Všechno letí vzhůru aneb Pět čísel, která ukazují, jak skvěle funguje byznysový tým Beckham & Messi

Fotbalový klub z Miami předvádí po příchodu Lionela Messiho impozantní sportovní, ale hlavně byznysovou jízdu. Vyhrál ligový pohár, ceny vstupenek se prodávají za násobky toho, co loni. Hodnota značky Inter Miami se ztrojnásobila a davy fanoušků hltají každý Argentincův krok. Teď ještě vyhrát celou ligu MLS a Messi s Davidem Beckhamem budou mít, aspoň pro letos, splněno.

David Beckham naučil Američany, aby měli fotbal rádi. A teď jim ukazuje, že ho mohou i zbožňovat – činí tak s pomocí Lionela Messiho. Poté, co dost možná nejlepší fotbalista všech dob oznámil v červenci, že přestupuje do Beckhamova Interu Miami, způsobil mánii. Jeho rozhodnutí dát přednost USA před Saúdskou Arábií dává čím dál větší smysl. Tady je pár čísel, která ukazují, jak fenomén Messi funguje a nepolevuje.

70 reportérů

Tiskové konference posledního týmu americké fotbalové ligy MLS nejsou místem, kde byste čekali novinářský nával. A v případě Interu Miami to tak dlouho bylo. Ale už není. Minulý týden se na mítinku tísnilo více než sedm desítek žurnalistů nejen z USA, ale i z Mexika, Španělska, Argentiny či Brazílie. Aby ne, účastnil se jí Lionel Messi a bylo to jeho první veřejné vystoupení od přestupu z pařížského klubu PSG. Odpověděl nakonec na deset otázek.

Atmosféra byla, aspoň podle reportérky deníku New York Times Patricie Mazzeiové, hodně uvolněná. Aby ne, vždyť konference následovala po sérii šesti vítězných zápasů Miami v Ligovém poháru, v nichž dal Messi devět gólů, takže jindy plachý a s novináři jen výjimečně komunikující Argentinec měl o důvod víc pro dobrou náladu.

„Jsem šťastný,“ řekl šestatřicetiletý fotbalista, který dal Miami přednost před Saúdskou Arábií i návratem do Barcelony. Tím ale nemyslel jen fakt, že se Miami daří, ale obecné rozpoložení, ve kterém se na jihu USA nachází. Připustil, že jedním z důvodů, proč nabídku vyslyšel, bylo, že na Floridu se s rodinou pravidelně a rádi jezdili rekreovat, takže přestěhování sem dávalo o to větší smysl. Zjevně větší, než kdyby se po vzoru Cristiana Ronalda přemístili za mnohem, ale mnohem víc peněz na Blízký východ.

Messi, který nemluví rád jinak než španělsky, přidal další důležitý důvod. „Miami je město plné latinos, to věci dost usnadňuje. Neustále vám ukazují svou lásku, zápal, svou blízkost. To je samo o sobě ta nejdůležitější a nejprospěšnější věc, díky které je velmi snadné si tu zvyknout a mít radost z toho, co dělám.“ Spolu s tím připomněl, že Miami je skvělé pro jeho manželku a tři syny, zatímco v Paříži, kde strávil poslední téměř dva roky, se rodině zdaleka tolik nelíbilo.

44 titulů

Když tým Inter Miami vyhrál o víkendu Ligový pohár pro týmy jak ze severoamerické MLS ligy, tak z mexické soutěže Liga MX, byl to milník pro klub i pro Messiho. Miamské mužstvo nikdy nic takového nezískalo a pro jeho největší hvězdu to sice byla už 44. vítězná trofej, jenže z ní zároveň udělala nejúspěšnějšího hráče všech dob, co se různých pohárů (klubových i s reprezentací) týče. Druhý v pořadí Dani Alves, jeho bývalý spoluhráč z Barcelony, jich má 43.

Foto: Midjourney/CzechCrunch Lionel Messi (vytvořeno umělou inteligencí)

K tomu, aby Miami pohárový titul urvalo pro sebe, mu Lionel Messi pomohl naprosto zásadně, protože v sedmi zápasech skóroval deset branek. Kromě něj se na proměně otloukánka americké ligy v jejího premianta podílí také trenér Gerardo Martino (ten Messiho koučoval v Barceloně i Argentině), Sergio Busguets a Jordi Alba (bývalí spoluhráči z Barcelony) a legendární ex-fotbalista David Beckham, který Miami spoluvlastní a byl hlavním architektem Messiho příchodu.

Na přestupu do USA je mimořádné nejen to, jakou mánii Messi vyvolal, ale i byznysové parametry transakce. Argentinský fotbalista si v Americe za rok vydělá 50 až 60 milionů dolarů, tedy zhruba 1,3 miliardy korun. To je výrazně méně, než kolik v Saúdské Arábii dostává Cristiano Ronaldo nebo nově Neymar či Karim Benzema, kteří se nechali tamními petrodolary zlákat. Ostatně Messimu Saúdové nabízeli v přepočtu údajně přes osm miliard korun. Jenže na Floridu ho nalákalo nejen přání rodiny jít do USA a silná jihoamerická komunita, ale i podnikatelské příležitosti, protože ve smlouvě má opci na zisk majetkového podílu v klubu.

1,5 miliardy dolarů

Právě hodnota klubu je další parametr, na němž se dobře dokumentuje význam Lionela Messiho. Inter Miami je fotbalový nováček, značka vznikla teprve v roce 2018 – kořeny americké ligy MLS přitom sahají do let 1993, kdy oficiálně vznikla, respektive 1996, kdy se začala hrát. Tým z Miami vlastní Beckham spolu s britským showbyznysovým podnikatelem Simonem Fullerem a rodinou amerických miliardářů Masových. S financováním rozjezdu klubu jim pomáhal také známý japonský startupový investor Masayoshi Son a jeho SoftBank.

Ekonomický server Sportico odhadl cenu Interu Miami loni na podzim na 585 milionů dolarů a umístil tým do třetiny žebříčku, který s valuací 900 a 865 milionů dolarů ovládly dva týmy z Los Angeles (za LA Galaxy mimochodem hrával Beckham nebo Zlatan Ibrahimovič). To sice nebylo špatné na výsledkově mizerný mančaft, jenže po příchodu Messiho z letošního léta je všechno jinak.

Inter Miami počátkem srpna získal investici ve výši 75 milionů dolarů od finanční skupiny Ares Management, která do něj od roku 2021 už celkem poslala 225 milionů dolarů. Peníze se použijí jednak na dobudování stadionu, jednak na rozvoj dalších byznysových aktivit. A ta valuace? „Teď je to zhruba 1,5 miliardy dolarů,“ řekl pro agenturu Bloomberg Jorge Mas.

1 700 procent

Samozřejmě Jorge Mas má spoustu důvodů čísla a data ohýbat ve svůj prospěch, že Messi zvedl hodnotu klubu, je ale fakt. To dosvědčuje řada dalších čísel – například se od jeho červnového oznámení, že přijde do USA, o polovinu zvedl počet předplatitelů služby Apple TV, kteří přes ni sledují zápasy MLS.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Miami:

🏆 The GOAT launches the Inter Miami era. 🦩 pic.twitter.com/CnnsGxYWFs — WorldSoccerShop (@WrldSoccerShop) August 20, 2023

A také vhání diváky na stadiony. Americká liga je s průměrnou návštěvou 20 tisíc na zápas už třetím nejnavštěvovanějším sportem USA a zájem o vstupenky kvůli Messimu dál roste. Samozřejmě jde o lístky na zápasy Miami. Ve středu klub čeká semifinálové utkání turnaje US Open proti Cincinnati, je vyprodáno a přes internet se vstupenky přeprodávají za 650 dolarů. Loni stály do 100 dolarů.

Jak upozornila stanice CNBC, dostat se na sobotní ligové utkání proti New York Red Bulls už znamená vydat opravdu hodně z peněz, protože vstupenky se na sekundárním trhu obchodují za 1 674 dolarů. To je meziroční nárůst o více než 1 700 procent.

A jak se bude Interu Miami dařit v ligových utkáních, z nichž to proti New Yorku bude prvním, kde nastoupí i Messi, který se dosud ukazoval jen v pohárových zápasech, předurčí, zda strmě stoupající hodnota klubu přetrvá. Aktuálně je Miami poslední ve východní konferenci a do konce základní části sezóny v říjnu ještě chybí odehrát dvanáct zápasů. Šance na postup do playoff existuje, zvlášť pokud si Messi a spol. udrží dosavadní formu.

Foto: Depositphotos Slavný anglický fotbalista David Beckham v dresu LA Galaxy

14 milionů sledujících

Na druhou stranu davům fanoušků postačila k mánii jen Messiho přítomnost, aniž by jej viděli hrát. Jestliže instagramový účet Inter Miami před jeho příchodem sledoval milion lidí, dnes už to je více než 14 milionů followerů. Těm všem se dá něco ukazovat, něco prodávat.

Messi je báječný fotbalista a skvělá ikona. Jak být dobrým byznysmenem (a fakt to nespočívá v daňové optimalizaci, o níž už Messi a jeho otec něco vědí), se ale teprve bude učit. A má od koho – jestli někdo dokázal využít naplno marketingový potenciál své osobnosti, byl to David Beckham, jenž kolem sebe vybudoval celý obchodní ekosystém. A jestliže začínal jako sportovní a módní idol, dnes je z něj spíš, jak píše magazín Forbes, vlivný strůjce byznysových dealů.