Město jako vystřižené z dystopických příběhů. Vyroste u Středozemního moře komunitní metropole Praxis?

Na tisíci akrech lemujících Středozemní moře má vyrůst rozlehlé město Praxis. Jeho přesná lokalita není známá, má se ale nacházet v idylických klimatických podmínkách prostředí, kde před staletími vzkvétaly antické metropole. Alespoň podle společnosti ze San Franciska Bluebook Cities, která za utopickou vizí stojí. Její spoluzakladatel Dryden Brown chce Praxis vybudovat vytvořením komunity investorů, z nichž se v budoucnu stanou jeho obyvatelé. Těch má město pojmout celkem deset tisíc. Zní vám to neuvěřitelně?

První zprávy o městu Praxis se objevily na platformě X (dříve Twitter) v březnu loňského roku. Tehdy Dryden Brown společně se svým společníkem Charliem Callinanem informovali o tom, že se chystají vybudovat „město budoucnosti“, pro které již získali 15 milionů dolarů od zapojených investorů. Prohlášením zvali další lidi z komunity podnikatelů, inženýrů a umělců, aby se k jejich projektu přidali.

„Nové technologie nám dnes dávají příležitost budovat lepší města založená na sdílených hodnotách a komunitě. Ve 20. století byla města organizována podle pracovních trhů. Nyní můžeme pracovat odkudkoliv chceme. Praxis jako průkopník tohoto přístupu buduje město na základech, které umožňují žít lidem zdravější a smysluplnější život,“ stálo v doprovázející zprávě.

Foto: Praxis Město má pojmout deset tisíc obyvatel

Co si pod tím vlastně představit? A připomíná vám to třeba řádky z kultovních antiutopických sci-fi příběhů, jako je My nebo Konec civilizace? Na stránkách Praxisu je popsáno idylické místo, ve kterém bují inovace a udržitelný ekonomický rozvoj. Místo, které vzdává hold antickým metropolím, kde se však potkávají všechny moderní výdobytky: přepychové bydlení, precizně navržený veřejný prostor, světlem prozářené pracovní prostředí, kde se „práce snoubí se zábavou“. Ano, přesně tak je to popsáno na stránkách projektu.

K tomu samozřejmě dostatek zeleně, příjemné kavárny a butiky, řemeslné obchody a vědecký „hub na řešení problémů“. O jaké problémy jde, však není úplně zřejmé. A navrch centrum, které kultivuje „akademickou excelenci, podnikatelského ducha a průkopnický výzkum“ zaměřený především na přírodu, inženýrství a humanitní vědy. Chybět tady nemají ani školy a velké sdílené zahrady.

Samotné město pak mají obklopit lesy, vinice a zemědělská půda. Do péče o ně se mají zapojit samotní rezidenti, protože kontakt s rurálním prostředím je podle zakladatelů společnosti Bluebook Cities velmi žádoucí. Urbanisticky neprůstřelně načrtnutou metropoli a její okolí samozřejmě doprovází inovativní správa a decentralizovaná měna.

Taková by byla vize. Realita je však zatím taková, že po roce od oznámení velkolepých plánů stále existuje jen webová stránka, účet na platformě X a účet na Discordu s deseti tisíci členy, kteří o městě živě diskutují. Stále ale není jasné, kde a o čem se vlastně tak vznosně mluví. Neexistuje žádný časový plán ani důkaz, že se uvažuje o konkrétních pozemcích. Město Praxis už ale začalo svým budoucím rezidentům vydávat „ocelová víza“.

Do plánů se patrně zapojila také architektonická kancelář Zaha Hadid. Původně byla zmíněna i na webových stránkách, po čase se ale zmínka změnila na neutrální větu, že se na realizaci projektu podílí architekti ocenění Pritzkerovou cenou. Na platformě X ale Dryden Brown sdílel vizualizace, jejímž autorem je právě kancelář Zaha Hadid. Nejde přitom o první utopický zářez tohoto studia – zapojilo se také do návrhů kontroverzního projektu Neom, který má vyrůst v Saúdské Arábii.

Foto: Praxis / Zaha Hadid Návrh podoby města od architektů ze studia Zaha Hadid

Zatím Praxis vypadá spíše jako přemrštěná vize vyvěrající z libertinistického proudu technologického průmyslu. Někdo chce kolonizovat Mars, jiný chce vybudovat metropoli odpoutanou od vládní infrastruktury. Dryden Brown své vize staví na technologických trendech decentralizace a startupového přístupu k budování města, zároveň se ale na webových stránkách Praxisu objevují výkřiky o tom, že se vrací „staří bohové Olympu“, a o tom, že industriální revoluce se nikdy nestala.

Je tak otázka, jestli vizionáři, kteří stojí za Praxisem, budují urbanisticky dokonalé město, nebo decentralizovanou sektu. Zároveň nejsou prvními technologickými investory, kteří přišli s ambiciózním plánem na vytvoření zcela nezávislého městského celku. V roce 2008 chtěl Patri Friedman, vnuk ekonoma Miltona Friedmana, vybudovat komunitní město u pobřeží Tahiti. Jenže jeho plán zkrachoval na demonstracích místních obyvatel. Poté se tak zaměřil na investice do podobných městských celků a finančně se zapojil i do města Praxis. Jen bohové ale ví, jaká budoucnost čeká utopickou metropoli na březích Středozemního moře.