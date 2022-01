Jsou zaparkovaná tam, kde jsou potřeba – u vlakových či autobusových nádraží, supermarketů nebo stojanů v centrech. A jejich počet roste. Kola značky Nextbike, která si mohou lidé půjčovat pro přesuny po městech, mají za sebou úspěšný rok, během kterého nejen dosáhly rekordních výpůjček, ale také sjednaly zajímavé spolupráce, díky nimž se dostávají k většímu množství zákazníků. Že by ale šlo vše úplně snadno, to se říct nedá.

Pro původem německou společnost Nextbike, kterou v Česku provozuje její licenční partner a kterou před nedávnem koupil berlínský Tier, byly poslední dva roky výzvou. Stejně jako řada jiných firem i Nextbike se muselo zabývat pandemií. Bikesharingová služba sice těžila z toho, že více lidí přesedlalo z městské hromadné dopravy na kola, ale zároveň musela reflektovat to, že se zákazníkům v podstatě vytrácí smysl cest.

„Hospodářské výsledky z roku 2020 byly z velké části negativně ovlivněny nástupem pandemie. Ano, přinesla nám nové uživatele, ale zároveň lidé ve velké míře ztratili cíle cest (z důvodu častých home officů a obav o své zdraví ve veřejných prostranstvích, pozn. red.),“ říká pro CzechCrunch provozní ředitel Nextbike Czech Republic Tomáš Karpov a zmiňuje, že předloni ještě ve velkém investovali do výroby nových kol.

I díky tomu se tak Nextbike na tuzemském trhu dostalo v roce 2020 do ztráty ve výši 3,8 milionu korun, což byl poměrně velký skok s ohledem na to, že rok předtím byla firma ve zhruba 2,7milionovém zisku. Po stránce tržeb bikesharing vyrostl zhruba trojnásobně na 22,8 milionu korun. Výsledky za loňské období Tomáš Karpov zatím blíže nekomentuje, každopádně uvádí, že pro Nextbike to byl rekordní rok.

V roce 2021 zaznamenala firma přes 2,1 milionu výpůjček, což je největší údaj od roku 2017, kdy na český trh vstoupila. Dohromady pak Nextbike operuje ve třiadvaceti tuzemských městech – v roce 2020 bylo v „pouhých“ čtrnácti. Kola v modro-bílé barevné kombinaci si lidé mohou půjčovat jak v Praze, Brně nebo Ostravě, tak v Olomouci, Pardubicích, Hradci Králové, Kladně, Zlíně, Prostějově nebo Havířově.

„Kromě podpory měst, která z 80 procent uživatelům dotují prvních 15 minut jízdy zdarma, má velký podíl na tomto úspěchu i spolupráce s MultiSport Benefit, díky jejichž kartě mají zákazníci až dvakrát denně 60 minut jízdy zdarma,“ doplňuje Karpov a jako další příklad úspěšné spolupráce uvádí i spojení s Lítačkou, díky níž mohou majitelé elektronické předplatní jízdenky pro Prahu využívat několikrát denně zdarma jízdy na sdílených kolech.

Celá výpůjčka je odbavována skrze mobilní aplikaci Foto: Nextbike

V letošním roce se chce Nextbike soustředit jak na navyšování počtu kol ve městech, kterých je aktuálně téměř pět tisíc, tak na vstup do dalších pěti až deseti měst a také na elektromobilitu. Ve své flotile má zhruba 230 elektrokol a jejich počet také plánuje navyšovat. „V minulém roce jsme měli plnohodnotné elektroprojekty jen na Berounsku a na Kladně, menší počet elektrických kol byl i v Mladé Boleslavi a Zlíně. Chceme to zvednout,“ dodává Karpov.

Nextbike ovšem není jediným bikesharingem na českém trhu. Od roku 2013 se ve městech vyskytují i růžová kola tuzemského projektu Rekola, který – jak zmiňují jeho zástupci pro CzechCrunch – taktéž v uplynulém roce rostl a zvýšil počet nově registrovaných uživatelů i počet jízd za rok. Přesná čísla ale Rekola nijak blíže nekomentují.