prostor, kde se informace šíří nejrychleji. Musíme respektovat, že lidé z různých oborů včetně krypta tam sdílí své postřehy a zkušenosti právě proto, že tam cítí svobodu. Binance se coby firma z kryptopraxe bude chtít víc a víc věnovat vzdělávání lidí, speciálně pak na poli risk managementu. Lidé musí důkladně pochopit, jak celý tento svět funguje. Jinak z čistě investičního pohledu budeme v Twitteru dohlížet na to, aby vedení mělo dostatek nezávislosti firmu správně řídit.

Nedávno jste také investovali 200 milionů dolarů do vydavatelství časopisu Forbes. Můžete trochu ozřejmit motivace, proč zrovna Forbes?

Investice do Forbesu je pro nás finanční vstup do klasického mediálního průmyslu. Chápeme Forbes jako firmu, která se neustále a inovativně vyvíjí. Od papírového média k digitálnímu médiu, šlo to nahoru a zase dolů, od Webu 1.0 k Webu 2.0 a teď k Webu 3.0. Dlouhodobě velmi dobře pokrývají dění na kryptoscéně, což ukazuje, že dokáží dobře odhadnout trendy a změny ve společnosti. Takže nejde jen o miliardářský žebříček nebo výběr 30 pod 30, sdílíme s nimi hlavně inovátorského ducha.

Marketingová šéfka Binance Yi He

Co je hlavní cíl vašich mediálních investic? Chcete mít větší slovo při formování veřejného povědomí? Chcete víc ovlivňovat debatu o kryptu? Nebo to je prostě jen byznys?

Hlavně chceme co nejvíc promlouvat do rozvoje Webu 3.0. Na co nejvíce úrovních a v co nejvíce oborech. Není podstatné, zda na sociálních sítích nebo v médiích. Jde nám primárně o úspěch krypta. A když mají různé týmy podobnou víru, mohou lépe pracovat dohromady. Víte, ekosystém Binance je největší burzovní platforma světa, na které působí až 120 milionů lidí. Vždy jsme se hodně zaměřovali na uživatele a důvod, proč jsme se za posledních pět let stali špičkou v oboru, je, že jsme vybudovali férovou, uživatelsky vstřícnou, stabilní platformu. Jenže v mainstreamových médiích jsme moc vidět nebyli a rádi bychom, aby víc médií pochopilo, co je důvodem našeho úspěchu. Na druhou stranu chápeme, že si média musí zachovat svou redakční nezávislost. Ostatně poté, co jsme vstoupili do Forbesu, v něm vychází méně pozitivních článků o Binance než předtím.

Jsou nějaké další mediální projekty, do kterých byste chtěli investovat? Jaká je vůbec vaše investiční strategie?

Pořád se rozhlížíme. Co se investicí do kryptoprojektů týče, vyhledáváme takové, které mohou ještě více rozšířit využití kryptoměn a které mohou přinést masový zájem o Web 3.0 a blockchainové technologie. Binance Labs zrovna otevřel fond s kapacitou 500 milionů dolarů. Na rozdíl od fondů, které se hodně zaměřují na návratnost a efektivitu, my dáváme přednost projektům, které mají dlouhodobé ambice a mají v sobě zakódovanou inovativnost. Chceme ukázat, co znamená dobrá investice v kryptu.

V Evropě právě vzniká poměrně robustní sada regulací známá pod zkratkou MiCA. Jak se díváte na regulace?

Krypto je velmi mladé a bez rozumné regulace bude i nadále plné chaosu. Jsme v kontaktu s několika regulátory po celém světě, abychom uživatelům mohli nabídnout maximálně bezpečné služby. Binance se snaží dodržovat ty nejvyšší a nejpřísnější standardy, ať už jde o opatření proti praní špinavých peněz, politiku KYC, tedy poznej svého zákazníka, risk managementu nebo opatření proti insider-tradingu. Ostatně mnoha regulátorům radíme a pomáháme pochopit, jak náš průmysl funguje.

My nebudeme jednostranně zabavovat něčí majetek. To jde proti našemu přesvědčení a našim hodnotám.

Když vedete rozhovory s úřady po celém světě, kde vám debata připadá nejsmysluplnější?

Regulace a přístup k ní se liší, protože se liší ekonomické instituce v jednotlivých zemích. Cíl je ale všude stejný – chránit uživatele. Na regulátory to vytváří docela silný tlak, aby na jedné straně našli rozumnou míru ochrany, na druhé nezahubili inovace, což je v tak mladém oboru, jako je krypto, zásadní. Co se týče nás, jednu věc jsme se z minulosti poučili. Musíme s regulátory umět komunikovat, jinak to nejde. Už teď máme oficiální povolení k působení v několika jurisdikcích, jako jsou Francie, Bahrajn, Dubaj, Abú Dhabí nebo Itálie. A hodně se snažíme, abychom navázali vztahy a komunikační kanály i s dalšími regulačními úřady. Musíme totiž zamezit nedorozuměním a příkopům, které mezi námi jsou. V dohledné době budeme mít v tomto směru další dobré zprávy.

Proč jste si za své evropské sídlo vybrali Paříž, ne třeba Berlín nebo Londýn?

Francie je skvělá lokalita pro naše evropské operace, jejich prezident přemýšlí hodně progresivně o blockchainu a kryptoměnách. Když vezmete v potaz, že nám tam schválili registraci a že to je země se skvělým vzdělávacím systémem, dobrým podnikatelským zázemím a networkovými sítěmi, špičkovým technickým talentem, tak momentálně není lepší místo, kde bychom mohli být.

A jaký je váš plán ve Francii a potažmo v Evropě? Chcete mít fyzické kanceláře v každé zemi?

Rádi bychom ve Francii iniciovali vznik vzdělávacího programu, který by pomohl rozvoji lokální kryptokomunity. Také jsme investovali do R&D centra, které má zajistit, že místní kryptoekosystém bude sílit. Jak už dřív uvedl Changpeng Zhao, jde o investici 100 milionů eur. Jinak Binance je firma, kde velké množství lidí pracuje na dálku a z domova, jsme remote-first společnost. Nicméně chtěli bychom založit několik klíčových hubů a Francie je jedním z nich.

Foto: Binance Changpeng Zhao z Binance

Jedním z fenoménů posledních let v kryptosvětě jsou decentralizované finance čili DeFi. Mluví se o něm v dobrém a po pádech Terry a Celsius Network nově i ve zlém. Co na DeFi říká Binance, jak se k němu stavíte?

DeFi je oblast, která loni a letos rostla velmi agresivně. Je tam mnoho zajímavých prvků, ale pořád to je hodně rané. Technologie i produkty mají před sebou ještě dlouhou cestu a pro investory to obnáší riziko. I my se v Binance Labs na DeFi koukáme a přemýšlíme o projektech, které by mohly přinést skutečnou inovaci v technologiích a jejich užití. Možná, že jednou budou DeFi projekty větší než Binance. Kdoví. I to je důvod, proč do nich investujeme, my totiž chceme být ti, kdo kryptoprůmysl tvoří.

Jaká bude podle vás role kryptoměn a blockchainu ve společnosti?

Věřím, že blockchain ovládne internet a dá lidem víc svobody. Internet nám dává svobodu co do přenosu informací, už to není jednosměrná cesta, lidé už nejsou jen pasivními příjemci informací, mohou je sami šířit a vytvářet obsah. Blockchain to dále umocní, lidé budou to, co vytváří, i vlastnit. Rozhodující je, abychom dokázali posloužit co nejvíc i dalším normálním lidem. Malý krok v tomto směru může mít velký dopad.

To, že se z krypta stává mnohostrannější nástroj, nejen čistě spekulativní a finanční, je zjevné. Ukázalo se to například po startu ukrajinské krize, když na začátku vojenského konfliktu darovala kryptokomunita více než 120 milionů dolarů v digitálních měnách. Šlo skoro o polovinu darů ukrajinským humanitárním sbírkám.

Když začala válka na Ukrajině, čelili jste mnoha výzvám, že byste měli ukončit činnost v Rusku a že byste dokonce měli zablokovat tamním uživatelům přístup k jejich kryptu, panovaly obavy, že se touto cestou oligarchové vyhnou sankcím. Proč jste to odmítali udělat?

Binance už zavedlo několik sankcí v souladu s mezinárodním právem, nicméně my nebudeme jednostranně zabavovat něčí majetek. To jde proti našemu přesvědčení a našim hodnotám. Jestliže dojde k zákazu poskytování služeb pro občany některých zemí, umožníme jim, aby si prostředky poslali svých peněženek.

Jaké jsou vaše plány v Česku?

Odezva v Česku je skvělá a pořád nabíráme, nemáme dost lidí na podporu všech našich činností a klientů v Česku. Chceme pomáhat se vzděláváním, plánujeme i víc eventů a setkání, abychom byli české kryptokomunitě blíž. A do budoucna bychom také rádi investovali do některých převratných blockchainových projektů z Česka. Proto bych ostatně ráda vyzvala české startupisty a podnikatele, aby se přihlásili do pátého ročníku inkubačního programu Binance. V minulých čtyřech ročnících pomohla Binance Labs mnoha dnes velmi úspěšným firmám a projektům, jako jsou Polygon, Perpetual Protocol, Injective Protocol, SafePal, Cere Network, and Dune Analytics.