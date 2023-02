Microsoft má podporu pro rekordní nákup Activision Blizzardu. Dohodl se s Nvidií a Nintendem

Společnost Microsoft plánuje největší nákup v historii videoherního průmyslu, ten ale zákonitě přitahuje pozornost regulatorních úřadů. Obměkčení jejich postoje ve snaze schválit akvizici herního vydavatele Activision Blizzard za 1,6 bilionu korun si nyní technologická firma slibuje od nových dohod se společnostmi Nvidia a Nintendo. Ty mají sloužit k potvrzení toho, že Microsoft nehodlá zneužít svého potenciálně posíleného postavení. Čehož se nejvíce obává konkurence ze Sony.

Prezident Microsoftu Brad Smith měl v uplynulých hodinách napilno. Podepisoval totiž shodně desetileté kontrakty, které povedou ke zpřístupnění titulů Microsoftu na platformy Nvidie a Nintenda. Prvně jmenovaná společnost je známá především coby výrobce grafických karet, provozuje nicméně také cloudovou službu GeForce Now, která přes 25 milionům hráčů ve stovce zemí světa streamuje hry na jejich vlastní zařízení. Nintendo je pak známé coby tvůrce konzolí i her na ně.

Dohoda s Nvidií přinese uživatelům GeForce Now přístup k portfoliu PC her od Microsoftu. Jednotlivé tituly si nicméně hráči budou muset stále pořídit, nejedná se o předplatné například po vzoru Game Passu. Nákup však mohou provést v libovolném obchodě, a i hry zakoupené na Steamu nebo Epic Store budou na streamovací službě k dispozici. Podle zástupců Microsoftu se hry na GeForce Now začnou objevovat během pár týdnů, ačkoliv zpřístupnění celého seznamu může trvat i několik měsíců. Budoucí tituly se mají objevit v den vydání či krátce po něm.

„Naším cílem je poskytovat lidem možnost volby toho, jak hrát. Naše spolupráce s Nvidií rozšíří její katalog videoher, a to například i o sérii Call of Duty, a vývojářům dá možnost jejich hry nabízet prostřednictvím streamování,“ okomentoval nové partnerství Phil Spencer, šéf herní divize Microsoftu. Zmínkami o možnosti volby a o Call of Duty přitom jasně narážel na chystanou akvizici Activision Blizzardu. Pokud ji regulátoři posvětí, i hry od tohoto vydavatele by se na GeForce Now dostaly.

Předtím však musí Microsoft úřady přesvědčit o tom, že jeho snaha utratit 68,7 miliardy dolarů neboli 1,6 bilionu korun za majitele dalších známých značek jako Diablo a Warcraft nepovede k pokřivení hospodářské soutěže. Nvidia po uzavření dohody už Microsoftu v tomto ohledu svou podporu vyjádřila. Obdobným krokem, který má ukazovat otevřenost, a nikoliv monopolní snahy, pak byla jen krátce před podpisem kontraktu s Nvidií dohoda s Nintendem. Také s tradiční japonskou společností uzavřel Microsoft kontrakt o přístupu ke hrám.

„Podepsali jsme desetiletou závaznou smlouvu o poskytnutí našich her fanouškům Nintenda. Je to přitom jen část našeho závazku dostat naše tituly i ty od Activisionu, například Call of Duty, k více hráčům na více platformách,“ okomentoval spolupráci prezident Microsoftu Brad Smith. A opět tím výrazně dal najevo snahu své společnosti vycházet vstříc dalším subjektům na trhu a nevyvolávat obavy z toho, že si třeba právě jednu z nejpopulárnějších herních sérií na světě Call of Duty nechá po zisku Activision Blizzardu pro sebe.

Oznámení kontraktu s Nintendem je potvrzením už déle očekávané dohody. Závěrem loňského roku se Microsoft nechal slyšet, že po zisku Activisionu na konzole Nintendo Switch bude přinejmenším po následujících deset let poskytovat právě hry ze série Call of Duty. Na zařízení japonského výrobce si je přitom zájemci mohli v minulosti zahrát jen málokrát, na Switchi dokonce vůbec. Podle Smithova vyjádření by navíc populární střílečky zřejmě mohly doplnit i další hry od Microsoftu.

Zveřejňování dohod Microsoftu s Nintendem a Nvidií pohání zmiňované snahy přesvědčit regulatorní úřady o tom, že více než jedenapůlbilionový nákup nepoškodí tržní prostředí v herním průmyslu. Zástupci redmondské společnosti kvůli akvizici v úterý jednali se zástupci Evropské unie, americká Federální obchodní komise obchod napadla, na jeho potenciálně negativní dopad upozorňují i britské úřady. Nalézt společnou řeč se Sony, tedy největším kritikem a výrobcem konkurenčních konzolí PlayStation, se však Microsoftu nepodařilo.

Také japonskému technologickému obru přitom jeho americký protějšek údajně už v prosinci nabízel desetiletou smlouvu, která by přísun Call of Duty na PlayStation pojistila. Tedy ještě víc než samotná skutečnost, že slavná série válečných her je nejprodávanější značkou v historii konzole od Sony a že na PlayStation se prodá více kusů Call of Duty než na Xbox od Microsoftu.