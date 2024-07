Microsoft po rekordním herním nákupu zdražil. Poškozuje hráče, my vás varovali, stěžuje si u soudu úřad

Uložit 0

Před rokem Microsoft dokončil nejdražší nákup ve své historii, když za 69 miliard dolarů – neboli 1,6 bilionu korun – koupil významné herní vydavatelství Activision Blizzard. Před akvizicí firmy, do jejíhož portfolia patří například Call of Duty, World of Warcraft nebo Candy Crush, musel tehdy překonat kritiku, námitky i žaloby regulačních orgánů napříč kontinenty. Ty se obávaly, že své posilněné postavení začne Microsoft zneužívat. A podle americké Federální obchodní komise tak už prý činí.

Hráči se historického nákupu neměli obávat. Naopak se měli těšit na zařazení titulů Activision Blizzardu do služby Game Pass. To je videoherní předplatné od Microsoftu, které za poměrně nízký měsíční poplatek dává konzolovým i počítačovým hráčům přístup často i ke zbrusu novým videohrám. A včera do něj Microsoft skutečně zařadil i těžkotonážní titul Call of Duty: Modern Warfare III, na podzim zase přidá nejnovější díl střílečkové série s podtitulem Black Ops 6.

Jenže právě poplatky za Game Pass nyní Microsoft navýšil. A to se nelíbí americké Federální obchodní komisi (FTC). „Zhoršení nabízené služby spolu s navýšením ceny je přesně ten druh poškození zákazníka způsobený akvizicí, na který FTC poukazovala,“ uvedl regulátor v dopise odvolacímu soudu. Zámořské úřady rekordní akvizici Microsoftu navzdory odporu komise před rokem posvětily s tím, že by neměla ohrozit tržní prostředí.

„Uživatelé Game Passu pro konzole musí zaplatit o 81 procent víc za přechod na službu Game Pass Ultimate. Pro ty, kteří tak nechtějí učinit, nabízí Microsoft zhoršený produkt Standard za cenu o 36 procent vyšší,“ upozorňuje FTC ve své stížnosti soudu. Komise je sice americký orgán a odkazuje se na dolarové ceny pro americké uživatele, kroky Microsoftu ale zasáhly hráče po celém světě včetně Česka.

Nejvyšší verze Game Passu Ultimate u nás zdražila o padesát korun měsíčně na 439 korun. Hráči v ní najdou všechny nabízené hry včetně nejnovějších titulů v den vydání. Dosavadní podoba Game Passu pro konzole ale končí a nahrazuje ji ona zmiňovaná varianta nazvaná Standard za 15 dolarů měsíčně. To je v přepočtu zhruba 350 korun, oficiální cena v korunách však zatím není známá. Nově nedostupný Game Pass pro konzole každopádně stál 269 korun.

Se zrušením základní konzolové verze ale přichází také zhoršení dostupného obsahu. Nejnovější hry budou ihned dostupné pouze ve verzi Ultimate, do Standardu dorazí s blíže neurčeným zpožděním. Vyšší ceny každopádně už platí pro nové zákazníky, ti stávající začnou více platit od září. A pokud mají předplaceno na delší dobu, mohou dosavadní podobu předplatného využívat už jen rok.

Se staronovou kritikou FTC se Microsoft samozřejmě neztotožňuje. Upozorňuje například na to, že Game Pass Standard v sobě obsahuje možnost hraní online, což je doplněk, který bylo nutné k dřívějšímu konzolovému předplatnému přikoupit samostatně. „A dražší Game Pass Ultimate nabídne hráčům více obsahu. Například nově vydané Call of Duty, které dosud nikdy nebylo v den vydání na žádném herním předplatném dostupné,“ zmínil zástupce Microsoftu ve své písemné odpovědi.

Technologická firma také připomíná, že u dřívějšího soudu nebylo aktuálně probírané předplatné pro Federální obchodní komisi tak důležité téma. FTC se naopak zaměřovala na možnost, že Microsoft po získání portfolia Activision Blizzardu omezí svým konkurentům přístup například právě k sérii Call of Duty. To se nestalo, firma vyrábějící konzole Xbox o dostupnosti Call of Duty uzavřela dlouhodobé dohody například i se Sony – tedy s tvůrci PlayStationu a spolu s úřady těmi nejhlasitějšími kritiky rekordního obchodu.

Game Pass je každopádně pro Microsoft dlouhodobou bolístkou i bez kritiky regulátorů. Za poslední dva roky sice vyrostl z 25 milionů na 34 milionů předplatitelů (a se zařazením Call of Duty se dá očekávat i další růst uživatelské základny), stále je to však číslo vzdálené ohlášeným ambiciózním vizím 100 milionů hráčů do roku 2030. Ani tržby z Game Passu nerostou podle plánů.

Do aktuálního množství uživatelů se navíc počítají nejen zbrusu noví zákazníci, ale i ti, kteří do něj byli zařazeni proměnou jedné z dřívějších služeb Microsoftu. Předplatné je také úzce spojené s konzolemi Xbox, ty však mají na trhu proti PlayStationu výrazně slabší pozici. Ani Microsoftu se navíc nevyhýbají obecné problémy současného videoherního průmyslu.

Začátkem roku – tedy poměrně krátce po 69miliardovém nákupu – propustil téměř dva tisíce lidí, několik stovek právě z Activision Blizzardu. Před pár měsíci Microsoft, který se díky akvizici stal třetí největší herní firmou za Sony a čínským Tencentem, zase zavřel čtyři vývojářská studia z dceřiné společnosti ZeniMax. Tedy jiné velké videoherní firmy, kterou v roce 2020 koupil za „jen“ 7,5 miliardy dolarů.