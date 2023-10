Messi v Miami vydělá nejvíce v historii ligy. Miliardu ročně přesáhne i díky Applu

Uložit 0

Fanoušci neváhají utrácet násobně vyšší peníze, aby ho v růžovém dresu viděli. Novináři se budou mačkat v úzkých místnostech, aby se ho na něco vůbec mohli zeptat. A vedení udělá vše pro to, aby mu dalo ten nejlepší prostor k přepisování klubové historie. Což souvisí také s tím, kolik Lionelu Messimu vyplácí peněz. Vždy se tak nějak tušilo, že hvězdný argentinský fotbalista bude brát více než jeho spoluhráči i soupeři, oficiálně se ale nevědělo, kolik přesně to je. Až doteď.

Lionel Messi, mnohými považovaný za nejlepšího fotbalistu planety, přešel do amerického Interu Miami z francouzského PSG letos v létě. A doslova pobláznil celý sportovní svět. I proto, že si floridskou metropoli vybral místo žhavé saúdskoarabské pouště, kde mu bohatí šejkové nabízeli údajně až 400 milionů dolarů ročně, tedy přes devět miliard korun. V Americe totiž mocný Leo pobírá podstatně méně, ale i to má své výhody.

Mistr světa a dlouholetý srdcař španělské Barcelony si v Interu Miami podle oficiálních informací hráčské asociace soutěže MLS ročně vydělá 20,4 milionu dolarů, téměř 480 milionů korun. S výjimkou tří dalších klubů je to více, než týmy MLS vydají na výplatu všech na své soupisce. Spolu s tím posunul svůj tým do čela platového žebříčku týmů americké ligy, když jeho celkové výdaje na mzdy tvoří 39,4 milionu dolarů. Více než dvojnásobek toho, co klub utratil loni.

Messi se tak stal historicky nejlépe placeným hráčem MLS, když se svým platem předstihl i dosud nejvýdělečnějšího hráče, italského útočníka Lorenza Insigneho, který si v Torontu přijde na 15,4 milionů dolarů (360 milionů korun). Za ním je Xherdan Shaqiri z Chicaga Fire (8,15 milionu dolarů), Javier Hernandez z LA Galaxy (7,44 milionu dolarů) a Federico Bernardeschi z Toronta (6,3 milionu dolarů).

Ve srovnání s neméně slavným Cristianem Ronaldem, který kope za saúdskoarabský an-Nasr, jde sice o zhruba třetinovou částku, co se výdělků z čistého hraní týče, pro Messiho nicméně skoro půlmiliarda korun není zdaleka konečná. Do svého nového angažmá si přinesl i dlouhotrvající spolupráci s Adidasem, která také nějaké miliony hodí, a především navázal exkluzivní partnerství s Applem.

Díky propojení s nejhodnotnější firmou světa vznikla nová dokumentární série Messi Meets America, která je dostupná na televizní streamovací službě Apple TV+. Ukazuje dosud neviděné záběry z toho, jak Messi do Spojených států přišel a rovnou se postaral o to, aby jeho nový chlebodárce vyhrál Leagues Cup, který Inter Miami do jeho příchodu nevyhrálo.

Z byznysového hlediska je ale zajímavější to, že bude Argentinec dostávat podíly z prodejů předplatného MLS Season Pass na Apple TV+. Messi si tak za rok v Americe vydělá 50 až 60 milionů dolarů, respektive až 1,4 miliardy korun. A aby toho nebylo málo, ve smlouvě s Interem Miami má mimo jiné zahrnuto, že se za určitých podmínek může stát jeho spoluvlastníkem.

S ohledem na to se nesmí zapomínat ani na bývalého špičkového fotbalistu Davida Beckhama, který Inter Miami spoluvlastní – a prakticky ho vybudoval. Právě on byl hlavním architektem Messiho přestupu, jenž mimo jiné pomohl k tomu, aby se hodnota klubu rychle zvýšila až na 1,5 miliardy dolarů, jak zmínil jeho spoluvlastník Jorge Mas.